Переиздание Red Dead Redemption еще не вышло, но уже стало самой популярной игрой в PlayStation Store ©

Недавно анонсированное переиздание Red Dead Redemption в настоящее время, как заметил пользователь Ben, занимает первое место на странице "трендов" PlayStation Store в Европе. Учитывая, что на игру нельзя оформить предварительный заказ, очевидно, что пользователи PlayStation её активно ищут и вносят в список желаемого.

В США переиздание Red Dead Redemption занимало третье место после Call of Duty: Modern Warfare 2 и Grand Theft Auto 5.

Стоит напомнить, что в адрес переиздания Red Dead Redemption было высказано немало критики. Судя по официальному заявлению Rockstar, новая версия для PS4 не содержит никаких улучшений, кроме дополнительной языковой поддержки, в том числе и перевод на русский язык, а ее цена составляет 50 долл.