Переиздание Red Dead Redemption запустили на PC с помощью эмулятора

Автору YouTube-канала BrutalSam удалось запустить переиздание оригинальной Red Dead Redemption на PC. Для этого он использовал эмулятор shadPS4.
Энтузиаст смог посмотреть начальную кат-сцену, а также прогуляться по первой локации. По словам BrutalSam, даже мощный PC не обеспечит в такой версии Red Dead Redemption больше 25 FPS.
Во время игры блогер столкнулся с сильными просадками частоты кадров и графическими артефактами. Пройти эксклюзив через эмулятор явно не получится.
В июле 2024 года создатели shadPS4 запустили Bloodborne на PC. Им удалось попасть в редактор персонажа, однако после этого игра вылетела.
Ну количество кадров с пс4 они точно сэмулировали
Зачем такие сложности, если есть прекрасно работающая версия для Switch.
Вот такая статья дурацкая, сперва думаешь а в чем прикол, ведь игра прекрасно работает на жмуляторе свича, а потом речь идет про эмулятор плойки...
Есть же эмуль сыча, зачем изобретать велосипед?
Есть ксения.
там без ру сабов, а тут уже из коробки офф.
Ну тут прогресс приличный. Через полгода точно бладборн норм будет работать.
Прошлым летом прошёл игру на эмуляторе Xenia Canary. Отлично играется.
а русский язык в ней есть?)