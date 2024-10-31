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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 207 оценок

PC-версия Red Dead Redemption уже получила десятки модов: пропуск интро, качественные текстуры и другие улучшения

AceTheKing
Новости

29 октября состоялся релиз долгожданной PC-версии ремастера Red Dead Redemption от компании Rockstar Games.

Культовый вестерн Red Dead Redemption стал доступен на ПК

Всего за сутки для игры уже появились десятки различных модов. Игра получила полную разблокировку FPS, улучшенные текстуры Джона Марстона и растительности в игре, пропуск интро, более качественную и детализированную карту в стиле RDR 2, ускоренный сбор лута и ряд других модификаций, которые могут быть полезны игрокам:

Red Dead Redemption "Разблокировка FPS"
Red Dead Redemption "Джон Марстон улучшенные текстуры лица"
Red Dead Redemption "Мод на быстрый лут - короткая анимация обыска" [1.1.0]

Судя по всему Red Dead Redemption, как и другие игры Rockstar Games, не будет обделена вниманием моддерского сообщества.

6
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
hi-hat

Пк версия - это как-то слишком громко сказано... По факту же - дряхлый порт с около нулевыми правками.




1
sergeu78

осталось выбрать. xenia, ryujinx, pc.

0
peperonin

Зачем придумывать костыли в виде эмуляторов, если можно сразу играть с комфортом?

3
Legend_of_the_Hero

Если немного подождать,то игровое сообщество, т.е. мододелы доделают и мы получим настоящий ремастер.

0
InboxM

Её ремастером не спасёшь. Ей нужен ремейк на движке Rdr 2.

0
Legend_of_the_Hero InboxM

Я тут на днях с фанатами пообщался... они как не странно довольны. Я согласен что сюжет там четкий. Но блин. Ромбообразные стволы ружей это уже слишком. Но как не странно она продаётся на ура.

0