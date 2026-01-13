Мобильная версия Red Dead Redemption достигла 3,3 миллиона загрузок через Netflix

Red Dead Redemption от Rockstar была загружена около 3,3 миллиона раз через Netflix с момента выхода на мобильные устройства, что подчёркивает, насколько широкий охват может обеспечить подписка по сравнению с традиционными платными релизами.

Вестерн вышел на мобильных устройствах в начале декабря, как в качестве премиальной игры за 39,99 долларов США, так и в рамках Netflix Games для подписчиков. С момента запуска версия Netflix достигла около 3,3 миллиона загрузок, в то время как платная версия с трудом преодолела отметку в 10 750 покупок по всему миру, согласно оценкам Appmagic.

Издание Red Dead Redemption от Netflix Games быстро стало одним из самых заметных новинок сервиса, поставив его в один ряд с переизданной трилогией Grand Theft Auto, вышедшей на Netflix в декабре 2023 года.

Даже при значительном охвате на Netflix, Red Dead Redemption подчёркивает сохраняющиеся проблемы, с которыми сталкиваются премиальные консольные порты на мобильных устройствах. По сообщениям, порты Resident Evil от Capcom с трудом достигали 100 000 долларов в первый месяц, а Assassin’s Creed Mirage собрала менее 3000 платных загрузок на iPhone за цену в 49,99 долларов США. Этот релиз также был ограничен последними моделями iPhone и iPad, что ещё больше сузило его потенциальную аудиторию.