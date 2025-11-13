ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 407 оценок

Red Dead Redemption появится на мобильных устройствах благодаря Netflix

monk70 monk70

Ещё один из самых значимых хитов Rockstar выходит на Netflix. 4 декабря вы сможете бесплатно сыграть в Red Dead Redemption и её самостоятельное дополнение Undead Nightmare при наличии подписки на Netflix. Новость появилась, когда активный исследователь новостей о видеоиграх Wario64 обнаружил объявления об игре в магазинах iOS и Android.

Ранее Wario64 также обнаружил, что Red Dead Redemption появилась на сайте ESRB с рейтингами для PS5, Xbox Series и Switch 2. Пока нет информации о дате выхода этих версий.

Read Dead Redemption вышла в 2010 году на Xbox 360 и PlayStation 3. В 2023 году игра была портирована на Switch и PS4, а в 2024 году — на ПК. Теперь она получает ещё один порт на консоли текущего поколения.

25
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
kolinmah

Когда будет любительский мод на улучшение графики? С графоном от 2010 года больно играть.

8
Mister proper 1214

Зачем тебе на телефоне мод на графику ???

Она и так хороша особенно для мобилок

3
kolinmah Mister proper 1214

Я на ПК играю. )

Frost_47

А значит за ней следом выйдет и GTA 4 в следующем году.

4
Etteri

Недоступно на S23 Ultra. Ну ок.

SkyraX

вот бы теорию хаоса портировали бы на андроид, было б круто