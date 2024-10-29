Razor1911 взломали PC-версию Red Dead Redemption - в день ее релиза в Steam

Сегодня состоялся релиз ремастера Red Dead Redemption для PC в магазинах Steam и Rockstar Game Launcher. Игра доступна с русским текстовым переводом.
PC-версия Red Dead Redemption, помимо привязки к RGSC и Steam, была так же защищена кастомной защитой, поэтому на её взлом понадобилось некоторое время. Тем не менее, группа Razor1911 сообщила о том, что им удалось успешно взломать игру.
Америка, 1911 год. Джон Марстон, бывший головорез, вынужден работать на государственных агентов. Они требуют поймать его бывших сообщников: если Марстон этого не сделает, то пострадает его семья. У него нет выбора.
Старая группа Razor1911 взломали старую игру про 1911 год
иронично
А кто то мне не верил
С 1985 года люди ломают игры. Начинали на Амиге. Настоящие легенды сцены.
рдр 2 они не ломали первые прикинь
рдр 2 как раз таки ломал разор с помощью эмпресс,можете сказать спасибо ей.
Никогда бы не поверил что GTA 4 и RDR 1 окажутся рядышком на моем пека
Когда то именно Razor1911 первыми ломанули GTA 4
И так плохо ломанули
Там тоже привязка к лаунчеру была?
Рокстар и Разор на века вместе =)
Быстро отработали
Погамаю на пиратке- а потом по норм скидону возьму лицуху- это тот случай, когда игра должна быть в коллекции.
Молодцы! Респект!
Они ещё живы? 🤔
Midnight Club Los Angeles осталось выпустить на пк и взломать так же. Видимо не выпустят, придется играть на эмуляторе.
На эмуляторе он капец кривой (
Приходится играть так на эмуляторе xenia, а на эмуляторе rpcs3 придётся иметь мощный проц что, не выгодно играть на rpcs3.
Глянул на игру у забугорных стримеров...Все прямым английским текстом говорят - это не ремайк и не ремастер , это порт с апскейлером текстур на сколько это возможно + прикрутили высокое разрешение + клаво-мышь...Все...Платить за такое...Ну такое...
Согласен
То чувство когда к таким как вы пистолет к виску приставляют.Заставляют играть бедненьких за деньги и вы вынуждены прибегать к торренту.
Зачем платить. если есть на халяву, притом платить за аренду
Еще один моралист нарисовался
Ну потом не спрашивайте,почему ставят денуво.
Красавцы! Оперативно взломали!!! От души ребята! Ура!!!
старичок чета не выложил на рутрекере
ждем репаки на сайтах...
на хатабе уже все под парусом стоит)))качаем
Аааааа, этот день наступил! RDR теперь на ПК!))
Красавцы!
Красавцы, долой эти сранные привязки
Вряд ли я посмотрю даже бесплатно. У меня 100+ игр не играно
Лежит на торенте
Уже на торенте
Интересно
Ну что лицебои купили ленивый или всё-таки скачаете и будет затирать про демо версию ?
Будем про демо версию затирать.
Ну аутисты притом лицемерные, демо версий нет и не будет больше., качаешь с торрента,, ты автоматом становишься пиратом, это как у вора одолжить денег при этом критикуя за воровство, потому что начальник не платит зарплаты
(
во вторую не играл, но думаю это менее затянутая, и в целом неплохая игра в старом добром стиле 2000ых
хах))менее затянутая?) чел я прошел обе части, если тебе вторая не зашла то первую можешь вообще не трогать)
Почему, первая короткая смотря по весу и нет этого мусора ненужного , что напихали во второй части
Гойда! Поддать святого духа торрента!
уже выложили в зеленом магазине? охота купить
Она же убогая,чё там радоваться то?!Помню как мне доставало волков "фармить",когда на xbox360 играл.
Шляпа да?Не стоит качать?С сюжетом как ?
Ну в 10-ом году можно было поиграть,а сейчас только ремастер ,с графикой как у 2-ой RDR.Хотя если не играл может и зайдет.
Это хорошие новости, Рокстар посмотрят на то как их защиту обошли и в ГТА 6 просто сделают онлайн привязку как в последних кал оф дути
халявная версия, это как рекламный ход, было бы глупо урезать часть покупателей таким ходом
а до этого 20 лет они не видели? бабло захотят - не поставят.
Опять ты со своей защитой, игра древняя сейчас бы им бабло на защиту тратиться.
А что хорошего? До сих пор не у всех есть стабильный высокоскоростной интернет. Выстрел в ногу будет.