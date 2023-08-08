Red Dead Redemption обязательно доберется до ПК и получит 60 FPS, убежден Лэнс Макдональд

Rockstar официально анонсировала переиздание Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch. Культовый вестерн не получит никаких визуальных или технических изменений, но зато сможет быть запущен на новых консолях и получит локализацию на русский язык. Многих игроков сильно смутило отсутствие улучшений в новом релизе Red Dead Redemption, однако с этой позицией не согласен известный датамайнер и создатель улучшенного фикса на 60 FPS для Bloodborne Лэнс Макдональд. Энтузиаст уверен в том, что игрокам всё-таки дадут "обновленную" версию Red Dead Redemption.
Лэнс Макдональд у себя на личной странице в социальных сетях признал тот факт, что отсутствие ремейка или хотя бы более значимого ремастера Red Dead Redemption действительно расстраивает. На первый взгляд может даже показаться, что разработчики ничего не делали с игрой и просто перенесли её на новые платформы, однако это не совсем так. Исходя из своих знаний, Макдональд убежден, что недавно анонсированная Red Dead Redemption — это перекомпилированная версия игры с определенным набором улучшений. Без этого было бы невозможно выпустить игру на PS4 и Nintendo Switch из-за особенностей этих систем.
По словам Макдональда, разработчики намерено установили ограничение в 30 кадров в секунду для Red Dead Redemption под версию PS4 и Nintendo Switch. Это сделано исключительно из маркетинговых соображений. Датамейнер считает, что через несколько месяцев разработчики анонсируют новую версию игры специально для консолей нового поколения и ПК, где уже будет поддержка 60 FPS. Для этого у разработчиков есть все необходимые инструменты, считает Макдональд.
дада, горе инсайдеры уже заявляли что это не тупо порт, а целый ремейк/ремастеред и че по итогу
и за 70 баксов
На ПК это не проблема)
Торжественно вручат 60 фпс)))
Создатель "фикса на 60 ФПС в Бладборн", который никак нельзя использовать
Ну
пускай только до декабря не анонсируют, черти
30 fps исключительно из маркетинговых соображений и потом заново анонс на рс и новых консолях. Что за бред он говорит? Мол хотят сначала продать на на пастгене а потом отдельно на новых. Могли бы сразу сказать что позже выйдет а не вот это всë мракобесии с платформами. Посути этот порт должен был выйти на старте ps4 а не середине пути ps5 . Маркетологи Горе
Вот сказочник, индусы, которые портировали игру, наверняка сделали невозможное «для себя» и добились стабильных 30 FPS, для них это уже победа.
Надеюсь и в турецком псн будет рус. Я куплю 100%
Будет на пк куплю и там