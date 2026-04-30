ReVoiceAI выпустила нейросетевую русскую озвучку для Red Dead Redemption

Студия ReVoiceAI выпустила нейросетевую русскую озвучку для культовой Red Dead Redemption от компании Rockstar Games.

Уже озвучены все сюжетные миссии, 98% кат-сцен и зомби-дополнение Undead Nightmare. Голоса сгенерированы с помощью технологий искусственного интеллекта. Мод предназначен для PC-версии.

Как можно заметить по демонстрационному видео, в катсценах на данный момент закадровая озвучка, в то время как во внутриигровых диалогах - полноценный дубляж.