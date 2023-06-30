Rockstar обновила изображения достижений для Red Dead Redemption на фоне слухов о ремейке/ремастере ©

На этой неделе корейский эквивалент PEGI бросил настоящую бомбу, выдав новый возрастной рейтинг Red Dead Redemption. Нельзя точно сказать, что именно проверяли азиатские специалисты, но, судя по обозначению, это должна быть новая версия консольной версии игры. Которая потенциально может появиться и на ПК.

Эта новость встревожила сообщество Rockstar, которое начало искать новые улики, подтверждающие, что ремастер Red Dead Redemption действительно создается.

Пользователи наткнулись на визуально обновленные достижения Red Dead Redemption на платформе Social Club. Rockstar выпустила изображения в более высоком разрешении — это еще не доказательство, но некоторые говорят, что такие вещи не происходят без причины.

Точно не известно, когда было сделано это графическое обновление и связано ли это именно с азиатской новостью. Поэтому еще рано радоваться. Но, как сообщается, Rockstar понимают, что существует " огромный спрос" на возвращение оригинальной Red Dead Redemption.