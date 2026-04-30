Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 601 оценка

ReVoiceAI выпустила нейросетевую русскую озвучку для Red Dead Redemption

AceTheKing AceTheKing

Студия ReVoiceAI выпустила нейросетевую русскую озвучку для культовой Red Dead Redemption от компании Rockstar Games.

Red Dead Redemption "Русская озвучка от ИИ"

Уже озвучены все сюжетные миссии, 98% кат-сцен и зомби-дополнение Undead Nightmare. Голоса сгенерированы с помощью технологий искусственного интеллекта. Мод предназначен для PC-версии.

Как можно заметить по демонстрационному видео, в катсценах на данный момент закадровая озвучка, в то время как во внутриигровых диалогах - полноценный дубляж.

Johnny Rotten

Поганить оригинал нейро гoвном? Ммм обожаю...

metseldr

Ну нормально

NiftyBeryl

Жжжжееееесть!!!!! 😯😧🫣

Лучше я снова с обычными сабами перепройду, чем вот это вот всё. Ужасно!

ClevoGame

Ждем комментаторов из серии: Наконец то теперь можно нормально начать проходить

baggio80

А вот всё началось с готовых домашних заданий, ведь люди сами уже ничего не могут сделать, их так приучили, а теперь им ИИ помогает, раз сами не могут. )))

