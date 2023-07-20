Разработчик Alan Wake 2 надеется, что предполагаемый ремастер Red Dead Redemption не выйдет в октябре ©

Октябрь этого года обещает быть богатым на релизы видеоигр. В этом месяце ожидается выход таких игр, как Spider-Man 2, Forza Motorsport и Assassin's Creed Mirage. Кроме того, 17 октября выйдет игра Alan Wake 2 от Remedy Entertainment.

В последнее время появляется все больше намеков и слухов о том, что в разработке находится ремастер Red Dead Redemption Remaster. Ожидается, что анонс игры состоится в ближайшее время, и она может пополнить растущий список ожидаемых игр, выходящих в октябре.

Однако гейм-директору Alan Wake 2 эта идея не нравится. Недавно он обратился к Rockstar в Twitter, с просьбой не выпускать игру в октябре.

Не делайте этого Rockstar Games. Пожалуйста!

Учитывая популярность Red Dead Redemption, неудивительно, что Remedy Entertainment не хотела бы конкурировать с такой игрой в октябре.

Месяц и так полон многообещающих релизов, но Rockstar Games способна захватить все внимание индустрии. К тому же франшиза Red Dead Redemption разошлась тиражом более 70 млн. экземпляров, что говорит о популярности этой игры.

С другой стороны, Alan Wake 2 тоже не лыком шит. Remedy Entertainment имеет большие амбиции в отношении этой игры, считая, что она может стать самой красивой игрой 2023 года. Разработчики сделали упор на атмосферный хоррор-геймплей, что не может не радовать.