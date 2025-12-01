Опубликованы новые скриншоты обновленной версии Red Dead Redemption для PS5 и Xbox Series

На этой неделе Rockstar Games выпустит вестерн Red Dead Redemption для PS5, Xbox Series и Switch 2. Для этих платформ игра получила улучшение разрешения до 4K, переработанный интерфейс, а также поддержку сохранений с PS4 и Switch и, что не менее важно, поддержку частоты обновления 60 FPS.

В преддверии запуска, который состоится уже завтра, 2 декабря 2025 года, знаменитая игра получила новые скриншоты, которые были опубликованы в интернет-магазине Microsoft. Как можно заметить, за прошедшие годы Red Dead Redemption совершенно не потеряла свою привлекательность.

В качестве напоминания, для владельцев текущих версий на PlayStation 4, Switch или цифровой версии с обратной совместимостью на Xbox One будет доступно бесплатное обновление, а также Red Dead Redemption войдет в состав подписки PlayStation Plus Extra.