Переиздание Red Dead Redemption запустили на PC в 60 FPS и 4К с эмулятором Nintendo Switch

Несколько дней назад Rockstar Games выпустила Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch, в очередной раз забыв о версии для ПК.
Но ПК-геймеры все равно могут поиграть в нее используя для запуска эмуляторы Yuzu и Ryujinx. Например, пользователям Yuzu удалось снять ограничение частоты кадров и запустить игру в 60 FPS и разрешении 4К на видеокарте GeForce RTX 3080. Однако в насыщенных сценах количество FPS может заметно снижаться, особенно при работе с OpenGL — на Vulkan игра работает стабильнее, но имеет графические артефакты и ошибки.
Надо сказать, что эмуляция Nintendo Switch сейчас очень развита, учитывая, как легко взламывается эта платформа. Red Dead Redemption - не первая игра для гибридной консоли Nintendo, которая практически со дня запуска может быть запущена на ПК. Например, Pokemon Brilliant Diamond, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Pikmin 4 можно было играть прямо из коробки.
Самое приятное, что с помощью эмуляторов можно разблокировать частоту кадров, которая на консолях фиксирована на уровне 30 кадров в секунду, а также улучшить графические характеристики. Жаль только, что пока производительность не очень высока и часто падает ниже 60 кадров в секунду.
Тем не менее, Red Dead Redemption уже некоторое время можно было играть на ПК с помощью эмулятора Xbox 360 Xenia, который позволяет запускать игру в разрешении 4k с частотой 60 кадров в секунду, сохраняя при этом стабильную частоту кадров. Но официальный перевод появился только в последнем переиздании.
Как запустить Red Dead Redemption на ПК мы написали в отдельном гайде.
Кстати, а что там с русским языком? В переиздании его завезли?
субтитры официальные. В пиратке был фанатский перевод, точно такой же
Дождитесь выхода на ПК!!Уже скоро..очень скоро....быстрее чем вы думаете..можете делать скрины этого комммента...информация точная (получена из Рокстар напрямую от сотрудника)
Зачем это старье на пк?
А что там ждать? Оригинал на ПК спустя 10 лет без изменений и за 49.99 баксов? Такое даже не стоит ждать. Rockstar и Take-Two, как всегда плевок сделали в лицо игроков, а многие еще и почему-то рады.
Не думаю что РДР заслуживает таких танцев с бубнами, пресный сюжет и нереалистичное повествование.
какие бубны? эмуль и игру скачать и играть это не бубны. Если надо помочь пиши https://vk.com/idbaykalov
как же хорошо что у меня есть бокс 360 на котором есть рдр1 со всеми длс (и мне не нужно покупать тоже самое или играть на эмуле)
Как дела на Steam Deck?
Сейчас в это играть только если ремейк сделают.