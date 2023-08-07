Red Dead Redemption появится на PS4 и Nintendo Switch 17 августа и будет переведена на русский язык

Компания Rockstar подтвердила, что цифровая версия Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch выйдет 17 августа 2023 г., а физическая - 13 октября 2023 г. по цене 49,99 долл. Это будет порт оригинальной игры и Undead Nightmare, ее DLC про зомби, а не ремейк или ремастер игры, поэтому не стоит ожидать от этого релиза множества визуальных улучшений или новых возможностей. Разработанная студией Double Eleven Studios, эта версия игры будет доступна на PS5 благодаря обратной совместимости.
По сравнению с оригиналом, в игре расширена языковая поддержка: впервые игра получит официальный перевод на русский язык и вполне вероятно, что все будущие релизы от компании Rockstar получат официальную локализацию.
Слухи об этой игре появились довольно давно, а в последнее время получили распространение после того, как рейтинговая комиссия Южной Кореи опубликовала свой отчет о новой игре Red Dead Redemption, который оказался практически идентичным первоначальному рейтингу первой части серии. В июле один из специалистов по сбору данных обнаружил на сайте Rockstar новую запись о Red Dead Redemption (Rockstar Presents Version).
Про выход на других платформах пока ничего не известно.
а разговоров-то было
а разговоров то было
а разговоров-то было
Если на пк не выйдет, то свич легко эмулируется.
Кстати Да, и правда, будет интересно проверить какая версия работает лучше Xenia или Switch
пк один хрен не заменит полноценной мышки и клавы!
Ну Xenia требовательная к пк, а свитчевские эмуляторы насколько я знаю нет. Но узнаем когда выйдет.
У тебя старый комп что ли? если в RDR 2 играл на компе то Xenia запросто и RDR первую запускает
Уже мечтал как буду проходить ремастер на ПК. Жизнь - боль
- Ремастер?
- Нет.
- Ремейк?
- Неа..
- Тогда что же?
- Присядь, это будет не легко слышать..
а че пк?
пк и шайтан ящики, отдыхают( обделили их(
только пк. На шайтане работает по обратке с бокса 360
Вот только по обратке нет перевода, там бы тоже не помешало переиздание
Я конечно неудивлëн что это просто порт на ps4 ибо на ps3 там жесть просто картинка и качество в целом. Но где xbox и pc . Xbox типо играйте дальше по обратке а РС идите лесом снова. Рокстар так держать. Ну хоть русский добавили 13 лет спустя просто аттракцион невиданной щедрости от инди студии
Мда. Это настолько смешно как и печально что на ПК так и не завезли, хотя графон там уже довольно убого выглядит в трейлере. может роки как и сони думают что такое старьё на ПК никому особо уже не нужно и в чём-то они правы. Всё же как минимум ремастер куда печальнее было профукать чем обычный порт
не знаю почему, но это просто ор выше гор. Сколько уже про пк порт новостей/слухов было с 2010 года, сколько мусолили и тут вон оно, почти анонс...
...На свитч. Просто до слез
вы сами выдумывали и создавали влажные фантазии про пк
я вообще ничего не выдумывал, я её прошёл в год выхода на боксе)
Уважаемые Rockstar, вы только так с GTA VI не затролльте... Народ уже на этот раз не поймёт
Т.е. ПК порта не будет? Мда, полное разочарование конечно.
мудилы сраные, как спецом эту парашу сделали.
SOSNOOLEY!
Лол)
я же говорил))
Я знал что на пк не выйдет, но еще не поздно, может к физическим версиям и портируют на пк и шайтан ящики
лол
Но я надеюсь локалку завезут и на хбокс
сволочи они бесстыжие! Хотя бы уже норм порт готи на актуальные платформы дали!
ну будем надеятся, что все сотрудники студии усиленно пилят гта 6 и не стали отвлекаться на ремейк рдр
казалось-бы,дно пробито уже давно, но снизу снова постучали
Тем временем, энтузиасты создали мод 60 фпс для пс 5 рдр 2.
