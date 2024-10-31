PC-версия Red Dead Redemption уже получила десятки модов: пропуск интро, качественные текстуры и другие улучшения

29 октября состоялся релиз долгожданной PC-версии ремастера Red Dead Redemption от компании Rockstar Games.

Всего за сутки для игры уже появились десятки различных модов. Игра получила полную разблокировку FPS, улучшенные текстуры Джона Марстона и растительности в игре, пропуск интро, более качественную и детализированную карту в стиле RDR 2, ускоренный сбор лута и ряд других модификаций, которые могут быть полезны игрокам:

Судя по всему Red Dead Redemption, как и другие игры Rockstar Games, не будет обделена вниманием моддерского сообщества.