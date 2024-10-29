Red Dead Redemption стартовала с 93% положительных отзывов и 2-го места в списке бестселлеров Steam

Red Dead Redemption наконец-то вышла на ПК, и эта классическая игра Rockstar может похвастаться неплохим количеством игроков и положительными отзывами. Популярность первоначально выпущенной в 2010 году Red Dead Redemption до сих пор не падает, и фанаты жаждут снова испытать этот приключенческий боевик.
Всего через несколько часов после запуска игры в Steam она привлекла более 8 697 одновременных игроков, обойдя по этому показателю Sonic X Shadow Generations, God of War Ragnarok и Starfield за сутки. Отзывы также в основном положительные (93%), многие игроки хвалят технические аспекты порта, отмечая, что игра по-прежнему сохраняет свой оригинальный дух, несмотря на некоторые графические обновления.
Стоит отметить, что Red Dead Redemption также забралась на второе место в списке платных бестселлеров Steam, уступив только Call of Duty: Black Ops 6.
Смотрю так и прут игры пачками в этом году. Да еще и оценки у всех в потолок упираются.
Я никогда не играл в эту игру и не смотрел о ней видео.Вот сегодня её запустил.
Пролог зацепил с первых минут.Графика атмосфера звук и.т.д..всё вполне гуд.На 1060 6g на ультрах она просто летит оптимизация шик.Поиграл около 25мин и пока что всё нравится.Ремастер это или просто порт с коносли сколько она стоит сколько ей лет мне это абсолютно до фени.
а кто нибудь сделает в будущем мод меню там а? просто охота бессмертие и рагдолл физику получше посмотреть
в игре есть чит меню
ей очень не хватает переделки под 24й год, хотя бы текстуры обновили, лучше бы сразу ремейк выпустили сразу и ценник сильно завышен, к самой то игре претензий нет, в свое время не раз перепроходил её, теперь думаю пройду разом обе части
Уж лучше так чем как с трилогией гта)
Ремастер игры 2010 года за 50 баксов... Это пu3дец. А потом удивляйтесь, что хорайзон ремастерят.
В отличии от хорайзона рдр не было на пк.
В чем проблема если игру без деновы выпустили. не хочешь не покупай скачай просто и играй что гавкать в каждой теме про 50 баксов.
Вам какое дело, если покупают другие?
Снова люди хотят оправдаться друг перед другом за то, что бесплатно качают?..
С языка снял....Всегда найдуться смурфы,которые вечно недовольны....
Ты игру то хоть видел? Это же банальный эмулятор пс3, который впарили за 50 баксов. Просто ноль изменений в игре.
При включённой генерации кадров там миникарта сума сходит...а во всём остальном порт оч классный и игра офигенная.
Сколько любителей эмулятора пс3 за 50 баксов. Что ж так же радостно подобный каловый продукт не встретили в лице "ремастера" гта.
В горе-переиздании GTA Trilody Definitive Edition умудрились запороть оригинальный артдирекшн и оригинальные механики игры. Уже не говоря про тысячи багов.
главное что вышла и не выглядит комично как гвноремастеры гта , тем кому лень 50 баксов платить - качайте да играйте - онлайна нет, че как первый раз и не надо стым помойке платить в любом случае