Похоже, Rockstar Games начала тизерить скорый анонс обновленной версии Red Dead Redemption

Последний месяц в сети активно ходят слухи о выпуске обновленной версии Red Dead Redemption. Похоже, что все эти спекуляции могут оказаться правдой, поскольку студия Rockstar Games, разработчики оригинальной игры, опубликовали загадочное послание игрокам. Геймеры уже успели разглядеть в этом сообщении первый тизер ремастера первой части Red Dead Redemption.
Стоит отметить, что студия Rockstar Games опубликовала весьма расплывчатое сообщение, которое можно трактовать по-разному. Тем не менее, учитывая участившиеся утечки и заявления инсайдеров, вероятнее всего, перед нами все же первый официальный намек на скорый анонс обновленной версии Red Dead Redemption.
Ждите новую телеграмму от "J" в конце этого месяца. Есть сведения, что на горизонте появились новые дела, требующие от преступника меткого прицела.
— написали разработчики.
Стиль оригинального послания, а также буква "J", которая есть в имени главного героя игры, подтолкнула игроков к весьма очевидному выводу — скоро состоится анонс ремастера Red Dead Redemption. Исходя из этого сообщения, официальные новости появятся только в конце этого месяца.
Тем временем, фанаты уже пытаются угадать, как может выглядеть анонс переиздания. По мнению художника с ником TCMF2, игроков может ждать подобная иллюстрация:
Ранее один из авторитетных инсайдеров сообщал, что первые новости об обновленной версии Red Dead Redemption появятся уже на этой неделе. Он предупреждал, что разработчики могут начать с небольших тизеров или намеков, поэтому пользователям остается только ждать подробностей от Rockstar.
Да уж, после позорнейшей GTA Remastered Trilogy, или как там её обозвали, Рокстарам надо бы постараться, чтобы хоть немного отмыться. И хороший ремейк или хотя бы ремастер первой РДР - самое то.
Для начала бы им хотя бы оставшиеся ошибки в нём исправить. Хотя кому это надо. Собственно не факт что и переиздание RDR кому то там вообще нужно кроме страуса дабы инвесторов порадовать.
А причём тут Сосkstar, если её делали GSG под крайне xyēвым руководством T2
Они ей тоже занимались если ты не курсе, это указано как в титрах так и разрабы что увольняются от роков и указывают в резюме проекты над которыми работали. Да и не суть, а суть в том что где гарантия что до RDR есть кому то дело. Ещё меня заминусили, будто действительно те кто им сейчас занимается очень беспокоятся о нём.
RDR такой же сруб бабла как и трилогия будет, опять же трилогия показала какой болт они способны положить. так что тут остаётся надеется ток на везения и тот момент что они действительно учли ошибки.
а какая разница, если Рокстар все равно стоит как ответственная по качеству, но они пропустили это
Это немного не так работает. Если Т2 скажет мимо проходящей обезьяне следить за тем что делают другие обезьяны из GSG - то будет именно так, т.к. разработкой уже давно управляют эффективные менеджеры и акционеры, а не какие-то там плебсы на разработчиках. И пока Rocksar доили дегенератов в GTA Online, T2 нашла других плебсов которые пошли доить ностальгирующих дегенератов всерьёз считающих что Rockstar под крылом T2 хоть что-то решает.
Имхо, выпускать надо было до выхода 2 части, сейчас эта игра будет выглядеть уже устаревшей. Конечно, если ей прикрутят все механики, что есть в двойке, тогда другое дело. Но подозреваю, что это будет простой ремастер с ценником как у новой игры.
Для своего времени (2010), взяв ее на зеленой коробке, проходил ее раз 5. И даже после прохождения, в ней было чем заняться.
Но все равно, читая комментариий, поражаюсь некоторым индивидуумам, с комментами: а зачем она нужна?!, Лучше бы сделали до выхода 2-й части, и т.д.
Кто любит вестерны, и серию RDR в целом, наоборот, рады.
Так это и есть анонс, который "проверенный инсайдер под ником Onion00048" обещал на этой недели? Если да, то это больше похоже на анонс анонса.
Главное , что жидко не получилось. Ну вы поняли !
Стоить уточнить, что Red Dead Redemption была создана на движке RAGE после GTA IV.
НО доведут ли её до ума в нынешних условиях движка?
А откуда вообще это сообщение из оп поста, оно нигде не гуглится а автор никакого источника не указал
А чему вы радуетесь, игра будет только на новых консолях, на пк придется падажать
По мнению художника с ником TCMF2
Это фото фаната, а не официальное от Rockstar. еще не чего не показали, чтобы делать какие-то выводы, на каких платформах выйдет.
Неужели GAMESCOM не дождуться.
Признайся, у тебя в голове сидит макака и в тарелки бьёт?
Судить человека по одной ошибке в одном слове, конечно очень правильно.