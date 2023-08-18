Переиздание Red Dead Redemption для PS4 и Switch получило высокие оценки от критиков

Переиздание Red Dead Redemption получило неожиданно положительные оценки в международной прессе, особенно в отношении версии для Nintendo Switch, которая стала дебютом серии Rockstar Games на гибридной консоли.
Причиной небольшого количества оценок может быть задержка с поставкой пресс-копий компанией Rockstar Games или точный выбор лояльных редакций.
Как бы то ни было, эти первые оценки Red Dead Redemption, похоже, выражают скорее положительную оценку переиздания для PS4 и Nintendo Switch, если не принимать во внимание, конечно, многочисленные споры, сопровождавшие как анонс, так и выход игры.
- JeuxActu - 9,5
- Nintenderos - 9,5
- PC Games - 9
- Vandal - 9
- Vooks - 9
- Hobby Consolas - 8,8
- Nintenduo - 8,5
- Multiplayer.it - 8
- Press Start Australia - 7,5
- Impulsegamer - 7
Red Dead Redemption на Switch - это не ремейк и не ремастер, а лишь порт версий для PS3 и Xbox 360. Тем не менее шедевр Rockstar отлично работает на консоли Nintendo. Графика выглядит великолепно, а управление отлично справляется со своей задачей.
Пользователь videotechx специализирующийся на предоставлении информации о продуктах Rockstar Games, также сказал несколько теплых слов о новинке. Он пишет, что версия RDR для Switch поддерживает стабильные 30 кадров в секунду и визуально выглядит лучше, чем версия для Xbox One.
Конечно, можно обсуждать целесообразность выхода Red Dead Redemption в 2023 году только на PS4 и Nintendo Switch, в очередной раз оставив без внимания пользователей ПК и отказавшись от реализации 60 fps на PS5.
Тем не менее приключения Джона Марстона остаются очень приятными и сегодня, а благодаря повышению разрешения и частоты кадров (наконец-то стабильные 30 кадров в секунду), особенно на PS4 Pro и PS5, было бы обидно пропустить их, если вы еще не играли. Конечно, лучше всего, приобрести её по хорошей скидке в будущем.
Самый рофл, что на коробоксе эта игра со времен Xbox One по обратке идет. А на Xbox One X ещё и в повышенном разрешении)) Я только не пойму что там хвалили эти ваши критики? Игра просто порт на новые платформы. Это даже не ремастер и уж тем более не ремейк. Скормили игру с 7 поколения консолей за 60 баксов, а критики рады. О - объективность
a) не 60, а 50$; b) разве PS 4 и свечка новые консоли? Нет
Критиков на бутылку пора та и их мнение ничего не стоит.
Ей цена баксов 20. И под новыми консолями я подразумевал платформы, на которых RDR ранее не выходила.
"на коробоксе эта игра со времен Xbox One по обратке идет" - если сравнить версии с xb1 и ps4, то визуально картинка на ps4 выглядит приятнее. Хоть это и ленивый порт, но изменения всë таки есть. Просто их не столь много, что сами себе напридумывали ожидальщики.
Не понимаю я этой статьи. Переиздание получило высокие оценки за техническое исполнение или за оригинальную историю? Так оригинальная игра была и так неплоха, зачем ее переоценивать, если изменилась только обертка?
И все равно смысла от этого ремастера не вижу, уж извините
Средний пользователь того же свича, который не следит за новостями в индустрии и просто в игры играет, увидя выход новой игры на свиче, не пойдёт искать обзоры с оценкой 10-ти летней давности на ps3 и x360, ему нужен новый обзор новой для его консоли игры, обзор как технического исполнения, так и оригинальной истории. Вот зачем.
Справедливое замечание.
Однако, стоит понимать. Эта игра - это технический ремастер, не ввод новых механик, геймплейных фишек и так далее. Игры имеют свойство устаревать. И то, что раньше доставляло удовольствие, доставляет его меньше со временем. В итоге, игрок покупает продукт, который отлично исполнен, однако устарел в геймплейном плане. Именно поэтому я и задаюсь вопросом для кого этот обзор, так как сейчас РДР1 играется душно и нудно(для меня). Особенно для изощрённых игроков. Будет ли это указано в обзоре, или сухая копирка давнего обзора с заменой частью про графику?
Вероятно это может быть указано в обзоре, если у обзорщика игра будет вызывать схожие эмоции. Справедливости ради это совсем необязательно, ибо не у всех игра в 2023 может вызывать такие же эмоции. В данный момент моё прохождение на Xenia находится на этапе с Мексикой и за проведённое в игре время ничего подобного я не испытал. Тут на вкус и цвет, как говорится, и дело не в возрасте игры.)
Не, ну справедливости ради, игра прекрасно работает на Свиче и отлично выглядит для Свича (не считая сглаживания). А с небольшим разгоном, можно еще и стабильные 60FPS получить. 50 долларов я конечно за это переиздание не отдал, но вот пиратка - самое то