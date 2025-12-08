"Это не Xbox": Microsoft возлагает ответственность за сбойное обновление Red Dead Redemption на Rockstar

Ситуация с улучшенным изданием Red Dead Redemption на Xbox Series неожиданно обострилась — и теперь ясно, что виновата не Microsoft. Представители техподдержки Xbox подтвердили: проблема с невозможностью перейти с обратно совместимой версии на обновлённую кроется именно на стороне Rockstar Games или студии Double Eleven, которая работает над портом.
Игроки в последние дни массово сталкивались с тем, что обновление недоступно, несмотря на обещанную возможность апгрейда. Один из пользователей Reddit связался с Xbox Support напрямую, и в ответ получил подтверждение: Microsoft передала все жалобы разработчикам, которые сейчас изучают проблему.
Это важно, поскольку ранее Rockstar намекнула, что улучшенное издание нужно покупать отдельно. Но позиция Xbox указывает на другое — исправление уже в процессе, а доступ к обновлению будет предоставлен корректно. Тем более, некоторые пользователи уже сумели его активировать, хотя система работает крайне нестабильно.
Xbox рекомендует всем игрокам проверять обновление в ближайшие дни — похоже, решение близко, просто Rockstar и Double Eleven ещё устраняют технические недочёты порта.
На плойку скачал обноаленную, сейвы перешли, а ачивки нет(
Соболезную тем, кто ещё не получил обновлённую версию. Радует наличие русского языка и режима "Хардкор", но огорчает невозможность перенести сохранения из старой версии в новую.