Red Dead Redemption появится мобильных устройствах благодаря Netflix

Ещё один из самых значимых хитов Rockstar выходит на Netflix. 4 декабря вы сможете бесплатно сыграть в Red Dead Redemption и её самостоятельное дополнение Undead Nightmare при наличии подписки на Netflix. Новость появилась, когда активный исследователь новостей о видеоиграх Wario64 обнаружил объявления об игре в магазинах iOS и Android.

Ранее Wario64 также обнаружил, что Red Dead Redemption появилась на сайте ESRB с рейтингами для PS5, Xbox Series и Switch 2. Пока нет информации о дате выхода этих версий.

Read Dead Redemption вышла в 2010 году на Xbox 360 и PlayStation 3. В 2023 году игра была портирована на Switch и PS4, а в 2024 году — на ПК. Теперь она получает ещё один порт на консоли текущего поколения.