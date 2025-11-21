Ремастер Red Dead Redemption получил новую максимальную скидку в Steam - 50%

Вчера в Steam началась распродажа игр от Rockstar Games, в рамках которой ряд игр издателя получили крупные скидки.
Одной из них стал ремастер Red Dead Redemption, который впервые стал доступен со скидкой 50%. До этого максимальный размер скидки составлял 40%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.
Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, а скоро выйдет на Nintendo Switch 2 и мобильных платформах.
