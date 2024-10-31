PC-версия Red Dead Redemption уже получила десятки модов: пропуск интро, качественные текстуры и другие улучшения

29 октября состоялся релиз долгожданной PC-версии ремастера Red Dead Redemption от компании Rockstar Games.
Всего за сутки для игры уже появились десятки различных модов. Игра получила полную разблокировку FPS, улучшенные текстуры Джона Марстона и растительности в игре, пропуск интро, более качественную и детализированную карту в стиле RDR 2, ускоренный сбор лута и ряд других модификаций, которые могут быть полезны игрокам:
Судя по всему Red Dead Redemption, как и другие игры Rockstar Games, не будет обделена вниманием моддерского сообщества.
Пк версия - это как-то слишком громко сказано... По факту же - дряхлый порт с около нулевыми правками.
осталось выбрать. xenia, ryujinx, pc.
Зачем придумывать костыли в виде эмуляторов, если можно сразу играть с комфортом?
Если немного подождать,то игровое сообщество, т.е. мододелы доделают и мы получим настоящий ремастер.
Её ремастером не спасёшь. Ей нужен ремейк на движке Rdr 2.
Я тут на днях с фанатами пообщался... они как не странно довольны. Я согласен что сюжет там четкий. Но блин. Ромбообразные стволы ружей это уже слишком. Но как не странно она продаётся на ура.