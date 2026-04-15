Red Dead Redemption получит физическое издание на PS5 - релиз ожидается в мае

Классический вестерн Red Dead Redemption готовится к новому релизу на PlayStation 5 в виде физического издания. Обновлённая версия игры ранее уже получила улучшенную графику и производительность, однако до сих пор распространялась преимущественно в цифровом формате.

Теперь, согласно данным ритейлеров, физическая версия для PS5 может выйти уже 7 мая. Предполагаемая цена составляет около 33 евро, что делает издание достаточно доступным для коллекционеров и фанатов серии.

При этом официального анонса от Rockstar Games пока не последовало, и информация основана на предварительных листингах магазинов. Однако подобные утечки часто оказываются точными, поэтому ожидать подтверждения можно в ближайшее время.

Отдельно отмечается, что на данный момент речь идёт только о версии для PS5, но не исключено появление аналогичных релизов и на других платформах.

Фанаты также связывают новость с возможным будущим релизом обновлённой версии Red Dead Redemption 2, который, по слухам, может выйти позже в этом году.