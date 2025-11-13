ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 406 оценок

Rockstar анонсировала версии Red Dead Redemption для PS5, Xbox Series, Switch 2, iOS и Android - релиз 2 декабря

monk70 monk70

Компания Rockstar Games объявила, что выпустит Red Dead Redemption для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, а также iOS и Android через Netflix 2 декабря. Пользователи, владеющие игрой на PlayStation 4, Switch или обратно совместимой цифровой версии для Xbox One, смогут бесплатно обновиться до новых версий.

Red Dead Redemption впервые вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, затем на PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года, а на ПК — в Steam, Epic Games Store и Rockstar Store 29 октября 2024 года.

Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут рассчитывать на плавный игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду, улучшенное качество изображения, поддержку HDR и разрешение до 4K. На Switch 2 игра в полной мере использует преимущества этого нового оборудования с поддержкой DLSS, HDR, управления мышью и таким же плавным игровым процессом с частотой 60 кадров в секунду в высоком разрешении.

Владельцы текущих PlayStation 4, Switch или цифровой версии с обратной совместимостью на Xbox One смогут бесплатно обновиться. Любой владелец версии для PlayStation 4 может использовать предыдущие сохранения для PlayStation 4, чтобы продолжить игру с того места, где остановился, а игроки на Switch 2 могут продолжить игру с сохранениями с предыдущей консоли Switch.

12
30
Комментарии:  30
Ahnx

Ничего нового сделать не могут. Только и остаётся толерантным, что поручить аутсорсерам портировать старую игру на новые консоли.

Merelone
Ahnx Merelone

Да мне-то что плакать. Это вам нужно плакать, потребителям того шлака, который в наше время называется играми.

Givemethedust Ahnx
потребителям того шлака, который в наше время называется играми.

Не надо напоминать про старфилд

agula98

Жаль тока что игра скучный и устаревший кал

Egik81

Учитывая, что вышло на ПК. Как то страшно, что выйдет на изначально, на более слабых, чем ПК устройствах представителей других платформ.

Алан Битаров

А что вышло на ПК?

911viper Алан Битаров

Читать новость не пробовал?

Tiger Goose

Надо бы найти время и перепройти этот шедевр.

MNM 777

Надеюсь порт будут делать не те же разрабы , что делали Трилогию

Mister proper 1214

Делают те же люди которые портировали ее на ps4 и PC .

Kato Nekato


Это про студию, что делает порт сейчас.
Прошёл на ПК, идёт вообще без проблем. Лучше чем на эмуле Xenia.

-zotik-

ооо да, збс

Giggity
а также iOS и Android через Netflix

На андроид нетфликс не обязателен будет , если вы понимаете о чём я 😏

Carissa7517

Апк епта

Etteri

На Android релиз 4 декабря. Да и на IOS тоже. На других платформах может и второго, не знаю.

Но Netflix... Ля, сейчас бы ежемесячную подписку платить, вместо разовой покупки.

Kato Nekato

Её можно купить будет отдельно, без подписки.

GoldenHadrian

А чо они не хотят выпустить полноценный ремастер Rdr 1?

или перенести Rdr 1 на движок Rdr 2

vvvjust

На разработку ремейка уйдет много денег и времени. Зачем, если просто можно дурачкам втюхать старую игру за 60 баксов?

Ahnx

Там некому её делать. Душой проекта был Дэн Хаузер, автором сценария - Майкл Ансворт.

Carissa7517

Какой же там андроид нужен будет

Leonardus

Примерно с процессором уровня Snapdragon 865 или gen 2/elite

Mister proper 1214

Думаю требования будут ниже чем у gta trilogy definitive edition на телефоне

