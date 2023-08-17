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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 790 оценок

Переиздание Red Dead Redemption еще не вышло, но уже стало самой популярной игрой в PlayStation Store

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butcher69
Новости

Недавно анонсированное переиздание Red Dead Redemption в настоящее время, как заметил пользователь Ben, занимает первое место на странице "трендов" PlayStation Store в Европе. Учитывая, что на игру нельзя оформить предварительный заказ, очевидно, что пользователи PlayStation её активно ищут и вносят в список желаемого.

В США переиздание Red Dead Redemption занимало третье место после Call of Duty: Modern Warfare 2 и Grand Theft Auto 5.

Стоит напомнить, что в адрес переиздания Red Dead Redemption было высказано немало критики. Судя по официальному заявлению Rockstar, новая версия для PS4 не содержит никаких улучшений, кроме дополнительной языковой поддержки, в том числе и перевод на русский язык, а ее цена составляет 50 долл.

-9
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
hamshut

Ну разве не конченые придурки?! Из-за таких мудаков такие черти, как Роки и не парятся ни с ремастерами, ни тем более с ремейками. А нафига это им, еще и время и деньги на этот тратить, ведь народ и такое дерьмо сожрет.

8
evil_capcha

Ну игра то сама по себе хорошая и выглядит неплохо даже щас, ее портанули что бы не обосраться ремастером, да руссик сделали что само по себе невероятно.

Написано что для одного игрока, мульта не будет?

-5
брaтанчик

Поверь, очень много людей кто не играл в эту часть, а теперь появилась возможность

0
RickeyIMBA брaтанчик

30 ФПС гейминг, в игру которой миллион лет, да это лучшее предложение за какие то 50 баксов

2
kotasha

Всё бы ничего но цена за эту поделку того не стоит, и весьма странно что они добавили руссик ибо сами как 2 года уже в рф ничего не продают.

2
РикоЧико

У Take 2 с доходами проблемы. В будущем глядишь одумаются.

1
Кроллег

Странно, а в магазе я не вижу вообще ни в каких топах

0
evil_capcha

Она не в топ продажах. А в тот популярности поиска или добавления в виш лист. Когда писали про топ у нее даже цены не было в псн

0
PaulX

А может sony её сами в топ запихали после последних возмущений?

0
Turok307

Да они заходят что бы посмотреть цену и поржать. Продажи все покажут.

0
evil_capcha

Ябы взял и такую. Но 900лир... идут они в задницу

0
Baldurs Gate 3 шит игра

Схавали XD

0