Red Dead Redemption достигла 10 миллионов загрузок на мобильных устройствах

Успех Red Dead Redemption на мобильных устройствах продолжается и после запуска. Новые данные, опубликованные сегодня, показали, сколько людей скачали игру и даже приобрели полную версию, которая не требует подписки на Netflix.

Классическая игра Rockstar 2010 года была переиздана на Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch 2 и мобильных устройствах в начале декабря и получила множество похвальных отзывов за качественный порт.

По данным Sensor Tower, опубликованным на The Game Business, Red Dead Redemption была скачана более 10 миллионов раз на мобильных устройствах с момента запуска. Почти все эти скачивания приходятся на версию, поддерживаемую Netflix. Sensor Tower утверждает, что версия игры за 39,99 долларов принесла более полумиллиона долларов, что означает, что было продано менее 20 000 копий.

С момента запуска в мобильные версии Red Dead Redemption было внесено несколько обновлений. Это позволило устранить некоторые проблемы с производительностью на отдельных устройствах и в целом улучшить игровой процесс.