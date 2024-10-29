Red Dead Redemption стартовала с 93% положительных отзывов и 2-го места в списке бестселлеров Steam

Red Dead Redemption наконец-то вышла на ПК, и эта классическая игра Rockstar может похвастаться неплохим количеством игроков и положительными отзывами. Популярность первоначально выпущенной в 2010 году Red Dead Redemption до сих пор не падает, и фанаты жаждут снова испытать этот приключенческий боевик.

Всего через несколько часов после запуска игры в Steam она привлекла более 8 697 одновременных игроков, обойдя по этому показателю Sonic X Shadow Generations, God of War Ragnarok и Starfield за сутки. Отзывы также в основном положительные (93%), многие игроки хвалят технические аспекты порта, отмечая, что игра по-прежнему сохраняет свой оригинальный дух, несмотря на некоторые графические обновления.

Стоит отметить, что Red Dead Redemption также забралась на второе место в списке платных бестселлеров Steam, уступив только Call of Duty: Black Ops 6.