ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 595 оценок

Карл Урбан заявил, что обожает Red Dead Redemption и хотел бы сыграть роль Джона Марстона в экранизации

2BLaraSex 2BLaraSex

Голливудские звезды продолжают мечтать об экранизации культовой игры Red Dead Redemption. После того как Джек Блэк выразил желание сняться в фильме по мотивам вестерна от Rockstar (хоть и сомневается, что компания даст добро), в гонку за роль включился Карл Урбан.

Звезда "Пацанов" и "Судьи Дредда" в интервью Square Mile заявил, что хотел бы воплотить образ главного героя оригинальной игры - Джона Марстона.

"Red Dead Redemption - одна из моих любимых игр. Это фантастическая игра", - признался Урбан. Актер также рассказал, что не был глубоко погружен в игровую культуру из-за отсутствия денег в 1994 году, когда вышли первые консоли, и из-за постоянной занятости на съемках. Однако, когда у него выпадало свободное время, именно Red Dead привлекала его внимание.

"Серьезно, Джон Марстон! Я бы с удовольствием сыграл этого персонажа", - заявил Урбан, который появится в роли Джонни Кейджа в грядущем фильме "Смертельная битва 2".

Несмотря на то, что Карл Урбан, кажется, идеально подходит на эту роль, шансы на реализацию проекта крайне малы. Rockstar и ее материнская компания Take-Two не демонстрировали никакой заинтересованности в передаче своих главных франшиз Голливуду. В 2024 году сооснователь Rockstar Дэн Хаузер объяснил, что фильм по Grand Theft Auto "никогда не имел смысла": студия не хотела рисковать своим многомиллиардным IP, отдавая контроль кинематографистам, которые в те времена считали, что игры порождают некачественное кино.

Кино и сериалы
24
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
KyKyKoKoBeBe

НА картинке слева прям Джон Бернтал.

10
Гипервизор

Хз насчет Марстона, а вот роль Джонни Кейджа кмк ему прям отлично подошла. Эта бутчеровская выёбистость прям в кассу.

5
Loopy Fox

Староват для Марстона он уже. Хоть актёр и хороший.

4
Даздрасен Дыклоп
хотел бы сыграть роль Джона Марстона

Иди гуляй Вася, на роль нера инвалида, нетрадиционной ориентации возьмут.

1
LeoMacReady

разница скоро в 20 лет между ними. НУ ТАКОЕ

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