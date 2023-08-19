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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 799 оценок

Переиздание Red Dead Redemption запустили на PC в 60 FPS и 4К с эмулятором Nintendo Switch

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butcher69
Новости

Несколько дней назад Rockstar Games выпустила Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch, в очередной раз забыв о версии для ПК.

Но ПК-геймеры все равно могут поиграть в нее используя для запуска эмуляторы Yuzu и Ryujinx. Например, пользователям Yuzu удалось снять ограничение частоты кадров и запустить игру в 60 FPS и разрешении 4К на видеокарте GeForce RTX 3080. Однако в насыщенных сценах количество FPS может заметно снижаться, особенно при работе с OpenGL — на Vulkan игра работает стабильнее, но имеет графические артефакты и ошибки.

Надо сказать, что эмуляция Nintendo Switch сейчас очень развита, учитывая, как легко взламывается эта платформа. Red Dead Redemption - не первая игра для гибридной консоли Nintendo, которая практически со дня запуска может быть запущена на ПК. Например, Pokemon Brilliant Diamond, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Pikmin 4 можно было играть прямо из коробки.

Самое приятное, что с помощью эмуляторов можно разблокировать частоту кадров, которая на консолях фиксирована на уровне 30 кадров в секунду, а также улучшить графические характеристики. Жаль только, что пока производительность не очень высока и часто падает ниже 60 кадров в секунду.

Тем не менее, Red Dead Redemption уже некоторое время можно было играть на ПК с помощью эмулятора Xbox 360 Xenia, который позволяет запускать игру в разрешении 4k с частотой 60 кадров в секунду, сохраняя при этом стабильную частоту кадров. Но официальный перевод появился только в последнем переиздании.

Как запустить Red Dead Redemption на ПК мы написали в отдельном гайде.

10
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
VaZZers

Кстати, а что там с русским языком? В переиздании его завезли?

2
real19911

субтитры официальные. В пиратке был фанатский перевод, точно такой же

1
Andrew Shimansky

Дождитесь выхода на ПК!!Уже скоро..очень скоро....быстрее чем вы думаете..можете делать скрины этого комммента...информация точная (получена из Рокстар напрямую от сотрудника)

0
RTYWD

Зачем это старье на пк?

-5
AlexFullBeast

А что там ждать? Оригинал на ПК спустя 10 лет без изменений и за 49.99 баксов? Такое даже не стоит ждать. Rockstar и Take-Two, как всегда плевок сделали в лицо игроков, а многие еще и почему-то рады.

0
Real Slim Shady

Не думаю что РДР заслуживает таких танцев с бубнами, пресный сюжет и нереалистичное повествование.

-1
real19911

какие бубны? эмуль и игру скачать и играть это не бубны. Если надо помочь пиши https://vk.com/idbaykalov

0
жмё

как же хорошо что у меня есть бокс 360 на котором есть рдр1 со всеми длс (и мне не нужно покупать тоже самое или играть на эмуле)

-1
РикоЧико

Как дела на Steam Deck?

-2
JustA_NiceGuy

Сейчас в это играть только если ремейк сделают.

-3