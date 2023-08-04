Пользователи считают, что анонс обновленной Red Dead Redemption может состояться уже сегодня ©

Если верить слухам и спекуляциям, которые циркулируют в последние часы относительно намерения Take Two представить игру перед финансовым отчетом перед инвесторами, то анонс ремастера/ремейка Red Dead Redemption может состояться уже сегодня

Особых улик, подтверждающих эту теорию, нет, но она не лишена логики: учитывая, что Take Two должна провести финансовое собрание на следующей неделе, вполне вероятно, что анонс Red Dead Redemption может состояться до этого события.

Ведь финансовая отчетность, скорее всего, будет содержать информацию о грядущих крупных играх, так как они являются частью финансовых прогнозов компании. Поэтому, чтобы не испортить анонс игры, Take Two и Rockstar Games могут рассмотреть возможность анонса до обсуждения квартальных результатов.

Поскольку конференция назначена на следующую неделю, осталось не так много дней, это позволяет предположить, что анонс может состояться уже сегодня. Впрочем, это просто теории и спекуляции обычных пользователей без информации от надежных инсайдер - хотя один из них ранее утверждал, что анонс состоится на этой неделе.

С другой стороны, к настоящему моменту мы уже имеем несколько свидетельств существования обновленной версии Red Dead Redemption: намек от Take Two поступил в прошлом месяце, а новый официальный логотип на сайте Rockstar и даже тематический шрифт продолжают укреплять мысль о том, что проект существует.