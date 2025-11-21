ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 414 оценок

Ремастер Red Dead Redemption получил новую максимальную скидку в Steam - 50%

AceTheKing AceTheKing

Вчера в Steam началась распродажа игр от Rockstar Games, в рамках которой ряд игр издателя получили крупные скидки.

Одной из них стал ремастер Red Dead Redemption, который впервые стал доступен со скидкой 50%. До этого максимальный размер скидки составлял 40%. Распродажа продлится до 4 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, а скоро выйдет на Nintendo Switch 2 и мобильных платформах.

Комментарии:  3
agula98

Дорого, на торренте 100% скидка. Сейчас бы покупать игру которую 14 лет не могли на пк выпустить

3
Пользователь ВКонтакте

Какой смысл этой новости для игроков из РФ, если она не продаётся для региона РФ? // Даня Аминов

Пользователь ВКонтакте

дерьмоновость. // Лунный Скиталец