Red Dead Redemption в свое время создавалась изначально на базе Xbox 360 из-за трудностей в работе на PS3

Digital Foundry опубликовали новый ролик, в котором затронули тему выхода Red Dead Redemption на PC в конце этого месяца. В ролике авторы напомнили, что разработка версии игры для PS3 началась позже, чем для Xbox 360.



Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей прокомментировал в твиттере причины этого. По его словам, это связано с тем, что разработка на Xbox 360 элементарно была проще, чем на PS3.



«Xbox 360 использовала DirectX, что скрывало аппаратную часть за слоем программного обеспечения, облегчая разработку. Чтобы добиться хорошей производительности на PS3, нужно было программировать графические чипы на низком уровне, что было сложно и занимало много времени. Именно поэтому для нас было логичнее начинать с Xbox 360», — написал он.



Собственно, многие игроки как раньше, так и до сих пор отмечают, что версия Red Dead Redemption на Xbox 360 выглядит и играется лучше, чем на PS3 — картинка более четкая и менее «грязная», кроме того, на PS3 отмечается большее число просадок по FPS.