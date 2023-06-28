Ремастер на подходе? Red Dead Redemption получила возрастной рейтинг в Корее ©

Комитет по рейтингу и администрированию игр Кореи опубликовал новый рейтинг для Red Dead Redemption 15 июня.

Новый рейтинг имеет классификационный номер "CC-NV-230615-001". В корейских игровых рейтингах "NV" относится к консольным играм, а "NP" - к играм для ПК. (Хотя рейтинг для консолей не исключает существования версии для ПК, и наоборот).

Red Dead Redemption впервые вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года. Порт для ПК или ремастер-версия для новых платформ так и не были выпущены.

Рейтинги для оригинальной (PlayStation 3, Xbox 360), Undead Nightmare Collection (PlayStation 3, Xbox 360) и GOTY Edition (PlayStation 3, Xbox 360) версий Red Dead Redemption уже существовали в Корее до введения нового рейтинга.

Разработчик Rockstar Games не анонсировал ремастер Red Dead Redemption, но этот рейтинг может указывать на то, что он планируется.