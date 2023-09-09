Переиздание Red Dead Redemption вошло в тройку самых скачиваемых игр августа для PS4 в ЕС и США

Игра Red Dead Redemption вышла более десяти лет назад, но совсем недавно она получила переиздание на платформах PS4 и Nintendo Switch.
Как и ожидалось, после выхода Red Dead Redemption стала самой продаваемой игрой на PS4 и, похоже, обогнала многие популярные игры в прошлом месяце. По данным PlayStation, она вошла в число самых скачиваемых игр для PS4 в нескольких регионах.
PlayStation Blog объявил список самых скачиваемых игр августа, и игра десятилетней давности от Rockstar Games заняла почетное место в этом списке в нескольких регионах.
В Европе Red Dead Redemption заняла второе место по количеству загрузок в прошлом месяце, уступив лишь Minecraft. В США и Канаде она опустилась на третье место, в то время как Minecraft в этой части света сохранил свое лидерство.
Следует отметить, что игра была выпущена 17 августа. Это означает, что по сравнению с большинством других игр, представленных в этом списке, она была доступна менее половины августа. Поэтому такой результат можно считать впечатляющим.
Самые загружаемые игры августа на PS4 в США и Канаде:
- Minecraft
- Madden NFL 24
- Red Dead Redemption
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports UFC 4
- Grand Theft Auto V
- Injustice 2
- Call of Duty: Black Ops III
- Gang Beasts
- FIFA 23
- Twisted Metal: Black
- The Texas Chain Saw Massacre
- Mortal Kombat 11
- MLB The Show 23
- A Way Out
- theHunter: Call of the Wild
- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Star Wars Battlefront II
- Hogwarts Legacy
Самые загружаемые игры августа на PS4 в Европе
- Minecraft
- Red Dead Redemption
- FIFA 23
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports UFC 4
- A Way Out
- Gang Beasts
- Tekken 7
- theHunter: Call of the Wild
- Assassin’s Creed Origins
- The Forest
- Gran Turismo Sport
- Hogwarts Legacy
- Goat Simulator
- House Flipper
- Outlast
- Unravel Two
- Assassin’s Creed Valhalla
- Monopoly Plus
Первоначальный анонс был воспринят плохо. Трейлер, показанный Rockstar Games, вызвал массу неприязненных отзывов, поскольку фанаты были разочарованы отсутствием значимых обновлений для игры.
В прошлом издатель утверждал, что ремастеры не стоят инвестиций, но последний релиз показывает, что Take-Two меняет свой подход. Таким образом, в каталоге классических игр Take-Two может появиться еще больше портов и ремастеров.
Помимо недавнего переиздания, у Take-Two, судя по всему, есть еще несколько планов в отношении IP. В одном из интервью Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption обладает достаточной привлекательностью, чтобы просуществовать много лет, что, возможно, намекает на третью игру после GTA 6.
Выпустить ненужный порт и словить волну прибыли с хайпом - на такое могут только рокстар.
Так получается тогда, что порт был нужный, если покупают 🤔
Хотя конечно пздц, люди за фулпрайс покупают порт игры 2010 года
50 долларов это у них теперь будет новый стандарт за порты, судя по всему.
что плохого? не покупать же щас пс3 ради неё. мне мне больше озадачила привязка к году, т.е если я щас куплю игру 00х я стану плохим человеком в чьих то глазах?
Я вот планировал дилогию балдура взять, так как не играл, походу не стоит, меня же осудит AlexFullBeast
Так ремастер гта хорошо продался
яб сыграл, но дорого
скачай репак fitgirl
или
найди на ютубе инструкцию, что делать и сам скачай ryujinx с firmware/prodkeys и RMB поставь для эмуляции мыши, образ игры на рутрекере есть... как и всех возможных игр для сыча.
пиратки... я не пирачу игры
у каждого свои тараканы в голове)
пффф
Я не понимаю этих игроков. Вам кинули, грубо говоря, завалявшийся кусок кода почти 15-ти летней давности, без изменений (то что там подкрутили немного текстурки даже к "минимальным" изменениям не записать). Вам продают игру за фулпрайс, словно его делали 4 года и это вообще ремейк и этим оправдана цена сего продукта. Ладно хоть на xbox series не продали повторно, несмотря на то что там игра доступна по обратной совместимости, но тут скорее ребятки подумали "воу, че то мы перегибаем, давайте чуть нежнее будем доить наших хомячков". Просто.... Не покупайте такое дерьмо, иначе не нужно потом кричать о том, что нас кормят из года в год дерьмом и нормальных проектов по пальцам пересчитать. Мы все сами позволяем
P.S. ждём" порты" Bully и L.A. Noire за фулпрайс, машина запущена
к слову для незнающих они портировали с пс2, на пс4 рд револьвер, гта трилогию. не помню что бы кто то возникал, тут портанули рдр с пс3 на пс4, "но вы не понимаете это другое" это так?
и ла нуар они портанули уже тоже с пс3 на пс4, да тут вообще идентично рдр ситуация
А потом ноят консолоебы
Мы всё дальше от бога