Red Dead Redemption обязательно доберется до ПК и получит 60 FPS, убежден Лэнс Макдональд ©

Rockstar официально анонсировала переиздание Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch. Культовый вестерн не получит никаких визуальных или технических изменений, но зато сможет быть запущен на новых консолях и получит локализацию на русский язык. Многих игроков сильно смутило отсутствие улучшений в новом релизе Red Dead Redemption, однако с этой позицией не согласен известный датамайнер и создатель улучшенного фикса на 60 FPS для Bloodborne Лэнс Макдональд. Энтузиаст уверен в том, что игрокам всё-таки дадут "обновленную" версию Red Dead Redemption.

Лэнс Макдональд у себя на личной странице в социальных сетях признал тот факт, что отсутствие ремейка или хотя бы более значимого ремастера Red Dead Redemption действительно расстраивает. На первый взгляд может даже показаться, что разработчики ничего не делали с игрой и просто перенесли её на новые платформы, однако это не совсем так. Исходя из своих знаний, Макдональд убежден, что недавно анонсированная Red Dead Redemption — это перекомпилированная версия игры с определенным набором улучшений. Без этого было бы невозможно выпустить игру на PS4 и Nintendo Switch из-за особенностей этих систем.

По словам Макдональда, разработчики намерено установили ограничение в 30 кадров в секунду для Red Dead Redemption под версию PS4 и Nintendo Switch. Это сделано исключительно из маркетинговых соображений. Датамейнер считает, что через несколько месяцев разработчики анонсируют новую версию игры специально для консолей нового поколения и ПК, где уже будет поддержка 60 FPS. Для этого у разработчиков есть все необходимые инструменты, считает Макдональд.