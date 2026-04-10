Карл Урбан заявил, что обожает Red Dead Redemption и хотел бы сыграть роль Джона Марстона в экранизации

Голливудские звезды продолжают мечтать об экранизации культовой игры Red Dead Redemption. После того как Джек Блэк выразил желание сняться в фильме по мотивам вестерна от Rockstar (хоть и сомневается, что компания даст добро), в гонку за роль включился Карл Урбан.

Звезда "Пацанов" и "Судьи Дредда" в интервью Square Mile заявил, что хотел бы воплотить образ главного героя оригинальной игры - Джона Марстона.

"Red Dead Redemption - одна из моих любимых игр. Это фантастическая игра", - признался Урбан. Актер также рассказал, что не был глубоко погружен в игровую культуру из-за отсутствия денег в 1994 году, когда вышли первые консоли, и из-за постоянной занятости на съемках. Однако, когда у него выпадало свободное время, именно Red Dead привлекала его внимание.

"Серьезно, Джон Марстон! Я бы с удовольствием сыграл этого персонажа", - заявил Урбан, который появится в роли Джонни Кейджа в грядущем фильме "Смертельная битва 2".

Несмотря на то, что Карл Урбан, кажется, идеально подходит на эту роль, шансы на реализацию проекта крайне малы. Rockstar и ее материнская компания Take-Two не демонстрировали никакой заинтересованности в передаче своих главных франшиз Голливуду. В 2024 году сооснователь Rockstar Дэн Хаузер объяснил, что фильм по Grand Theft Auto "никогда не имел смысла": студия не хотела рисковать своим многомиллиардным IP, отдавая контроль кинематографистам, которые в те времена считали, что игры порождают некачественное кино.