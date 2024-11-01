На ПК вышел мод Reality Redemption, улучшающий графику Red Dead Redemption и вносящий различные правки

Когда Red Dead Redemption вышла на ПК 29 октября, автор Reality Redemption BadassBaboon сказал, что он скоро портирует его для этой версии. Мод изначально был создан для версии Xbox 360 (которая могла работать на ПК через Xenia) и версии игры для Nintendo Switch. Однако моддер столкнулся с проблемой запуска игры на своей конфигурации.

Однако теперь BadassBaboon решил свою проблему с запуском игры (ему даже пришлось откатиться до более ранней версии Windows 11), и Reality Redemption для ПК уже можно скачать с нашего сайта. Это, безусловно, самый полный мод для улучшения шедевра открытого мира Rockstar.

Вот список его текущих функций:

Увеличенные пулы памяти и улучшенная общая производительность

Улучшено качество отражения

Улучшена дальность прорисовки растительности

Улучшена дальность прорисовки карты

Улучшены частицы и количество частиц

Улучшена физика жидкостей, таких как вода

Улучшено поведение ИИ

Улучшена игровая камера, чтобы она вела себя больше как в RDR2

Улучшена физика Euphoria

Улучшено появление и скорость появления случайных событий

Улучшены материалы и их интерактивность

Изменение анимации движения для более плавных переходов

Улучшены текстуры Джона Марстона

Улучшены текстуры игрового мира, такие как тропы, дороги, земли и трава

Исправлен ночной туман и другие недостатки временного цикла

Как вы можете видеть в ролике, улучшение значительное, и это даже с текстурами всего 2K.