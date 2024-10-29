Razor1911 взломали PC-версию Red Dead Redemption - в день ее релиза в Steam

Сегодня состоялся релиз ремастера Red Dead Redemption для PC в магазинах Steam и Rockstar Game Launcher. Игра доступна с русским текстовым переводом.

PC-версия Red Dead Redemption, помимо привязки к RGSC и Steam, была так же защищена кастомной защитой, поэтому на её взлом понадобилось некоторое время. Тем не менее, группа Razor1911 сообщила о том, что им удалось успешно взломать игру.

Америка, 1911 год. Джон Марстон, бывший головорез, вынужден работать на государственных агентов. Они требуют поймать его бывших сообщников: если Марстон этого не сделает, то пострадает его семья. У него нет выбора.