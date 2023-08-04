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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 767 оценок

Пользователи считают, что анонс обновленной Red Dead Redemption может состояться уже сегодня

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butcher69
Новости

Если верить слухам и спекуляциям, которые циркулируют в последние часы относительно намерения Take Two представить игру перед финансовым отчетом перед инвесторами, то анонс ремастера/ремейка Red Dead Redemption может состояться уже сегодня

Особых улик, подтверждающих эту теорию, нет, но она не лишена логики: учитывая, что Take Two должна провести финансовое собрание на следующей неделе, вполне вероятно, что анонс Red Dead Redemption может состояться до этого события.

Ведь финансовая отчетность, скорее всего, будет содержать информацию о грядущих крупных играх, так как они являются частью финансовых прогнозов компании. Поэтому, чтобы не испортить анонс игры, Take Two и Rockstar Games могут рассмотреть возможность анонса до обсуждения квартальных результатов.

Поскольку конференция назначена на следующую неделю, осталось не так много дней, это позволяет предположить, что анонс может состояться уже сегодня. Впрочем, это просто теории и спекуляции обычных пользователей без информации от надежных инсайдер - хотя один из них ранее утверждал, что анонс состоится на этой неделе.

С другой стороны, к настоящему моменту мы уже имеем несколько свидетельств существования обновленной версии Red Dead Redemption: намек от Take Two поступил в прошлом месяце, а новый официальный логотип на сайте Rockstar и даже тематический шрифт продолжают укреплять мысль о том, что проект существует.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
bohdan2015

ждем)

1
Real Slim Shady

А главный герой в этой части тоже умрёт от спида?

0
YOTSU

От свинца, большого количества свинца ака пуль, в теле

0
YOTSU YOTSU

А вообще, Джон и Артур не умерли, они живут в наших сердцах

0
111ывывывыафы

Если ты ему в очко давать не будешь, то нет.

1
Real Slim Shady 111ывывывыафы

Ну есть теория что Джек болеет спидом, из-за рыбалки с ним Артур заразился, думаю и Джонни не избежать ту же участь.

-2
Дмитрий Терзи

Беспокоит качество возможного перезапуска. Нужен полноценный ремейк

0
Freund Benno

Я тоже так считаю

-2
xXHASLXx

Считаю будет анонс гешечки 6)))))

-3
TRADS80

жду, жду, жду. В конце его убивают (сполер)

-6
voeval1945

Слава богу после смерти Джона можно поиграть за его сына Джека и отомстить полицейскому который его убил

-1
spaMER_ID

ДА ЛАДНА!?!?

0
Dr_Shtopor spaMER_ID

ФИГАДНА!😂

0