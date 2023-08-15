Red Dead Redemption могла получить ремастер, но все изменилось после критики Grand Theft Auto: The Trilogy

Недавно компания Rockstar официально представила новую версию вестерна Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch, что потрясло всё сообщество игроков. Многие пользователи надеялись на ремейк или хотя бы ремастер культовой игры, но получили странный порт на новые платформы с минимальными изменениями. Судя по всему, в прошлом разработчики всё-таки хотели сделать полноценную обновленную версию Red Dead Redemption, но их отпугнула негативная реакция на сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy.
Такую мысль высказал автор утечек и датамайнер игр GTA под ником Budzcario. По его словам, он просто не верит в тот факт, что студия Rockstar изначально планировала обычный порт Red Dead Redemption. Это не имеет никакого смысла с маркетинговой точки зрения и внутренней политики компании, подчеркивает Budzcario.
Инсайдер считает, что вместе с разработкой обновленного сборника Grand Theft Auto: The Trilogy был также запущен создание ремастера Red Dead Redemption. Ещё на этапе производства у разработчиков Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition возникли серьёзные трудности, которые в итоге вылились в кошмарное техническое состояние проектов на релизе. Низкое финальное качество и шквал критики со стороны игроков за провальный ремастер классических игр GTA вынудил студию отказаться от ремастера версии Red Dead Redemption.
Как отмечает Budzcario, основная команда разработчиков Rockstar сейчас полностью поглощена работой над GTA 6. Это и всё вышеперечисленное привело к тому, что издатель решил пересмотреть свои планы и снизить масштаб улучшений для Red Dead Redemption, поэтому игроки получат обычный порт.
Бедная крошечная инди студия Рокстар и злые наглые фанаты, требующие качественных игр/ремастеров от студии, за которые они платят.
Если они тем же криворучкам хотели отдать то значит правильно что отказались.
Это вышло достаточно позорно, чтобы подгадить фанбазе в свете анонса GTA 6.
Эти два "события" несравнимы по масштабу, но чисто по деревянной логике: что можно ждать от разработчиков GTA 6, если они спустя 10+ лет выпустили "порт" своего хита времён HD, когда все норовят хотя бы ремастеры клепать.
Виноваты не мы а геймеры. Корто и ясно.
Как насчет сделать качественный ремастер и восстановить свою репутацию? Такой вариант никто не рассматривал? Мда, текущий подход Rockstar может похоронить всю компанию
Далайте качественно и не будет критики. Вот с масс эффектом особо ничего не делали и все нормально
Очень удобное оправдание. Да ещë и намëк пользавателям -> поменьше возмущайтесь!
Ну а какое еще оправдание ожидать от рукожопов ленивых)))
Т.е. РДР была таким же днищенским ремастером что и ГТА, или ещё хуже, что её аж отменили и вместо этого выкатили порты на старые консоли за 50 баксов?
Штраус Зельник считает иначе ему это было выгодно они сказал что 50 дачей за это очень мало ведь была проделана просто колосальная работа по порту игры 13 летней давности более того это непросто игра в неë также входит длс уровня Кровь и Вино. Иж что удумали скидку захотели. Всë это бизнес и только. А по поводу трилогии сами обложались могли бы баги убрать и не было бы такой критики. К тому же она продалась тиражом 10 лямов так что все эти отговорки по типу мы не стали делать потому что если бы да кабы. Просто решили срубить бабла на фанатах по типу и этого им хватит мы ведь бедная контора подумаешь миллионы гребëме лопатой на школьниках ведь мы их незаставляем сами донатят.
Ну R* это же бедная инди студия, для которой 100 тысяч проданных копий это успех. Откуда у неё деньги на хороших программистов и художников для хотя бы ремастера, не то что ремейка. Пять индусов сбежали и даже ремастер делать некому.
Проблема The Trilogy даже не в самих ремастерах. Да, графику улучшили, добавили локализацию, ачивменты.
Но мать твою, цена...