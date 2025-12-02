Red Dead Redemption официально добралась до смартфонов - мобильная версия работает в стабильных 30 FPS

Rockstar расширила присутствие классического Red Dead Redemption — теперь легендарный вестерн доступен на iOS и Android. И первые игроки уже делятся крайне положительными впечатлениями: мобильный порт демонстрирует отличную оптимизацию, высокую чёткость изображения и стабильные 30 кадров в секунду.
Версия для смартфонов вышла под издательством Netflix Games, поэтому подписчики Netflix могут загрузить игру бесплатно. Остальным придётся покупать мобильное издание в Google Play или App Store — его стоимость составляет около 3000 рублей.
Пользователи отмечают, что RDR на телефонах запускается быстро, не перегревает устройства и не страдает от провалов частоты кадров. Графика сравнима с консольными версиями прошлого поколения, а управление адаптировано для сенсорных экранов.
Red Dead Redemption уже доступна:
- Android — через Google Play
- iOS — в App Store
забавно конечно, что современные лопаты мощнее пс3 и х360
Конечно, мощнее, 19-20 лет прошло. (как же много) Они бывают мощнее и некоторых ПК, просто игры, не оптимизируют, для телефонов.
Xbox 360 была выпущена 22 ноября 2005 года
PlayStation 3 (PS3) вышла 11 ноября 2006 года
Осталось троттлинг побороть
Только есть одно но такой смарт будет стоить как пс5, по сути нужен флагман.
хорошо,когда есьб дешевые аки нетфликс и это экономит деньги.=) очень уж интересно как портировали-полчаса побегал-вот прям шикарно перенесли с полной русификацией.
Хорошо когда есть мозг и ты не переплачиваешь за бренд и можешь спокойно просто закинуть апк файл
Как графон? по скриншотам вроде норм.
Но делать без даже обычного геймпада там точно нечего. Мне в свое время Макса Пейна хватило, чтобы надолго отпало желание на сенсорах играть шутаны))
Ндаа, раньше на ПК хотел, а теперь уже на телефоне есть.
жиза
Еще б две первые части ведьмака на фон...
где можно скачать пиратку без подверждение нетфликс?
https://apkvision.org/games/adventure/red-dead-redemption-netflix-131557/
Спасибо конечно, но это игра на английском языке без возможности сменить
файлик нужно заменить и будет ру
Ждём взломки
Просто в очередной раз видим, что ARM архитектура для игр весьма не плоха. Особенно в плане энергоэффективности
Тем временем обладатели xbox one которые обошла стороной порт как на пс4 просто курят в сторонке, это говорит что консоли от майков не долго играющие, вот будет смеху на пс5 будут игры выходить а на Bibox S X шишь и скорей за слабой ски так как или на обе либо нигде.
Какая разница, если там есть обратная совместимость с Xbox 360 и накладываются улучшения делающие каринку не хуже чем на PS4.
А откуда 60 фпс? Везде и у всех лок фпс на 30
Я сначала подумал что это прикол какой-то. хотя сначала нужно узнать как каком телефоне она будет нормально идти