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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 763 оценки

Похоже, Rockstar Games начала тизерить скорый анонс обновленной версии Red Dead Redemption

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Gutsz
Новости

Последний месяц в сети активно ходят слухи о выпуске обновленной версии Red Dead Redemption. Похоже, что все эти спекуляции могут оказаться правдой, поскольку студия Rockstar Games, разработчики оригинальной игры, опубликовали загадочное послание игрокам. Геймеры уже успели разглядеть в этом сообщении первый тизер ремастера первой части Red Dead Redemption.

Стоит отметить, что студия Rockstar Games опубликовала весьма расплывчатое сообщение, которое можно трактовать по-разному. Тем не менее, учитывая участившиеся утечки и заявления инсайдеров, вероятнее всего, перед нами все же первый официальный намек на скорый анонс обновленной версии Red Dead Redemption.

Ждите новую телеграмму от "J" в конце этого месяца. Есть сведения, что на горизонте появились новые дела, требующие от преступника меткого прицела.

— написали разработчики.

Стиль оригинального послания, а также буква "J", которая есть в имени главного героя игры, подтолкнула игроков к весьма очевидному выводу — скоро состоится анонс ремастера Red Dead Redemption. Исходя из этого сообщения, официальные новости появятся только в конце этого месяца.

Тем временем, фанаты уже пытаются угадать, как может выглядеть анонс переиздания. По мнению художника с ником TCMF2, игроков может ждать подобная иллюстрация:

Ранее один из авторитетных инсайдеров сообщал, что первые новости об обновленной версии Red Dead Redemption появятся уже на этой неделе. Он предупреждал, что разработчики могут начать с небольших тизеров или намеков, поэтому пользователям остается только ждать подробностей от Rockstar.

22
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Dr_Shtopor

Да уж, после позорнейшей GTA Remastered Trilogy, или как там её обозвали, Рокстарам надо бы постараться, чтобы хоть немного отмыться. И хороший ремейк или хотя бы ремастер первой РДР - самое то.

8
DenisVTR

Для начала бы им хотя бы оставшиеся ошибки в нём исправить. Хотя кому это надо. Собственно не факт что и переиздание RDR кому то там вообще нужно кроме страуса дабы инвесторов порадовать.

-7
Сонигой

А причём тут Сосkstar, если её делали GSG под крайне xyēвым руководством T2

1
DenisVTR Сонигой

Они ей тоже занимались если ты не курсе, это указано как в титрах так и разрабы что увольняются от роков и указывают в резюме проекты над которыми работали. Да и не суть, а суть в том что где гарантия что до RDR есть кому то дело. Ещё меня заминусили, будто действительно те кто им сейчас занимается очень беспокоятся о нём.
RDR такой же сруб бабла как и трилогия будет, опять же трилогия показала какой болт они способны положить. так что тут остаётся надеется ток на везения и тот момент что они действительно учли ошибки.

-1
bob-ttz Сонигой

а какая разница, если Рокстар все равно стоит как ответственная по качеству, но они пропустили это

1
Сонигой bob-ttz

Это немного не так работает. Если Т2 скажет мимо проходящей обезьяне следить за тем что делают другие обезьяны из GSG - то будет именно так, т.к. разработкой уже давно управляют эффективные менеджеры и акционеры, а не какие-то там плебсы на разработчиках. И пока Rocksar доили дегенератов в GTA Online, T2 нашла других плебсов которые пошли доить ностальгирующих дегенератов всерьёз считающих что Rockstar под крылом T2 хоть что-то решает.

1
Onotole_console

Имхо, выпускать надо было до выхода 2 части, сейчас эта игра будет выглядеть уже устаревшей. Конечно, если ей прикрутят все механики, что есть в двойке, тогда другое дело. Но подозреваю, что это будет простой ремастер с ценником как у новой игры.

5
VNQ488911

Для своего времени (2010), взяв ее на зеленой коробке, проходил ее раз 5. И даже после прохождения, в ней было чем заняться.

Но все равно, читая комментариий, поражаюсь некоторым индивидуумам, с комментами: а зачем она нужна?!, Лучше бы сделали до выхода 2-й части, и т.д.

Кто любит вестерны, и серию RDR в целом, наоборот, рады.

2
KnDiman

Так это и есть анонс, который "проверенный инсайдер под ником Onion00048" обещал на этой недели? Если да, то это больше похоже на анонс анонса.

1
Glaz92

Главное , что жидко не получилось. Ну вы поняли !

0
CJ_SA5

Стоить уточнить, что Red Dead Redemption была создана на движке RAGE после GTA IV.
НО доведут ли её до ума в нынешних условиях движка?

0
agula98

А откуда вообще это сообщение из оп поста, оно нигде не гуглится а автор никакого источника не указал

0
Дядя Бoгдан

А чему вы радуетесь, игра будет только на новых консолях, на пк придется падажать

-4
Tron1k

По мнению художника с ником TCMF2
Это фото фаната, а не официальное от Rockstar. еще не чего не показали, чтобы делать какие-то выводы, на каких платформах выйдет.

0
6363

Неужели GAMESCOM не дождуться.

-5
Dr_Shtopor
дождутЬся

Признайся, у тебя в голове сидит макака и в тарелки бьёт?

-2
6363 Dr_Shtopor

Судить человека по одной ошибке в одном слове, конечно очень правильно.

1