Переиздание Red Dead Redemption еще не вышло, но уже стало самой популярной игрой в PlayStation Store

Недавно анонсированное переиздание Red Dead Redemption в настоящее время, как заметил пользователь Ben, занимает первое место на странице "трендов" PlayStation Store в Европе. Учитывая, что на игру нельзя оформить предварительный заказ, очевидно, что пользователи PlayStation её активно ищут и вносят в список желаемого.
В США переиздание Red Dead Redemption занимало третье место после Call of Duty: Modern Warfare 2 и Grand Theft Auto 5.
Стоит напомнить, что в адрес переиздания Red Dead Redemption было высказано немало критики. Судя по официальному заявлению Rockstar, новая версия для PS4 не содержит никаких улучшений, кроме дополнительной языковой поддержки, в том числе и перевод на русский язык, а ее цена составляет 50 долл.
Ну разве не конченые придурки?! Из-за таких мудаков такие черти, как Роки и не парятся ни с ремастерами, ни тем более с ремейками. А нафига это им, еще и время и деньги на этот тратить, ведь народ и такое дерьмо сожрет.
Ну игра то сама по себе хорошая и выглядит неплохо даже щас, ее портанули что бы не обосраться ремастером, да руссик сделали что само по себе невероятно.
Написано что для одного игрока, мульта не будет?
Поверь, очень много людей кто не играл в эту часть, а теперь появилась возможность
30 ФПС гейминг, в игру которой миллион лет, да это лучшее предложение за какие то 50 баксов
Всё бы ничего но цена за эту поделку того не стоит, и весьма странно что они добавили руссик ибо сами как 2 года уже в рф ничего не продают.
У Take 2 с доходами проблемы. В будущем глядишь одумаются.
Странно, а в магазе я не вижу вообще ни в каких топах
Она не в топ продажах. А в тот популярности поиска или добавления в виш лист. Когда писали про топ у нее даже цены не было в псн
А может sony её сами в топ запихали после последних возмущений?
Да они заходят что бы посмотреть цену и поржать. Продажи все покажут.
Ябы взял и такую. Но 900лир... идут они в задницу
Схавали XD