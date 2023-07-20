Разработчик Alan Wake 2 надеется, что предполагаемый ремастер Red Dead Redemption не выйдет в октябре

Октябрь этого года обещает быть богатым на релизы видеоигр. В этом месяце ожидается выход таких игр, как Spider-Man 2, Forza Motorsport и Assassin's Creed Mirage. Кроме того, 17 октября выйдет игра Alan Wake 2 от Remedy Entertainment.
В последнее время появляется все больше намеков и слухов о том, что в разработке находится ремастер Red Dead Redemption Remaster. Ожидается, что анонс игры состоится в ближайшее время, и она может пополнить растущий список ожидаемых игр, выходящих в октябре.
Однако гейм-директору Alan Wake 2 эта идея не нравится. Недавно он обратился к Rockstar в Twitter, с просьбой не выпускать игру в октябре.
Не делайте этого Rockstar Games. Пожалуйста!
Учитывая популярность Red Dead Redemption, неудивительно, что Remedy Entertainment не хотела бы конкурировать с такой игрой в октябре.
Месяц и так полон многообещающих релизов, но Rockstar Games способна захватить все внимание индустрии. К тому же франшиза Red Dead Redemption разошлась тиражом более 70 млн. экземпляров, что говорит о популярности этой игры.
С другой стороны, Alan Wake 2 тоже не лыком шит. Remedy Entertainment имеет большие амбиции в отношении этой игры, считая, что она может стать самой красивой игрой 2023 года. Разработчики сделали упор на атмосферный хоррор-геймплей, что не может не радовать.
Недавно были уверенны среди ААА новых релизов, теперь обделались из-за ремастера 13 летней игры🤡
И Rockstar конечно же послушаются. Именно так это и работает.
Remedy как всегда обкакалась с выбором релизного окна, а виноваты все вокруг будут.
Там осенью уже консольный релиз Baldur's Gate 3, релиз Starfield, релиз Mortal Kombat 1, релиз Payday 3, релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Это за полмесяца до релиза Alan Wake 2. На что они надеются? В свое время оригинал провалился по такой же причине.
А в том же месяца с Аланом выходят Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Alone in the Dark и Total War: Pharaoh.
Будем честны, если Alan Wake II просто отобьется в финансовом плане, то это уже будет подвиг для remedy.
Спорная пиар-кампания, эксклюзивный выход в EGS, вагон релизов по более популярным франшизам. Я не знаю, чем Epic Games думают, релизя игру именно в октябре.
Хз- думаю, что анонс ремастера будет минимум месяцев за семь-восемь до релиза.
если и правда будет ремастер, то в этом году его ждать не стоит)
чел попустился, ещё до выхода
Тыщууу лет жду продолжения Алана к примеру,и тут вдруг пойду и возьму вместо него игру абсолютно другого жанра,который мне может вообще быть не интересным?! Конечно логика разрабов порой поражает,мол нельзя в одном месяце конкурировать двум крупным играм.
Кому надо возьмёт обе и будет по тихоньку их проходить.
Alan Wake настолько душный и не запоминающийся проходняк, что им о конкуренции вообще можно не думать, не смогут её составить кому либо
Зато они "перекрасили" белую героиню в черную, это уже успех...со знаком минус
давно ожидаемая игра, фан база есть. в своё время была одна из первых(если не первой) игрой-кинцом. Лично для меня это главный релиз этого года
Ну да, с релизами в последнее время все плохо и кому то приходится ждать это
Чего?) Это далеко не игра-кинцо. Да и это за пару месяцев до вышла - Heavy Rain, вот это игра-кинцо.
Лично мне на Рдр пофиг, а АВ2 жду, покупать за полную стоимость конечно не буду но 100 рубликов за офку занесу)