Пффф, а слухов-то было. Жаль, жаль.
Все боялись, что будет как с трилогией ГТА, а оказалось ещё хуже...
Вот яркий пример, почему слухи, полуофициальные сливы и просто влажные фантазии упоротых фанатов надо постить отдельно от новостей- выделить им подраздел- и пусть там фантазируют)
Оплот ґ0вна - пробит.
Интересно, что же будет дальше?
аххахаах сейчас я побегу на кучи каналов ютуба где кукарекали про РЕМЕЙК и буду долго смеяться
но рокстар ничего и не обещала, дурачки сами навыдумывали себе ремастеров и римейков
Он хоть на пс5 то в 60 кадров будет работать?
И вот ЭТОГО мы ждали столько лет??!!! Да ну вас х*єстар!!!
Рокстар всех переиграла?
А перевод официальный, это скомуниздить перевод с xbox freeboot версии))
ИА Панорама таки стала реальностью
Смысл выпускать игру с той же графикой и на старые платформы??? Она же не окупится!!! Рокстар - вы дэбилы!!! Чемоданы может и занесут, но высокого рейтинга игре не видать. Вот вторая часть ИМБА!!!
как она может не окупиться? затрат на её выпуск мало, очевидно. а после выхода второй части, что является приквелом к 1й, она прекрасно продастся там, где почему-то не вышла в своё время
Пффф... прошаренные давно уже играют в RDR на пк в 60 фепасов с клавомышью.
То, что ты скинул, это костыль. Если бы сделали mouseinjector прямо в эмулятор, другое дело. А так хрень.
Вот пример, как автор создал утилиту маленькую.
https://www.youtube.com/watch?v=JylluEmpsec
И как этот костыль мешает наслаждаться игрой? Я например не чувствую никакого дискомфорта, прошел так без проблем и RDR и Гирю 2-3, и первый The Darkness и прочие консольные шутаны.
А вот так, мешает. Не все хотят лазить в настройках эмулятора и устанавливать дополнительно, чтобы мышь сработала.
Ох уж это поколение тиктокеров... рука-лицо. Даже с видео инструкцией и то не может такой пустяк настроить. Ты хоть ролик смотрел? Это не в настройках эмулятора делается. Это вообще отдельное приложение. И оно не одно такое, ставь то, которое устраивает больше по функционалу. И что значит настраивать? Там работы на 5 минут. Ты это делаешь один раз, просто следуя инструкциям по видео, потом уже можешь просто запускать эмулятор, по сути тупо игру и само приложение клавомыши, которое уже настроено и не надо там по новой что-то настраивать. Просто берешь и играешь. Интересно, а как ты другие игры ставишь на комп? Наверное тоже везде костыли мерещатся?
Ты это давай без оскорблении. Ты меня нахрен не знаешь и я тебя нихрена не знаю. Ты всерьез думаешь что, она будет работать нативно? Это все равно эмуляция стика, а не нативная мышь. Смотри пример видео в ютубе, как реализовал чувак. Ты пишешь, как будто у тебя в порядке вещей, то и у остальных должно. Нет, так не бывает. В видео еще и показывает, как скрыть курсор... рукалицо, это все должно реализовано в эмуляторе. Костыль на костылях.
А ха ха Рокстар опять в своем стиле кидает пк игроков.Меньше надо пиратить что тут скажешь.Скоро и Сони пошлет пк игроков на три буквы.
Ты когда в последний раз таблетки пил, шизик?
что значит в своём стиле? они ничего не обещали, вы сами придумали всё)))
Что с лицом, пека-бояре? ПК версию жта 6 на релизе с консолями можете не ждать
Чувак, это самый ленивый порт не более. Было б чем гордится
Пк бояри прошли эту игру на эмуляторе с переводом лет 7 назад
7 лет назад эмуляторы были в зачатке.
И уже тогда была возможность играть, сейчас темболее