Ремастер на подходе? Red Dead Redemption получила возрастной рейтинг в Корее

Комитет по рейтингу и администрированию игр Кореи опубликовал новый рейтинг для Red Dead Redemption 15 июня.
Новый рейтинг имеет классификационный номер "CC-NV-230615-001". В корейских игровых рейтингах "NV" относится к консольным играм, а "NP" - к играм для ПК. (Хотя рейтинг для консолей не исключает существования версии для ПК, и наоборот).
Red Dead Redemption впервые вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года. Порт для ПК или ремастер-версия для новых платформ так и не были выпущены.
Рейтинги для оригинальной (PlayStation 3, Xbox 360), Undead Nightmare Collection (PlayStation 3, Xbox 360) и GOTY Edition (PlayStation 3, Xbox 360) версий Red Dead Redemption уже существовали в Корее до введения нового рейтинга.
Разработчик Rockstar Games не анонсировал ремастер Red Dead Redemption, но этот рейтинг может указывать на то, что он планируется.
Быть того не может
После Definitive Edition неудивительно. Ещё и сняли с продажи оригинальные GTA III/VC/SA. Хорошо, хоть ачивменты в Steam и русский язык добавили, но цена...
А кто тебе мешать купить оригиналы за 200 р на распродажах? Новое издание на скидках продают уже за пол цены. На консолях ещё дешевле. Б У взял за 600 р. На ps4 цена самое то для этой трилогии. Через год в стиме уже будет стоить в районе 1000
Да не горит особо просто. Если бы сильно хотел - уже бы купил.
А зачем покупать GTA 3 и GTA San Andreas в стиме или в Social Club? У них же багов дохрена которых нет в оригальных версиях и нормально в них без модов не поиграешь, в тройке все машины черные из-за одного сломанного файла, и также желательно надо Widescreen FIX и Silent Path поставить а то интерфейс и радар будут растянуты и пули будут лететь немного не туда, вайс сити норм, но также желательно надо поставить два мода которые я перечислил, сан андреас это уже другая тема, там для нормальной игры надо даугрейд до 1.0 ставить, и желательно надо поставить два вышеперечисленных мода.
А вообще - я рекоменую сразу скачать уже готовые сборки с фиксами (там их намного больше) по типу Updated Classics или Classic Edition.
Им идеально будет сделать ремастер который при владении рдр 2 автоматически просто обновленяет рдр 2, потому что там и так уже есть вся карта рдр 1 и нужно просто засунуть контент
RDR давно заслуживает переноса на новые консоли и РС. Кроме Xbox по обратке её сейчас нет нигде. Сама игра отличная.
Если реально и на ПК то я за!
На ПК то не будет
Ты то откуда знаешь? Ещё даже на консоли ничего не анонсировали.
Дааа, ремастер бы не помешал.
Причём игра вовсе не состарилась и до сих пор выглядит хорошо. Ей тупо высокое разрешение докинуть, чуток подтянуть текстуры, анизотропную фильтрацию добавить там... И всё.
Хотелось бы ремастер для ПК увидеть и пройти на Steam Deck. Как раз пару дней назад вторую часть прошёл, а в первую ни разу не играл. Забавно, ведь мог бы и на Xbox купить.
Какой ремастер? Нужен римейк! С графоном из второй части.
А некст ген патч они не хотят для rdr2 сделать?
Им пофиг, игра на новом поколение консолей выглядит мягко говоря хреново, сплошное мыло, на её фоне многие другие игры в разы лучше выглядят, но к сожалению патч по сей день так и не выпустили.
Только после того как GTA VI уйдёт на полировку.
Зачем? На ПК игра отлично выглядит, а консольщикам к 720/30 не привыкать.
Она хотя бы не такая тормознутая как вторая часть? Вторую дропнул спустя часов 10.
Что там тормознутого? У меня слабые игровые платформы - игра идёт на ультра в 4K на старом ПК (i9-9900K/RTX 2080), а пару дней назад прошёл на средних настройках на Steam Deck.
Речь о игровом процессе
Я люблю RDR2, но буду честным, в начале было такое же ощущение, что всё как-то медленно идёт, хотелось по больше экшена что-ли. Но потом понял (как раз спустя часов 5-8 игры), что в этой игре главное ничего не торопить и всё само придёт)
Я уже несколько раз садился и пытался проходить, хрень медленная, в вступлении в зимней локации был экшон, дальше все как бы.