Rockstar анонсировала версии Red Dead Redemption для PS5, Xbox Series, Switch 2, iOS и Android - релиз 2 декабря

Компания Rockstar Games объявила, что выпустит Red Dead Redemption для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, а также iOS и Android через Netflix 2 декабря. Пользователи, владеющие игрой на PlayStation 4, Switch или обратно совместимой цифровой версии для Xbox One, смогут бесплатно обновиться до новых версий.
Red Dead Redemption впервые вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, затем на PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года, а на ПК — в Steam, Epic Games Store и Rockstar Store 29 октября 2024 года.
Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут рассчитывать на плавный игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду, улучшенное качество изображения, поддержку HDR и разрешение до 4K. На Switch 2 игра в полной мере использует преимущества этого нового оборудования с поддержкой DLSS, HDR, управления мышью и таким же плавным игровым процессом с частотой 60 кадров в секунду в высоком разрешении.
Владельцы текущих PlayStation 4, Switch или цифровой версии с обратной совместимостью на Xbox One смогут бесплатно обновиться. Любой владелец версии для PlayStation 4 может использовать предыдущие сохранения для PlayStation 4, чтобы продолжить игру с того места, где остановился, а игроки на Switch 2 могут продолжить игру с сохранениями с предыдущей консоли Switch.
Ничего нового сделать не могут. Только и остаётся толерантным, что поручить аутсорсерам портировать старую игру на новые консоли.
Да мне-то что плакать. Это вам нужно плакать, потребителям того шлака, который в наше время называется играми.
Не надо напоминать про старфилд
Жаль тока что игра скучный и устаревший кал
Учитывая, что вышло на ПК. Как то страшно, что выйдет на изначально, на более слабых, чем ПК устройствах представителей других платформ.
А что вышло на ПК?
Читать новость не пробовал?
Надо бы найти время и перепройти этот шедевр.
Надеюсь порт будут делать не те же разрабы , что делали Трилогию
Делают те же люди которые портировали ее на ps4 и PC .
Это про студию, что делает порт сейчас.
Прошёл на ПК, идёт вообще без проблем. Лучше чем на эмуле Xenia.
ооо да, збс
На андроид нетфликс не обязателен будет , если вы понимаете о чём я 😏
Апк епта
На Android релиз 4 декабря. Да и на IOS тоже. На других платформах может и второго, не знаю.
Но Netflix... Ля, сейчас бы ежемесячную подписку платить, вместо разовой покупки.
Её можно купить будет отдельно, без подписки.
А чо они не хотят выпустить полноценный ремастер Rdr 1?
или перенести Rdr 1 на движок Rdr 2
На разработку ремейка уйдет много денег и времени. Зачем, если просто можно дурачкам втюхать старую игру за 60 баксов?
Там некому её делать. Душой проекта был Дэн Хаузер, автором сценария - Майкл Ансворт.
Какой же там андроид нужен будет
Примерно с процессором уровня Snapdragon 865 или gen 2/elite
Думаю требования будут ниже чем у gta trilogy definitive edition на телефоне