ReVoiceAI выпустила нейросетевую русскую озвучку для Red Dead Redemption

Студия ReVoiceAI выпустила нейросетевую русскую озвучку для культовой Red Dead Redemption от компании Rockstar Games.
Уже озвучены все сюжетные миссии, 98% кат-сцен и зомби-дополнение Undead Nightmare. Голоса сгенерированы с помощью технологий искусственного интеллекта. Мод предназначен для PC-версии.
Как можно заметить по демонстрационному видео, в катсценах на данный момент закадровая озвучка, в то время как во внутриигровых диалогах - полноценный дубляж.
Поганить оригинал нейро гoвном? Ммм обожаю...
Ну нормально
Жжжжееееесть!!!!! 😯😧🫣
Лучше я снова с обычными сабами перепройду, чем вот это вот всё. Ужасно!
Ждем комментаторов из серии: Наконец то теперь можно нормально начать проходить
А вот всё началось с готовых домашних заданий, ведь люди сами уже ничего не могут сделать, их так приучили, а теперь им ИИ помогает, раз сами не могут. )))