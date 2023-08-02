Похоже, Rockstar Games начала тизерить скорый анонс обновленной версии Red Dead Redemption ©

Последний месяц в сети активно ходят слухи о выпуске обновленной версии Red Dead Redemption. Похоже, что все эти спекуляции могут оказаться правдой, поскольку студия Rockstar Games, разработчики оригинальной игры, опубликовали загадочное послание игрокам. Геймеры уже успели разглядеть в этом сообщении первый тизер ремастера первой части Red Dead Redemption.

Стоит отметить, что студия Rockstar Games опубликовала весьма расплывчатое сообщение, которое можно трактовать по-разному. Тем не менее, учитывая участившиеся утечки и заявления инсайдеров, вероятнее всего, перед нами все же первый официальный намек на скорый анонс обновленной версии Red Dead Redemption.

Ждите новую телеграмму от "J" в конце этого месяца. Есть сведения, что на горизонте появились новые дела, требующие от преступника меткого прицела.

— написали разработчики.

Стиль оригинального послания, а также буква "J", которая есть в имени главного героя игры, подтолкнула игроков к весьма очевидному выводу — скоро состоится анонс ремастера Red Dead Redemption. Исходя из этого сообщения, официальные новости появятся только в конце этого месяца.

Тем временем, фанаты уже пытаются угадать, как может выглядеть анонс переиздания. По мнению художника с ником TCMF2, игроков может ждать подобная иллюстрация:

Ранее один из авторитетных инсайдеров сообщал, что первые новости об обновленной версии Red Dead Redemption появятся уже на этой неделе. Он предупреждал, что разработчики могут начать с небольших тизеров или намеков, поэтому пользователям остается только ждать подробностей от Rockstar.