Похоже, высокая цена - не проблема. Red Dead Redemption в списке бестселлеров Steam

ПК-геймеры, судя по всему, не устали ждать первую Red Dead Redemption. Рекламные акции не нужны. Предварительные заказы только начались, но игра Rockstar уже довольно высоко в списке бестселлеров.

Rockstar заработала такую ​​репутацию, что практически каждая игра с их логотипом будет иметь финансовый успех. Этому не мешает низкое качество (GTA: Definitive Edition) или высокая цена, как в случае Red Dead Redemption на ПК.

Предварительные заказы начались совсем недавно, когда стала известна цена игры в 49,99 долларов США. Сообщество выразило свое недовольство в социальных сетях, но это не сильно повлияло на общий результат. Red Dead Redemption уже занимает довольно высокие позиции в Steam, и это только начало.

На момент написания этой статьи первая RDR находится на 23-м месте в рейтинге мировых бестселлеров. Однако до игры Rockstar есть много бесплатных и скидочных игр. Если учитывать только игры с полной стоимостью, Red Dead Redemption занимает 10-е место.

Чем ближе премьера, тем больше игроков решат купить. Сам старт уже очень многообещающий. Кроме того, Red Dead Redemption также будет доступна в Epic Games Store. Выход запланирован на 29 октября.