Переиздание Red Dead Redemption запустили на PC с помощью эмулятора

Автору YouTube-канала BrutalSam удалось запустить переиздание оригинальной Red Dead Redemption на PC. Для этого он использовал эмулятор shadPS4.

Энтузиаст смог посмотреть начальную кат-сцену, а также прогуляться по первой локации. По словам BrutalSam, даже мощный PC не обеспечит в такой версии Red Dead Redemption больше 25 FPS.

Во время игры блогер столкнулся с сильными просадками частоты кадров и графическими артефактами. Пройти эксклюзив через эмулятор явно не получится.

В июле 2024 года создатели shadPS4 запустили Bloodborne на PC. Им удалось попасть в редактор персонажа, однако после этого игра вылетела.