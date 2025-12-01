Опубликованы новые скриншоты обновленной версии Red Dead Redemption для PS5 и Xbox Series

На этой неделе Rockstar Games выпустит вестерн Red Dead Redemption для PS5, Xbox Series и Switch 2. Для этих платформ игра получила улучшение разрешения до 4K, переработанный интерфейс, а также поддержку сохранений с PS4 и Switch и, что не менее важно, поддержку частоты обновления 60 FPS.
В преддверии запуска, который состоится уже завтра, 2 декабря 2025 года, знаменитая игра получила новые скриншоты, которые были опубликованы в интернет-магазине Microsoft. Как можно заметить, за прошедшие годы Red Dead Redemption совершенно не потеряла свою привлекательность.
В качестве напоминания, для владельцев текущих версий на PlayStation 4, Switch или цифровой версии с обратной совместимостью на Xbox One будет доступно бесплатное обновление, а также Red Dead Redemption войдет в состав подписки PlayStation Plus Extra.
Так эту статью надо было вставлять под первой частью игры а не под второй.Куда модер смотрит непонятно..
дико плюсую бро
Да кстати в первую очередь надо было портировать рдр2 для текущего поколения, а не первую часть.
PC-версия всё равно лучше - хотя бы потому, что на неё можно поставить мод Reality Redemption.
Пк-версия любой игры всегда лучше консольного варианта, если не старте, так через несколько патчей.
Да-да, Resident Evil 4 и Devil May Cry 3 знают, о чем речь. Как и Monster Hunter...
вот такая графика как раз в call of juarez bound in blood, лучшем вестерне в мире, а для рдр приходится моды ставить, позорники
Пу версию выпускают 🤣🤣🤣 даже текстуры неудасужились прогнать сразу видно инди компания.
красота, могли ли мы тогда подумать, что игра выйдет не только на ПК, а в целом окажется доступной на 9-и платформах, Карл
лучший вестерн, достойный преемник GUN
call of juarez bound in blood, лучший вестерне в мире
Санта барбара про байкеров.
сцуко, даже нечего написать, неужели было сложно сделать пару текстурок для игры? ппц
какие же это унылые завывания
Старый дедок -индеец - это великий дед. Песню ....
Это его песня
Как же забавно читать что обновление получит 60fps и 4k разрешение на консолях🤣 Там и так уже есть 4k и 60fps, кого они там н.....бать хотят?