Переиздание Red Dead Redemption на ПК оказалось очень требовательным к процессору

До персональных компьютеров наконец-то добралась культовая игра Red Dead Redemption от Rockstar Games. К сожалению, радость от выхода игры может немного снизить техническая составляющая проекта. Как оказалось, переиздание вестерна сильно нагружает процессор, даже на мощных системах.

Тесты на AMD Ryzen 9 7950X3D и NVIDIA GeForce RTX 4090 с разрешением 4K на максимальных настройках продемонстрировали ограничение по частоте кадров, особенно в открытом мире. В этих условиях игра достигала показателя в 143-151 FPS, при этом загрузка графического процессора не превышала 68%, что говорит о том, что игра ограничена производительностью процессора. Такое поведение заметно даже на самых современных процессорах, что может вызвать затруднения у пользователей с более старыми системами.

Для владельцев видеокарт серии NVIDIA RTX 40 предусмотрена поддержка технологии DLSS 3 Frame Generation, которая улучшает производительность без снижения качества изображения. Однако подобные функции для AMD, такие как FSR 3.0 Frame Generation, к сожалению, отсутствуют, что может стать ограничением для владельцев видеокарт других производителей. Несмотря на это, пользователи могут прибегнуть к функции Lossless Scaling, которая также позволяет улучшить производительность.

Для игроков, использующих последние модели процессоров и графических карт, Red Dead Redemption Remastered предлагает комфортный уровень производительности без серьёзных падений кадровой частоты или задержек. Тем не менее, переиздание может потребовать больше ресурсов, чем ожидалось, что делает его менее доступным для владельцев старых процессоров. Поэтому игрокам со старыми ЦП не стоит удивляться проблемам с производительностью или запуском игры.