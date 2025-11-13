ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 405 оценок

Культовый вестерн Red Dead Redemption может получить нативные версии для PS5, Xbox Series и Switch 2

butcher69 butcher69

Похоже, культовый вестерн Red Dead Redemption готовится к возвращению на современные платформы. В сети заметили, что агентство ESRB выдало игре возрастной рейтинг сразу для PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Это породило волну слухов о скором релизе нативных версий проекта.

Сейчас оригинальная Red Dead Redemption доступна на PC, PlayStation 3, Xbox 360 (а также по обратной совместимости), PlayStation 4 и Nintendo Switch. На PS5 игра уже поддерживает 60 FPS, однако это лишь улучшенная версия для прошлой консоли. Появление отдельного рейтинга намекает, что Rockstar может выпустить полноценный порт, оптимизированный под возможности новых систем.

Особенно интригует упоминание Switch 2 — потенциально это будет первая игра Rockstar, официально появившаяся на ещё не вышедшей консоли Nintendo.

На Xbox Series нативный релиз позволил бы улучшить производительность и качество изображения, а для PS5 —, возможно, добавить поддержку DualSense и других функций. Пока студия официально не комментирует ситуацию, но фанаты надеются, что новое поколение наконец получит идеальную версию легендарного вестерна.

8
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Fatcannabis

Культовый высер

9
AlexFoRestor

C такой каловой графикой ему там не место. Ну свич еще ладно

5
Egik81

Как говорится первый блин комом великой игры RDR2. О последней не слышал только ленивый, а вот о её старшем брате или сестре как кому слышали не все. Исключение, пожалуй, владельцы PS, где эта часть стала культовой помимо второй части. И долгое время её так и не портировали на ПК в отличии второй части. Но когда портнули, наконец, она совсем затерялась за портом второй части на ПК. Играл, но честно стало скучно и даже дело не в графике.

3
Fatcannabis
великой игры RDR2

АХахахахаха великой нудятине от которой хочется спать, игра для старых пердунов

3
Alkatraz7N7

Раньше надо было успевать

Neradzurri

Убогая скучная хрень. Ни разу не интересная игрулька.

2
Vurdalak

Снова новая игра.(

1
Vinzed
Особенно интригует упоминание Switch 2 — потенциально это будет первая игра Rockstar, официально появившаяся на ещё не вышедшей консоли Nintendo.

нейро слоп

kotasha

Лучше бы длц к RDR 2 выпустили и закончили 1 частью, но не судьба.

GennadijK

Долго запрегают