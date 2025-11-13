Культовый вестерн Red Dead Redemption может получить нативные версии для PS5, Xbox Series и Switch 2

Похоже, культовый вестерн Red Dead Redemption готовится к возвращению на современные платформы. В сети заметили, что агентство ESRB выдало игре возрастной рейтинг сразу для PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Это породило волну слухов о скором релизе нативных версий проекта.

Сейчас оригинальная Red Dead Redemption доступна на PC, PlayStation 3, Xbox 360 (а также по обратной совместимости), PlayStation 4 и Nintendo Switch. На PS5 игра уже поддерживает 60 FPS, однако это лишь улучшенная версия для прошлой консоли. Появление отдельного рейтинга намекает, что Rockstar может выпустить полноценный порт, оптимизированный под возможности новых систем.

Особенно интригует упоминание Switch 2 — потенциально это будет первая игра Rockstar, официально появившаяся на ещё не вышедшей консоли Nintendo.

На Xbox Series нативный релиз позволил бы улучшить производительность и качество изображения, а для PS5 —, возможно, добавить поддержку DualSense и других функций. Пока студия официально не комментирует ситуацию, но фанаты надеются, что новое поколение наконец получит идеальную версию легендарного вестерна.