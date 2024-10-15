Digital Foundry опубликовали новый ролик, в котором затронули тему выхода Red Dead Redemption на PC в конце этого месяца. В ролике авторы напомнили, что разработка версии игры для PS3 началась позже, чем для Xbox 360.
Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей прокомментировал в твиттере причины этого. По его словам, это связано с тем, что разработка на Xbox 360 элементарно была проще, чем на PS3.
«Xbox 360 использовала DirectX, что скрывало аппаратную часть за слоем программного обеспечения, облегчая разработку. Чтобы добиться хорошей производительности на PS3, нужно было программировать графические чипы на низком уровне, что было сложно и занимало много времени. Именно поэтому для нас было логичнее начинать с Xbox 360», — написал он.
Собственно, многие игроки как раньше, так и до сих пор отмечают, что версия Red Dead Redemption на Xbox 360 выглядит и играется лучше, чем на PS3 — картинка более четкая и менее «грязная», кроме того, на PS3 отмечается большее число просадок по FPS.
Red Dead Redemption в свое время создавалась изначально на базе Xbox 360 из-за трудностей в работе на PS3
Digital Foundry опубликовали новый ролик, в котором затронули тему выхода Red Dead Redemption на PC в конце этого месяца. В ролике авторы напомнили, что разработка версии игры для PS3 началась позже, чем для Xbox 360.
Это касается большинства (если не всех) игр PS3-X360.
Также спасибо эмулятору Ксения.
А какие есть интересные эксклюзивчики на Xbox360?
некоторые игры на пк были сделаны под старые операционки. вот в них можно поиграть. где есть проблемы с разрешением монитора или приложениями
Fable 2)
А на пк так и не удосужились портировать игру !Спустя 14 лет только вспомнили!Еб..ны!!
Еще у плойки 3 был какой-то капец с видео-памятью. Её было намного меньше чем на боксе, что тоже лютая боль для разрабов была.
по моему так же по 256мб у всех
Да не помню уже, надо вики посмотреть. Это разраб знакомый рассказывал. Они игру как раз делали на консоли и типа нихрена не влезало по памяти.
Нет. В Xbox 360 было 512 мб ОЗУ. Причем изначально планировалось 256 мб как у конкурента. Но в дело вмешались разрабы Gears of war. На 512 Мб билд игры работал лучше и для грядущего эксклюзива решили сделать 512 Мб. А у плойки малый объем озу старались нивелировать её высокой пропускной способностью. Но там и видеочип RSX был слабый. Он не имел унифицированных шейдеров, а отдельно пиксельные и вертексные. В итоге по железу Xbox 360 был лучше PS3. Я кстати лично играл в Red Dead Redemption на PS3. Разрешение там что-то около 540р со сниженным качеством текстур и теней, да и фреймрейт плойка держит лучше.
Нет, на ps3 было 256мб оперативки и 256мб видео, на боксе была общая 512мб память
Качество на XBOX360 графики судя по видео лучше, а PS3 брала эксклюзивами
Чет тема текстовки меняется с шизофреничной скоростью.
Не понимаю, к чему нужна отсылка к выходу на ПК?