Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 425 оценок

Red Dead Redemption официально добралась до смартфонов - мобильная версия работает в стабильных 60 FPS

IKarasik IKarasik

Rockstar расширила присутствие классического Red Dead Redemption — теперь легендарный вестерн доступен на iOS и Android. И первые игроки уже делятся крайне положительными впечатлениями: мобильный порт демонстрирует отличную оптимизацию, высокую чёткость изображения и стабильные 60 кадров в секунду.

Версия для смартфонов вышла под издательством Netflix Games, поэтому подписчики Netflix могут загрузить игру бесплатно. Остальным придётся покупать мобильное издание в Google Play или App Store — его стоимость составляет около 3000 рублей.

Пользователи отмечают, что RDR на телефонах запускается быстро, не перегревает устройства и не страдает от провалов частоты кадров. Графика сравнима с консольными версиями прошлого поколения, а управление адаптировано для сенсорных экранов.

Red Dead Redemption уже доступна:

Комментарии:  6
пекабир

забавно конечно, что современные лопаты мощнее пс3 и х360

3
ОгурчикЮрец

Конечно, мощнее, 19-20 лет прошло. (как же много) Они бывают мощнее и некоторых ПК, просто игры, не оптимизируют, для телефонов.

Xbox 360 была выпущена 22 ноября 2005 года

PlayStation 3 (PS3) вышла 11 ноября 2006 года

3
remark24

хорошо,когда есьб дешевые аки нетфликс и это экономит деньги.=) очень уж интересно как портировали-полчаса побегал-вот прям шикарно перенесли с полной русификацией.

1
Giggity

Хорошо когда есть мозг и ты не переплачиваешь за бренд и можешь спокойно просто закинуть апк файл

2
Matpoc2

Как графон? по скриншотам вроде норм.

borsic

Ндаа, раньше на ПК хотел, а теперь уже на телефоне есть.