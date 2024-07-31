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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 1 974 оценки

Переиздание Red Dead Redemption запустили на PC с помощью эмулятора

Simple Jack
Новости

Автору YouTube-канала BrutalSam удалось запустить переиздание оригинальной Red Dead Redemption на PC. Для этого он использовал эмулятор shadPS4.

Энтузиаст смог посмотреть начальную кат-сцену, а также прогуляться по первой локации. По словам BrutalSam, даже мощный PC не обеспечит в такой версии Red Dead Redemption больше 25 FPS.

Во время игры блогер столкнулся с сильными просадками частоты кадров и графическими артефактами. Пройти эксклюзив через эмулятор явно не получится.

В июле 2024 года создатели shadPS4 запустили Bloodborne на PC. Им удалось попасть в редактор персонажа, однако после этого игра вылетела.

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-4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Unicorling

Ну количество кадров с пс4 они точно сэмулировали

7
Ahnx

Зачем такие сложности, если есть прекрасно работающая версия для Switch.

3
vertehwost

Вот такая статья дурацкая, сперва думаешь а в чем прикол, ведь игра прекрасно работает на жмуляторе свича, а потом речь идет про эмулятор плойки...

1
kotasha

Есть же эмуль сыча, зачем изобретать велосипед?

1
hpi

Есть ксения.

0
kotasha hpi

там без ру сабов, а тут уже из коробки офф.

0
hpi

Ну тут прогресс приличный. Через полгода точно бладборн норм будет работать.

0
Tiger Goose

Прошлым летом прошёл игру на эмуляторе Xenia Canary. Отлично играется.

0
Вадим Якимов

а русский язык в ней есть?)

0