Red Dead Redemption стала доступна на PS4 и Switch - переиздание получило немного графических улучшений

После многочисленных слухов и утечек, громкого анонса и еще более сильного разочарования Red Dead Redemption дебютировала на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Поклонники творчества опытной студии могут получить представление о знакомой истории на новых устройствах.
В 2010 году на PlayStation 3 и Xbox 360 дебютировала игра, которая показала силу и мастерство Rockstar. Разработчики пригласили смельчаков на Дикий Запад и доказали, что могут создавать яркие, атмосферные приключения, в которых речь идет не только о гангстерах из Grand Theft Auto.
Игра так и не вышла на других консолях, но благодаря обратной совместимости она доступна на Xbox One и Xbox Series X|S. Последние консоли Microsoft автоматически повышают качество игрового процесса, предлагая, в частности, более высокое разрешение.
Red Dead Redemption только что дебютировала на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Пользователи PlayStation 5 могут ознакомиться с продукцией благодаря технологии обратной совместимости.
Ниже представлены первые сравнения графики и производительности между платформами - на PS5 мы можем рассчитывать на игру в 30 fps и 4K, воспроизведение элемента на PS4 возможно в 1920x1080p и 30 fps, а также на Nintendo Switch в док-версии (на портативной консоли - 1280x720p и 30fps).
ElAnalistaDeBits отмечает, что только что вышедшие порты получили улучшенное разрешение и более высокую стабильность по сравнению с релизом для PS3, версия для Nintendo Switch практически идентична аппаратной версии Sony, хотя и отличается более слабым затенением, анизотропной фильтрацией и сглаживанием.
- Тени стали красивее по сравнению с RDR, запущенной на Xbox One X.
- Игра отображает больше деталей на дальних расстояниях.
- Кроме того, анизотропная фильтрация была увеличена до 16х.
- На PS4 и Nintendo Switch игра использует технологию FSR 2.2.
Большая ошибка покупать это переиздание и поддерживать деньгой этих ленивых клоунов, которые купаются в деньгах, но лишний раз не хотят заморачиваться.
Тут даже не ошибка, а просто бессмысленное действие - покупки каких-либо переизданий. Хотя есть сказочные персонажи с фанатизмом головного мозга, покупающие все переиздания и версии для разных платформ. Нормальный человек если и купит, то для одной платформы возьмет пройдет, может и не раз, но потом забудет и будет во что-то другое играть.
Но с другой стороны - возьмëм gta sa, которая на ps4 ещë давно выходила тоже как порт, без графических изменений и возьмëм gta definitiv edition - изменения там конечно есть, но баги. Соглашусь лишь с тем что цена завышена, а так с учëтом сегодняшних криворуких горе ремастеров ,пусть уж лучше так, чем криво. Но уверен что в недалëком будущем ремейк для ps5/xbsx всë же сделают.
переиздание актуально только для тех кто не играл в такую игру на старых консолях наверное.
Все эти примеры просто лишний раз показывают истинное лицо очередного многомиллиардного издателя в лице Take Two, у которых немыслимое количество денег, но которые не дают Rockstarовцам спокойно дышать, потому что их лишь интересует золотая жила в виде новой части GTA с её бездонным онлайном.
Проще все силы направить на новую, гигантскую шахту с золотом, а не на то, чтобы с прошлых шахт вынести оставшееся.
Капец, даже поленились фреймрейт поднять.
UPD: некоторые игры получали "некстген патч" (не обновление). Так, например, Days Gone, имеющий версию только под ПС4, на ПС5 получает 60 ФПС, не имея при этом отдельной версии. Всё так же работая по обратной совметимости.
У дейз гона был 60фпс? Она 30 то не всегда держала
Он ожил он ожил . Я ждал этого 13 лет в Аскабане Штраус но ты смог меня отрицательно удивить
Нууу на рутрекере пока не наблюдаю... ждем-с
Да как-то пофиг уже)
На эмуле свича кто запустил? Лучше чем на ксении пашит?
да ещё скачать неоткуда...
Ленивые задницы.
Пи..... Ц улучшения 🤣🤣🤣🤣🤣
Нус поиграем на ПК с помощью Yuzu (эмулятор Switch'а).
30 фпс в 4к на консоле нового поколения с лучшими фильтрами текстурок) они че совсем упали там в своей рокстар? а то что на XBOX X тупо 60 фпс в 4к не волнует не кого? ну и е*****ые)
Где ты 60фпс нашел? Там есть 4К разрешение и всякие улучшалки сглаживаний, но игра работает в 30фпс, даже на Series X. Я проходил её с год назад - знаю. 60фпс никто не сделал ни там, ни в этом ремастере, потому что, я уверен, код игры собран из костылей и попытка разлочить фпс сломает всю логику работы игрового мира к хренам. Отсюда, скорее всего, и причина отсутствия порта на ПК.
Ну мля в помине 60 не было
Где ты нашёл 60 фпс в игре, которую только на эмуляторе можно в 60 фпс запустить? И то, если у тебя уберкомп
е***ь вьебали FSR2 на консоли и просят за это 50 долоров пусть они идут н***й
Я тут подумал и пришел к выводу не нужна она на ПК, это старый хлам который в 23к играется будет ну крайне убого, ну сейчас хомячки меня заминусят...
Она играется так же отлично как 2я. Если неиграл в нее то не надо стыдиться этого.