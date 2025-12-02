Red Dead Redemption официально добралась до смартфонов - мобильная версия работает в стабильных 30 FPS

Rockstar расширила присутствие классического Red Dead Redemption — теперь легендарный вестерн доступен на iOS и Android. И первые игроки уже делятся крайне положительными впечатлениями: мобильный порт демонстрирует отличную оптимизацию, высокую чёткость изображения и стабильные 30 кадров в секунду.

Версия для смартфонов вышла под издательством Netflix Games, поэтому подписчики Netflix могут загрузить игру бесплатно. Остальным придётся покупать мобильное издание в Google Play или App Store — его стоимость составляет около 3000 рублей.

Пользователи отмечают, что RDR на телефонах запускается быстро, не перегревает устройства и не страдает от провалов частоты кадров. Графика сравнима с консольными версиями прошлого поколения, а управление адаптировано для сенсорных экранов.

Red Dead Redemption уже доступна: