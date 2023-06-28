Red Dead Redemption 18.05.2010
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Ремастер на подходе? Red Dead Redemption получила возрастной рейтинг в Корее

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butcher69
Новости

Комитет по рейтингу и администрированию игр Кореи опубликовал новый рейтинг для Red Dead Redemption 15 июня.

Новый рейтинг имеет классификационный номер "CC-NV-230615-001". В корейских игровых рейтингах "NV" относится к консольным играм, а "NP" - к играм для ПК. (Хотя рейтинг для консолей не исключает существования версии для ПК, и наоборот).

Red Dead Redemption впервые вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года. Порт для ПК или ремастер-версия для новых платформ так и не были выпущены.

Рейтинги для оригинальной (PlayStation 3, Xbox 360), Undead Nightmare Collection (PlayStation 3, Xbox 360) и GOTY Edition (PlayStation 3, Xbox 360) версий Red Dead Redemption уже существовали в Корее до введения нового рейтинга.

Разработчик Rockstar Games не анонсировал ремастер Red Dead Redemption, но этот рейтинг может указывать на то, что он планируется.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Punisher1

Быть того не может

1
warp 37

После Definitive Edition неудивительно. Ещё и сняли с продажи оригинальные GTA III/VC/SA. Хорошо, хоть ачивменты в Steam и русский язык добавили, но цена...

-4
Punisher1 warp 37

А кто тебе мешать купить оригиналы за 200 р на распродажах? Новое издание на скидках продают уже за пол цены. На консолях ещё дешевле. Б У взял за 600 р. На ps4 цена самое то для этой трилогии. Через год в стиме уже будет стоить в районе 1000

0
warp 37 Punisher1

Да не горит особо просто. Если бы сильно хотел - уже бы купил.

0
thegayer warp 37

А зачем покупать GTA 3 и GTA San Andreas в стиме или в Social Club? У них же багов дохрена которых нет в оригальных версиях и нормально в них без модов не поиграешь, в тройке все машины черные из-за одного сломанного файла, и также желательно надо Widescreen FIX и Silent Path поставить а то интерфейс и радар будут растянуты и пули будут лететь немного не туда, вайс сити норм, но также желательно надо поставить два мода которые я перечислил, сан андреас это уже другая тема, там для нормальной игры надо даугрейд до 1.0 ставить, и желательно надо поставить два вышеперечисленных мода.

А вообще - я рекоменую сразу скачать уже готовые сборки с фиксами (там их намного больше) по типу Updated Classics или Classic Edition.

0
NitrometaN

Им идеально будет сделать ремастер который при владении рдр 2 автоматически просто обновленяет рдр 2, потому что там и так уже есть вся карта рдр 1 и нужно просто засунуть контент

1
Евгений Кондратенко

RDR давно заслуживает переноса на новые консоли и РС. Кроме Xbox по обратке её сейчас нет нигде. Сама игра отличная.

1
MrJuravlesTi

Если реально и на ПК то я за!

1
Ded Leo

На ПК то не будет

-1
Евгений Кондратенко

Ты то откуда знаешь? Ещё даже на консоли ничего не анонсировали.

1
Dr_Shtopor

Дааа, ремастер бы не помешал.

Причём игра вовсе не состарилась и до сих пор выглядит хорошо. Ей тупо высокое разрешение докинуть, чуток подтянуть текстуры, анизотропную фильтрацию добавить там... И всё.

-1
warp 37

Хотелось бы ремастер для ПК увидеть и пройти на Steam Deck. Как раз пару дней назад вторую часть прошёл, а в первую ни разу не играл. Забавно, ведь мог бы и на Xbox купить.

-3
kolinmah

Какой ремастер? Нужен римейк! С графоном из второй части.

0
FlexGum

А некст ген патч они не хотят для rdr2 сделать?

-3
Clive Rosfield

Им пофиг, игра на новом поколение консолей выглядит мягко говоря хреново, сплошное мыло, на её фоне многие другие игры в разы лучше выглядят, но к сожалению патч по сей день так и не выпустили.

0
Wraith_Soul

Только после того как GTA VI уйдёт на полировку.

0
erkins007

Зачем? На ПК игра отлично выглядит, а консольщикам к 720/30 не привыкать.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Она хотя бы не такая тормознутая как вторая часть? Вторую дропнул спустя часов 10.

-11
warp 37

Что там тормознутого? У меня слабые игровые платформы - игра идёт на ультра в 4K на старом ПК (i9-9900K/RTX 2080), а пару дней назад прошёл на средних настройках на Steam Deck.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ warp 37

Речь о игровом процессе

0
JustA_NiceGuy МАХАН МАХАНОВИЧ

Я люблю RDR2, но буду честным, в начале было такое же ощущение, что всё как-то медленно идёт, хотелось по больше экшена что-ли. Но потом понял (как раз спустя часов 5-8 игры), что в этой игре главное ничего не торопить и всё само придёт)

3
МАХАН МАХАНОВИЧ JustA_NiceGuy

Я уже несколько раз садился и пытался проходить, хрень медленная, в вступлении в зимней локации был экшон, дальше все как бы.

-4