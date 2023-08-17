Red Dead Redemption стала доступна на PS4 и Switch - переиздание получило немного графических улучшений ©

После многочисленных слухов и утечек, громкого анонса и еще более сильного разочарования Red Dead Redemption дебютировала на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Поклонники творчества опытной студии могут получить представление о знакомой истории на новых устройствах.

В 2010 году на PlayStation 3 и Xbox 360 дебютировала игра, которая показала силу и мастерство Rockstar. Разработчики пригласили смельчаков на Дикий Запад и доказали, что могут создавать яркие, атмосферные приключения, в которых речь идет не только о гангстерах из Grand Theft Auto.

Игра так и не вышла на других консолях, но благодаря обратной совместимости она доступна на Xbox One и Xbox Series X|S. Последние консоли Microsoft автоматически повышают качество игрового процесса, предлагая, в частности, более высокое разрешение.

Red Dead Redemption только что дебютировала на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Пользователи PlayStation 5 могут ознакомиться с продукцией благодаря технологии обратной совместимости.

Ниже представлены первые сравнения графики и производительности между платформами - на PS5 мы можем рассчитывать на игру в 30 fps и 4K, воспроизведение элемента на PS4 возможно в 1920x1080p и 30 fps, а также на Nintendo Switch в док-версии (на портативной консоли - 1280x720p и 30fps).

ElAnalistaDeBits отмечает, что только что вышедшие порты получили улучшенное разрешение и более высокую стабильность по сравнению с релизом для PS3, версия для Nintendo Switch практически идентична аппаратной версии Sony, хотя и отличается более слабым затенением, анизотропной фильтрацией и сглаживанием.