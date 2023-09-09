Переиздание Red Dead Redemption вошло в тройку самых скачиваемых игр августа для PS4 в ЕС и США ©

Игра Red Dead Redemption вышла более десяти лет назад, но совсем недавно она получила переиздание на платформах PS4 и Nintendo Switch.

Как и ожидалось, после выхода Red Dead Redemption стала самой продаваемой игрой на PS4 и, похоже, обогнала многие популярные игры в прошлом месяце. По данным PlayStation, она вошла в число самых скачиваемых игр для PS4 в нескольких регионах.

PlayStation Blog объявил список самых скачиваемых игр августа, и игра десятилетней давности от Rockstar Games заняла почетное место в этом списке в нескольких регионах.

В Европе Red Dead Redemption заняла второе место по количеству загрузок в прошлом месяце, уступив лишь Minecraft. В США и Канаде она опустилась на третье место, в то время как Minecraft в этой части света сохранил свое лидерство.

Следует отметить, что игра была выпущена 17 августа. Это означает, что по сравнению с большинством других игр, представленных в этом списке, она была доступна менее половины августа. Поэтому такой результат можно считать впечатляющим.

Самые загружаемые игры августа на PS4 в США и Канаде:

Спойлер

Minecraft Madden NFL 24 Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 EA Sports UFC 4 Grand Theft Auto V Injustice 2 Call of Duty: Black Ops III Gang Beasts FIFA 23 Twisted Metal: Black The Texas Chain Saw Massacre Mortal Kombat 11 MLB The Show 23 A Way Out theHunter: Call of the Wild Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition Call of Duty: Modern Warfare II Star Wars Battlefront II Hogwarts Legacy

Самые загружаемые игры августа на PS4 в Европе

Спойлер

Minecraft Red Dead Redemption FIFA 23 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 EA Sports UFC 4 A Way Out Gang Beasts Tekken 7 theHunter: Call of the Wild Assassin’s Creed Origins The Forest Gran Turismo Sport Hogwarts Legacy Goat Simulator House Flipper Outlast Unravel Two Assassin’s Creed Valhalla Monopoly Plus

Первоначальный анонс был воспринят плохо. Трейлер, показанный Rockstar Games, вызвал массу неприязненных отзывов, поскольку фанаты были разочарованы отсутствием значимых обновлений для игры.

В прошлом издатель утверждал, что ремастеры не стоят инвестиций, но последний релиз показывает, что Take-Two меняет свой подход. Таким образом, в каталоге классических игр Take-Two может появиться еще больше портов и ремастеров.

Помимо недавнего переиздания, у Take-Two, судя по всему, есть еще несколько планов в отношении IP. В одном из интервью Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption обладает достаточной привлекательностью, чтобы просуществовать много лет, что, возможно, намекает на третью игру после GTA 6.