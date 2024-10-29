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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 102 оценки

Razor1911 взломали PC-версию Red Dead Redemption - в день ее релиза в Steam

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз ремастера Red Dead Redemption для PC в магазинах Steam и Rockstar Game Launcher. Игра доступна с русским текстовым переводом.

Культовый вестерн Red Dead Redemption стал доступен на ПК

PC-версия Red Dead Redemption, помимо привязки к RGSC и Steam, была так же защищена кастомной защитой, поэтому на её взлом понадобилось некоторое время. Тем не менее, группа Razor1911 сообщила о том, что им удалось успешно взломать игру.

Америка, 1911 год. Джон Марстон, бывший головорез, вынужден работать на государственных агентов. Они требуют поймать его бывших сообщников: если Марстон этого не сделает, то пострадает его семья. У него нет выбора.

48
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
BORGER390

Старая группа Razor1911 взломали старую игру про 1911 год

18
Темный-Властелин

иронично

8
User_200

А кто то мне не верил

1
Ahnx

С 1985 года люди ломают игры. Начинали на Амиге. Настоящие легенды сцены.

8
darkevil555

рдр 2 они не ломали первые прикинь

-7
Владимир Губайдуллин darkevil555

рдр 2 как раз таки ломал разор с помощью эмпресс,можете сказать спасибо ей.

0
Gangsta_Dan

Никогда бы не поверил что GTA 4 и RDR 1 окажутся рядышком на моем пека

7
vovangt4

Когда то именно Razor1911 первыми ломанули GTA 4

7
Universe of Knowledge

И так плохо ломанули

0
Soler2

Там тоже привязка к лаунчеру была?

0
Truth85

Рокстар и Разор на века вместе =)

3
Хуан Иваныч

Быстро отработали

2
Alex Row

Погамаю на пиратке- а потом по норм скидону возьму лицуху- это тот случай, когда игра должна быть в коллекции.

2
valentinevalejo

Молодцы! Респект!

1
Sp1Ls

Они ещё живы? 🤔

1
ugf16349

Midnight Club Los Angeles осталось выпустить на пк и взломать так же. Видимо не выпустят, придется играть на эмуляторе.

1
kolinmah

На эмуляторе он капец кривой (

0
ugf16349 kolinmah

Приходится играть так на эмуляторе xenia, а на эмуляторе rpcs3 придётся иметь мощный проц что, не выгодно играть на rpcs3.

0
RudeHeathcliff

Глянул на игру у забугорных стримеров...Все прямым английским текстом говорят - это не ремайк и не ремастер , это порт с апскейлером текстур на сколько это возможно + прикрутили высокое разрешение + клаво-мышь...Все...Платить за такое...Ну такое...

1
Комментарий удален
The Only Maps

Согласен

2
Владимир Губайдуллин

То чувство когда к таким как вы пистолет к виску приставляют.Заставляют играть бедненьких за деньги и вы вынуждены прибегать к торренту.

-5
Universe of Knowledge Владимир Губайдуллин

Зачем платить. если есть на халяву, притом платить за аренду

0
Veidrd1968 Владимир Губайдуллин

Еще один моралист нарисовался

0
Владимир Губайдуллин Universe of Knowledge
Зачем платить. если есть на халяву,

Ну потом не спрашивайте,почему ставят денуво.

0
Данил Набоких

Красавцы! Оперативно взломали!!! От души ребята! Ура!!!

0
Chester15

старичок чета не выложил на рутрекере

0
Jake_626

ждем репаки на сайтах...

0
РоМ4иК_Спб

на хатабе уже все под парусом стоит)))качаем

0
kolinmah

Аааааа, этот день наступил! RDR теперь на ПК!))

0
Kesha777888

Красавцы!

0
Soler2

Красавцы, долой эти сранные привязки

0
Porsche911GT3RS

Вряд ли я посмотрю даже бесплатно. У меня 100+ игр не играно

0
valentinevalejo

Лежит на торенте

0
valentinevalejo

Уже на торенте

0
Никита Дроздоvv

Интересно

-1
Universe of Knowledge

Ну что лицебои купили ленивый или всё-таки скачаете и будет затирать про демо версию ?

-1
Mirrorphoenix

Будем про демо версию затирать.

-1
Universe of Knowledge Mirrorphoenix

Ну аутисты притом лицемерные, демо версий нет и не будет больше., качаешь с торрента,, ты автоматом становишься пиратом, это как у вора одолжить денег при этом критикуя за воровство, потому что начальник не платит зарплаты

-1
Mirrorphoenix Universe of Knowledge

(

-1
Хидео Козлина

во вторую не играл, но думаю это менее затянутая, и в целом неплохая игра в старом добром стиле 2000ых

-1
olegkron90

хах))менее затянутая?) чел я прошел обе части, если тебе вторая не зашла то первую можешь вообще не трогать)

1
Universe of Knowledge olegkron90

Почему, первая короткая смотря по весу и нет этого мусора ненужного , что напихали во второй части

-1
Макс Макс 007

Гойда! Поддать святого духа торрента!

-2
Темный-Властелин

уже выложили в зеленом магазине? охота купить

-2
PuaJl4eJl

Она же убогая,чё там радоваться то?!Помню как мне доставало волков "фармить",когда на xbox360 играл.

-3
VIGITAL1

Шляпа да?Не стоит качать?С сюжетом как ?

-1
PuaJl4eJl VIGITAL1

Ну в 10-ом году можно было поиграть,а сейчас только ремастер ,с графикой как у 2-ой RDR.Хотя если не играл может и зайдет.

0
chaospaladin

Это хорошие новости, Рокстар посмотрят на то как их защиту обошли и в ГТА 6 просто сделают онлайн привязку как в последних кал оф дути

-6
Темный-Властелин

халявная версия, это как рекламный ход, было бы глупо урезать часть покупателей таким ходом

3
jax baron

а до этого 20 лет они не видели? бабло захотят - не поставят.

1
kotasha

Опять ты со своей защитой, игра древняя сейчас бы им бабло на защиту тратиться.

0
x-GAMER-x

А что хорошего? До сих пор не у всех есть стабильный высокоскоростной интернет. Выстрел в ногу будет.

0