Red Dead Redemption появится на PS4 и Nintendo Switch 17 августа и будет переведена на русский язык ©

Компания Rockstar подтвердила, что цифровая версия Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch выйдет 17 августа 2023 г., а физическая - 13 октября 2023 г. по цене 49,99 долл. Это будет порт оригинальной игры и Undead Nightmare, ее DLC про зомби, а не ремейк или ремастер игры, поэтому не стоит ожидать от этого релиза множества визуальных улучшений или новых возможностей. Разработанная студией Double Eleven Studios, эта версия игры будет доступна на PS5 благодаря обратной совместимости.

По сравнению с оригиналом, в игре расширена языковая поддержка: впервые игра получит официальный перевод на русский язык и вполне вероятно, что все будущие релизы от компании Rockstar получат официальную локализацию.

Слухи об этой игре появились довольно давно, а в последнее время получили распространение после того, как рейтинговая комиссия Южной Кореи опубликовала свой отчет о новой игре Red Dead Redemption, который оказался практически идентичным первоначальному рейтингу первой части серии. В июле один из специалистов по сбору данных обнаружил на сайте Rockstar новую запись о Red Dead Redemption (Rockstar Presents Version).

Про выход на других платформах пока ничего не известно.