Переиздание Red Dead Redemption для PS4 и Switch получило высокие оценки от критиков ©

Переиздание Red Dead Redemption получило неожиданно положительные оценки в международной прессе, особенно в отношении версии для Nintendo Switch, которая стала дебютом серии Rockstar Games на гибридной консоли.

Причиной небольшого количества оценок может быть задержка с поставкой пресс-копий компанией Rockstar Games или точный выбор лояльных редакций.

Как бы то ни было, эти первые оценки Red Dead Redemption, похоже, выражают скорее положительную оценку переиздания для PS4 и Nintendo Switch, если не принимать во внимание, конечно, многочисленные споры, сопровождавшие как анонс, так и выход игры.

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Red Dead Redemption на Switch - это не ремейк и не ремастер, а лишь порт версий для PS3 и Xbox 360. Тем не менее шедевр Rockstar отлично работает на консоли Nintendo. Графика выглядит великолепно, а управление отлично справляется со своей задачей.

Пользователь videotechx специализирующийся на предоставлении информации о продуктах Rockstar Games, также сказал несколько теплых слов о новинке. Он пишет, что версия RDR для Switch поддерживает стабильные 30 кадров в секунду и визуально выглядит лучше, чем версия для Xbox One.

Конечно, можно обсуждать целесообразность выхода Red Dead Redemption в 2023 году только на PS4 и Nintendo Switch, в очередной раз оставив без внимания пользователей ПК и отказавшись от реализации 60 fps на PS5.

Тем не менее приключения Джона Марстона остаются очень приятными и сегодня, а благодаря повышению разрешения и частоты кадров (наконец-то стабильные 30 кадров в секунду), особенно на PS4 Pro и PS5, было бы обидно пропустить их, если вы еще не играли. Конечно, лучше всего, приобрести её по хорошей скидке в будущем.