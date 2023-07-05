Пользователи успешно затроллили журналистов очередным намеком на скорый анонс ремастера Red Dead Redemption ©

После целой череды новостей про обновленное издание Red Dead Redemption от различных инсайдеров, градус ожидания в сети поднялся невероятно высокого. Как оказалось, многие игроки жаждут возвращения знаменитого вестерна, пусть и с минимальными изменениями. К сожалению, ожиданиями охотно манипулируют и откровенно пользуются игровые журналисты, но недавно пользователям удалось дать им достойный отпор.

Один из фанатов игры заметил, как множество даже авторитетных изданий начинают откровенно спекулировать на теме вероятного анонса ремастера Red Dead Redemption. Чтобы подловить журналистов на этом, он решил наглядно показать их методику работы с информацией. Энтузиаст создал весьма правдоподобный скриншот, взятый якобы с сайта немецкого рейтингового агентства. На иллюстрации он отметил обновленное издание Red Dead Redemption для ПК и консолей, которое по задумке должно было стать очередным подтверждением недавних новостей.

Скриншот мгновенно разлетелся по сети и быстро попал в ряд игровых СМИ, которые стали писать о "неминуемом анонсе". Пользователи же быстро разглядели подделку изображения сайта и принялись высмеивать авторов публикаций. Некоторым изданием даже пришлось удалять свои заметки, чтобы не провоцировать дальнейший гнев сообщества. Сам автор публикации напомнил, что рейтинговые агентства никогда не стоит считать за достоверный источник информации, поскольку они занимаются бюракратической работой.