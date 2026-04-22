Физическое издание Red Dead Redemption для Nintendo Switch 2 подтверждено. Кто-то продаёт его до официального анонса

В интернете активно обсуждается новость о крайне редкой находке на онлайн-площадке Vinted. Пользователь Reddit наткнулся на объявление о продаже физического издания культовой игры Red Dead Redemption 1 с логотипом консоли Nintendo Switch 2.
Похоже, кто-то заполучил копию, вероятно, украденную со склада или дистрибьютора, и решил выставить ее на продажу ещё до официального анонса Rockstar Games.
Это неожиданное открытие практически окончательно подтверждает слухи, которые циркулировали в индустрии несколько недель. Недавние утечки предполагали, что Rockstar готовит физические версии своей вестерн-саги для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.
Это я молчу что на свитч 2 игра вышла еще пол года назад, а это просто физический релиз
лучше купить версию для свитч 1, где игра полностью на карике, чем эту, где даже ключа кардриджа нету, ну чё за дерьмо то нинка