На ПК вышел мод Reality Redemption, улучшающий графику Red Dead Redemption и вносящий различные правки

Когда Red Dead Redemption вышла на ПК 29 октября, автор Reality Redemption BadassBaboon сказал, что он скоро портирует его для этой версии. Мод изначально был создан для версии Xbox 360 (которая могла работать на ПК через Xenia) и версии игры для Nintendo Switch. Однако моддер столкнулся с проблемой запуска игры на своей конфигурации.
Однако теперь BadassBaboon решил свою проблему с запуском игры (ему даже пришлось откатиться до более ранней версии Windows 11), и Reality Redemption для ПК уже можно скачать с нашего сайта. Это, безусловно, самый полный мод для улучшения шедевра открытого мира Rockstar.
Вот список его текущих функций:
- Увеличенные пулы памяти и улучшенная общая производительность
- Улучшено качество отражения
- Улучшена дальность прорисовки растительности
- Улучшена дальность прорисовки карты
- Улучшены частицы и количество частиц
- Улучшена физика жидкостей, таких как вода
- Улучшено поведение ИИ
- Улучшена игровая камера, чтобы она вела себя больше как в RDR2
- Улучшена физика Euphoria
- Улучшено появление и скорость появления случайных событий
- Улучшены материалы и их интерактивность
- Изменение анимации движения для более плавных переходов
- Улучшены текстуры Джона Марстона
- Улучшены текстуры игрового мира, такие как тропы, дороги, земли и трава
- Исправлен ночной туман и другие недостатки временного цикла
Как вы можете видеть в ролике, улучшение значительное, и это даже с текстурами всего 2K.
Вот это уже больше похоже на что-то, при этом мод весит всего 280. Респект чуваку, а рокстары в очередной раз опозорились с ремастером.
Там Рокстары не при делах, после ухода Дэна Хаузера они не те уже. Порт делали Double Eleven.
Так а при чем тут Рокстар если портом занимались совершенно другие люди, и если кого винить то только Т2.
Так это не ремастер, а просто порт.
Ремастеры gta делали не рокстары. Rdr1 на пк это вообще порт, там и не обещали ремастера, да и делали его тоже не рокстары. Права на все это добро у тейк ту, они по сути и инициаторы ремастеров gta и порта rdr1. Как тут всплыли рокстар, если они вообще не имеют отношения к продукту, кроме его разработки в 2010, не понятно.
И не нужно текстуры увеличивать чрезмерно, обычно в два раза достаточно, иначе они начинают хуже сглаживаться и рябят вдали, особенно растительность.
Пздц. Такая гигант компания как Рокстар (конкретно издатели) и не сделать ремейк первой части на движке рдр2.
Там некому делать уже.
Нет в этом смысла, это не ремейк Сайлент Хилл сделать. тут открытый мир. Время, деньги, ресурсы, а выхлоп будет не такой как от новой сюжетной игры.
Для тех кто на пиратке - Необходимо переместить в каталог игры ВСЮ ПАПКУ RealityRedemption BETA 2.8 PC. После этого нужно запустить .bat-файл внутри этой папки. И все будет работать
начал играть прикольно вроде, только карта маленькая или мне так кажется а на деле для исследования мир пойдёт. Вода на видео когда джон переходит мост выглядит слишком голубой
А как установить?
1. Извлеките папку "RealityRedemption BETA 2.8 PC" в папку установки RDR (где RDR.exe)
2. Откройте RR 2.7 PC Installer.bat и следуйте инструкциям по установке, установка может занять некоторое время. Установка происходит в консоли калившими (Y/N)
как с пираткой подружить?
а что не работает с пираткой??ты пробовал???должно ведь
да не работает
Через годик будет как РДР2.
Еще бы возможность плавания добавили, а то даже для игры 2010 года с открытым миром не очень.
согласен, а так они даже анимацию не сделали как Джон тонет, просто смерть как в дс
Но ведь по лору Жон не умеет плавать!
Мужик в одежде, сапогах, с револьверами, ружьём и прочим барахлом и не должен плавать.
Как на пиратке поставить?
уже вышла?
Кто?
и рдр 1 на пк, и пиратка на нее
я че-то из потока выпал
Просыпаемся, защиты дунечки не было в этом порте
Варианты скачать есть, кроме предложенного? На Меге файл заблочили...
Как всегда народ будет сам все доделывать)))
Молодец. Хотя, как говорят, с его модом производительность игры несколько падает.
Старушку RDR завалят модами сомнительного качества. Хотя на вкус и цвет товарища нет.
Надо её завалить, потому что это устаревший мусор , я имею в виду графику да я сам геймплей
Эту графику не вылечишь нечем, кроме переноса игры, на движок второй части
Почему эти люди до сих пор не в компаниях, которые занимаются разработкой и изданием игр?.. Ах, да — это же обычно белые, цисгендерные мужчины; и им путь в игровую индустрию заказан... Квоты на таких не выделяют нынче, увы. Отсюда — печальное состояние игровой индустрии.
увы но таланты сидят и клепают инди игры и моды
Потому что создание игр диктует кто угодно, но не "игрок" внутри каждого разработчика прикоснувшегося к созданию игры.
А зачастую, это академичные айти специалисты без опыта игры в игры.
Посмотри на формат киберспорта - единственные люди, которые там играют в игры, это игроки в командах. А вокруг них сотни людей не понимающих что они делают, главное платите.
Да уж, плохо быть белым цисгендерным, ущемляют все, кому не лень 😥
И дальше будет только хуже. Индустрию захватили неумехи-извращенцы, которые пляшут под дудку масонов.