Исполнитель роли Джона Марстона в RDR завел аккаунт на OnlyFans

Актер озвучки Роб Витхофф, подаривший свой голос внешность персонажу Джону Марстону из серии игр Red Dead Redemption, объявил о запуске собственной страницы на OnlyFans. Однако вместо контента для взрослых, с которым часто ассоциируется данный сервис, он будет делиться видеозаписями своих тренировок.

Эта страница совсем не похожа на другие страницы на OnlyFans. Подписавшись, вы увидите, как старичок тренируется. Вот и все. Если захотите, можете заниматься со мной.

Но при этом Виттофф добавил, что он вовсе не эксперт по тренировкам или диетолог.

Если вы собираетесь поступать так, как я, и есть то, что я ем, - это сугубо ваше личное решение. Разумеется, я не прошу вас делать что-либо из этого и даже не предлагаю. Это просто ради удовольствия. Надеюсь, нам всем это понравится.

На платформе актер уже начал делиться своими советами относительно потребления воды в течение дня, а также рассказал о своих предпочтениях в вопросах питания.

Согласно IMDb, актер принял участие всего в восьми проектах, три из которых касаются именно франшизы Red Dead. Если говорить о будущем франшизы Red Dead Redemption, то сейчас Rockstar Games занята разработкой Grand Theft Auto 6. Хотя и существует вероятность выхода новой Red Dead, но история Джона Марстона достаточно полно раскрыта в предыдущих играх серии.