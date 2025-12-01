ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 426 оценок

Опубликованы новые скриншоты обновленной версии Red Dead Redemption для PS5 и Xbox Series

Gruz_ Gruz_

На этой неделе Rockstar Games выпустит вестерн Red Dead Redemption для PS5, Xbox Series и Switch 2. Для этих платформ игра получила улучшение разрешения до 4K, переработанный интерфейс, а также поддержку сохранений с PS4 и Switch и, что не менее важно, поддержку частоты обновления 60 FPS.

В преддверии запуска, который состоится уже завтра, 2 декабря 2025 года, знаменитая игра получила новые скриншоты, которые были опубликованы в интернет-магазине Microsoft. Как можно заметить, за прошедшие годы Red Dead Redemption совершенно не потеряла свою привлекательность.

В качестве напоминания, для владельцев текущих версий на PlayStation 4, Switch или цифровой версии с обратной совместимостью на Xbox One будет доступно бесплатное обновление, а также Red Dead Redemption войдет в состав подписки PlayStation Plus Extra.

41
21
Комментарии:  21
MNM 777
9
prince0

Так эту статью надо было вставлять под первой частью игры а не под второй.Куда модер смотрит непонятно..

5
Артем Lion

дико плюсую бро

3
Владимир Сивко

Да кстати в первую очередь надо было портировать рдр2 для текущего поколения, а не первую часть.

1
Ahnx

PC-версия всё равно лучше - хотя бы потому, что на неё можно поставить мод Reality Redemption.

5
Just_a_guy

Пк-версия любой игры всегда лучше консольного варианта, если не старте, так через несколько патчей.

5
CounterShade Just_a_guy

Да-да, Resident Evil 4 и Devil May Cry 3 знают, о чем речь. Как и Monster Hunter...

Юрий Пенкин

вот такая графика как раз в call of juarez bound in blood, лучшем вестерне в мире, а для рдр приходится моды ставить, позорники

Punisher1

Пу версию выпускают 🤣🤣🤣 даже текстуры неудасужились прогнать сразу видно инди компания.

3
Артем Lion

красота, могли ли мы тогда подумать, что игра выйдет не только на ПК, а в целом окажется доступной на 9-и платформах, Карл

2
Артем Lion

лучший вестерн, достойный преемник GUN

2
Юрий Пенкин

call of juarez bound in blood, лучший вестерне в мире

HoganHog
1
enigmahas

Санта барбара про байкеров.

3
Властелин Сосцов

сцуко, даже нечего написать, неужели было сложно сделать пару текстурок для игры? ппц

1
HoganHog
1
Юрий Пенкин

какие же это унылые завывания

1
HoganHog Юрий Пенкин

Старый дедок -индеец - это великий дед. Песню ....

Это его песня

Alkatraz7N7

Как же забавно читать что обновление получит 60fps и 4k разрешение на консолях🤣 Там и так уже есть 4k и 60fps, кого они там н.....бать хотят?

1
