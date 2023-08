Red Dead Redemption могла получить ремастер, но все изменилось после критики Grand Theft Auto: The Trilogy ©

Недавно компания Rockstar официально представила новую версию вестерна Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch, что потрясло всё сообщество игроков. Многие пользователи надеялись на ремейк или хотя бы ремастер культовой игры, но получили странный порт на новые платформы с минимальными изменениями. Судя по всему, в прошлом разработчики всё-таки хотели сделать полноценную обновленную версию Red Dead Redemption, но их отпугнула негативная реакция на сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy.

Такую мысль высказал автор утечек и датамайнер игр GTA под ником Budzcario. По его словам, он просто не верит в тот факт, что студия Rockstar изначально планировала обычный порт Red Dead Redemption. Это не имеет никакого смысла с маркетинговой точки зрения и внутренней политики компании, подчеркивает Budzcario.

Инсайдер считает, что вместе с разработкой обновленного сборника Grand Theft Auto: The Trilogy был также запущен создание ремастера Red Dead Redemption. Ещё на этапе производства у разработчиков Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition возникли серьёзные трудности, которые в итоге вылились в кошмарное техническое состояние проектов на релизе. Низкое финальное качество и шквал критики со стороны игроков за провальный ремастер классических игр GTA вынудил студию отказаться от ремастера версии Red Dead Redemption.

Как отмечает Budzcario, основная команда разработчиков Rockstar сейчас полностью поглощена работой над GTA 6. Это и всё вышеперечисленное привело к тому, что издатель решил пересмотреть свои планы и снизить масштаб улучшений для Red Dead Redemption, поэтому игроки получат обычный порт.