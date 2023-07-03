Фанат показал правдоподобный концепт обложки обновленного издания Red Dead Redemption ©

Последнее время по сети с новой силой разносятся слухи о существовании ремастера Red Dead Redemption. Официально Rockstar Games еще не объявила о возвращении знаменитого игрового вестерна, но все указывает на то, что это неминуемо произойдёт уже очень скоро. Пока геймеры находятся в ожидании анонса, один из поклонников Red Dead Redemption разработал весьма правдоподобный дизайн обложки будущего ремастера игры.

Автором концепта выступил пользователь под ником videotechx, который уже долгое время следит за играми от студии Rockstar Games. За основу фанатской версии обложки ремастера Red Dead Redemption были взяты официальные промо материалы для Red Dead Redemption 2. Так на обложке игры представлен главный герой Джон Марстон, а заголовке появился небольшое уточнение в виде цифры "I", чтобы подчеркнуть первую номерную часть серии.

Пользователь, который разработал обложку, согласен с последними инсайдами об обновленной версии Red Dead Redemption. Скорее всего, игроков ждет ремастер версия игры с необходимыми улучшениями в виде 60 кадров в секунду, поддержкой 4К и другие современных новшества. На полную переработку визуальной части, как это бывает в современных ремейках, рассчитывать фанатом не стоит.