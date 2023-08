Переиздание Red Dead Redemption запустили на PC в 60 FPS и 4К с эмулятором Nintendo Switch ©

Несколько дней назад Rockstar Games выпустила Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch, в очередной раз забыв о версии для ПК.

Но ПК-геймеры все равно могут поиграть в нее используя для запуска эмуляторы Yuzu и Ryujinx. Например, пользователям Yuzu удалось снять ограничение частоты кадров и запустить игру в 60 FPS и разрешении 4К на видеокарте GeForce RTX 3080. Однако в насыщенных сценах количество FPS может заметно снижаться, особенно при работе с OpenGL — на Vulkan игра работает стабильнее, но имеет графические артефакты и ошибки.

Надо сказать, что эмуляция Nintendo Switch сейчас очень развита, учитывая, как легко взламывается эта платформа. Red Dead Redemption - не первая игра для гибридной консоли Nintendo, которая практически со дня запуска может быть запущена на ПК. Например, Pokemon Brilliant Diamond, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Pikmin 4 можно было играть прямо из коробки.

Самое приятное, что с помощью эмуляторов можно разблокировать частоту кадров, которая на консолях фиксирована на уровне 30 кадров в секунду, а также улучшить графические характеристики. Жаль только, что пока производительность не очень высока и часто падает ниже 60 кадров в секунду.

Тем не менее, Red Dead Redemption уже некоторое время можно было играть на ПК с помощью эмулятора Xbox 360 Xenia, который позволяет запускать игру в разрешении 4k с частотой 60 кадров в секунду, сохраняя при этом стабильную частоту кадров. Но официальный перевод появился только в последнем переиздании.

Как запустить Red Dead Redemption на ПК мы написали в отдельном гайде.