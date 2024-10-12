Похоже, высокая цена - не проблема. Red Dead Redemption в списке бестселлеров Steam

ПК-геймеры, судя по всему, не устали ждать первую Red Dead Redemption. Рекламные акции не нужны. Предварительные заказы только начались, но игра Rockstar уже довольно высоко в списке бестселлеров.
Rockstar заработала такую репутацию, что практически каждая игра с их логотипом будет иметь финансовый успех. Этому не мешает низкое качество (GTA: Definitive Edition) или высокая цена, как в случае Red Dead Redemption на ПК.
Предварительные заказы начались совсем недавно, когда стала известна цена игры в 49,99 долларов США. Сообщество выразило свое недовольство в социальных сетях, но это не сильно повлияло на общий результат. Red Dead Redemption уже занимает довольно высокие позиции в Steam, и это только начало.
На момент написания этой статьи первая RDR находится на 23-м месте в рейтинге мировых бестселлеров. Однако до игры Rockstar есть много бесплатных и скидочных игр. Если учитывать только игры с полной стоимостью, Red Dead Redemption занимает 10-е место.
Чем ближе премьера, тем больше игроков решат купить. Сам старт уже очень многообещающий. Кроме того, Red Dead Redemption также будет доступна в Epic Games Store. Выход запланирован на 29 октября.
Кто-то сомневался. Хомяков же хватает.
Заработают на предзаказах, за счёт высокой цены. Потом потихоньку скинут цену. Я думаю, что цена этой игре - максимум 15 баксов, учитывая устаревшую графику.
у гвноремастеров тож высокая цена была и закончилось это очень забавно
Гташки нравятся, а ковбойский сеттинг что то совсем не заходит, в рдр2 на 20% прохождения забил, эта и подавно не нужна, я для себя давно понял, какая бы игра шедевральная не была если сеттинг не нравится то и играть не будешь.
Так же и с играми от юбиков, фаркраи нравятся а ассасины совсем не интересуют.
Дак коллекционеров игр в стиме полно которые готовы круглую сумму заплатить.
Эта игра нужна рокстар не столько для заработка денег, сколько для тестирования защиты от взлома для гта 6 на пк. Добавят улучшенную защиту из рдр2, которую и так не могли взломать больше года. Хотя в гта 6 скорее всего будет просто онлайн привязка как в кал оф дюти последних
Уже псевдо эксперт вылез как там разрабы будут защищать древнею игру, и ничего что горе ремастер трилогии гта взломали через несколько часов после релиза.
Да не плачь ты так, не будет на торренте ее
Что не плакать то ? У меня она в обратке на xbox с полноценным мультиплеером, а тут тупо вырезали, бедная инди студия.