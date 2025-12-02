ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 426 оценок

Red Dead Redemption официально добралась до смартфонов - мобильная версия работает в стабильных 30 FPS

IKarasik IKarasik

Rockstar расширила присутствие классического Red Dead Redemption — теперь легендарный вестерн доступен на iOS и Android. И первые игроки уже делятся крайне положительными впечатлениями: мобильный порт демонстрирует отличную оптимизацию, высокую чёткость изображения и стабильные 30 кадров в секунду.

Версия для смартфонов вышла под издательством Netflix Games, поэтому подписчики Netflix могут загрузить игру бесплатно. Остальным придётся покупать мобильное издание в Google Play или App Store — его стоимость составляет около 3000 рублей.

Пользователи отмечают, что RDR на телефонах запускается быстро, не перегревает устройства и не страдает от провалов частоты кадров. Графика сравнима с консольными версиями прошлого поколения, а управление адаптировано для сенсорных экранов.

Red Dead Redemption уже доступна:

Комментарии:  26
пекабир

забавно конечно, что современные лопаты мощнее пс3 и х360

ОгурчикЮрец

Конечно, мощнее, 19-20 лет прошло. (как же много) Они бывают мощнее и некоторых ПК, просто игры, не оптимизируют, для телефонов.

Xbox 360 была выпущена 22 ноября 2005 года

PlayStation 3 (PS3) вышла 11 ноября 2006 года

F0XDIE ОгурчикЮрец

Осталось троттлинг побороть

kotasha

Только есть одно но такой смарт будет стоить как пс5, по сути нужен флагман.

remark24

хорошо,когда есьб дешевые аки нетфликс и это экономит деньги.=) очень уж интересно как портировали-полчаса побегал-вот прям шикарно перенесли с полной русификацией.

Giggity

Хорошо когда есть мозг и ты не переплачиваешь за бренд и можешь спокойно просто закинуть апк файл

Matpoc2

Как графон? по скриншотам вроде норм.

djava Giggity

Но делать без даже обычного геймпада там точно нечего. Мне в свое время Макса Пейна хватило, чтобы надолго отпало желание на сенсорах играть шутаны))

borsic

Ндаа, раньше на ПК хотел, а теперь уже на телефоне есть.

Артем Lion

жиза

Neikxi

Еще б две первые части ведьмака на фон...

StiffDusty

где можно скачать пиратку без подверждение нетфликс?

re_silver

https://apkvision.org/games/adventure/red-dead-redemption-netflix-131557/

KnavishQuillon re_silver

Спасибо конечно, но это игра на английском языке без возможности сменить

Jack Trol KnavishQuillon

файлик нужно заменить и будет ру

GrievousThane

Ждём взломки

Egik81

Просто в очередной раз видим, что ARM архитектура для игр весьма не плоха. Особенно в плане энергоэффективности

kotasha

Тем временем обладатели xbox one которые обошла стороной порт как на пс4 просто курят в сторонке, это говорит что консоли от майков не долго играющие, вот будет смеху на пс5 будут игры выходить а на Bibox S X шишь и скорей за слабой ски так как или на обе либо нигде.

ReYDeR M

Какая разница, если там есть обратная совместимость с Xbox 360 и накладываются улучшения делающие каринку не хуже чем на PS4.

re_silver

А откуда 60 фпс? Везде и у всех лок фпс на 30

SilkySarge

Я сначала подумал что это прикол какой-то. хотя сначала нужно узнать как каком телефоне она будет нормально идти

