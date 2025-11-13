Rockstar анонсировала версии Red Dead Redemption для PS5, Xbox Series, Switch 2, iOS и Android - релиз 2 декабря

Компания Rockstar Games объявила, что выпустит Red Dead Redemption для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, а также iOS и Android через Netflix 2 декабря. Пользователи, владеющие игрой на PlayStation 4, Switch или обратно совместимой цифровой версии для Xbox One, смогут бесплатно обновиться до новых версий.

Red Dead Redemption впервые вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, затем на PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года, а на ПК — в Steam, Epic Games Store и Rockstar Store 29 октября 2024 года.

Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут рассчитывать на плавный игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду, улучшенное качество изображения, поддержку HDR и разрешение до 4K. На Switch 2 игра в полной мере использует преимущества этого нового оборудования с поддержкой DLSS, HDR, управления мышью и таким же плавным игровым процессом с частотой 60 кадров в секунду в высоком разрешении.

Владельцы текущих PlayStation 4, Switch или цифровой версии с обратной совместимостью на Xbox One смогут бесплатно обновиться. Любой владелец версии для PlayStation 4 может использовать предыдущие сохранения для PlayStation 4, чтобы продолжить игру с того места, где остановился, а игроки на Switch 2 могут продолжить игру с сохранениями с предыдущей консоли Switch.