Rockstar обновила изображения достижений для Red Dead Redemption на фоне слухов о ремейке/ремастере

На этой неделе корейский эквивалент PEGI бросил настоящую бомбу, выдав новый возрастной рейтинг Red Dead Redemption. Нельзя точно сказать, что именно проверяли азиатские специалисты, но, судя по обозначению, это должна быть новая версия консольной версии игры. Которая потенциально может появиться и на ПК.
Эта новость встревожила сообщество Rockstar, которое начало искать новые улики, подтверждающие, что ремастер Red Dead Redemption действительно создается.
Пользователи наткнулись на визуально обновленные достижения Red Dead Redemption на платформе Social Club. Rockstar выпустила изображения в более высоком разрешении — это еще не доказательство, но некоторые говорят, что такие вещи не происходят без причины.
Точно не известно, когда было сделано это графическое обновление и связано ли это именно с азиатской новостью. Поэтому еще рано радоваться. Но, как сообщается, Rockstar понимают, что существует " огромный спрос" на возвращение оригинальной Red Dead Redemption.
Если это просто ремастер - то не очень интересно. Нужен ремейк. Оригинал слишком устаревший для нынешнего времени, особенно за 70$. А они могут такую цену поставить.
Тем более если опять Grove Street Games будет разрабатывать...
Я не играл, и те кто тоже не играли, думаю будут рады ремастеру.
RDR2 это исправленная и дополненная RDR1. Сейчас её если запускать после второй части она такой и покажется. Особенно большой контраст когда осознаешь то что первая часть это сюжетное продолжение второй.
Не сомневаюсь, но я про себя написал. У меня и так на хбох есть версия с повышенным разрешением.
Да не одно дело просто накатить анрил 4 поверх Рендервеера. И моды сверху другое обновлять игру на Rage. Там нужны реальные специалисты. Тем более после трилогии
одно дело делать на UE4, другое дело работать с движком Rage
Всё это конечно прикольно но, как это всё идёт по пути переиздания трилогии..
Блин, вот не удивлюсь если выкатят срой продукт кое как поправят пару ошибок и на этом всё(
grove street games у iron galaxy учились видимо
Эх, если бы там была проблема лишь в грув. Для них это оказалса уж очень большой проект на многие платформы. Когда они делали АРК для сыча повторный порт, там у них всё вышло более чем хорошо, но там одна игра-одна платформа и кста тоже на UE4 причём пилили с нуля весь код.
А штраусу ведь пофиг, главное бабло. Да и в трилогии гта по его мнению был всего ОДИН глюк который быстро исправили)
вряд ли они допустят грув стрит к разработке ремастера (либо ремейка), тем более даже движок будет как у рдр2
Да тоже сомнения. Плюс они вроде как окончательно разошлись, просто флешбеки ловлю))
Я не думаю, что они дважды на те же грабли наступят.
Скрещиваем пальцы
игра в 2010 вышла
2010 + 15 = 2025 [Может они его только создавать начали, тот же ремастер GTA создавался вроде 2 года]
А теперь посмотри на календарь. Рейтинг уже дали, иконки уже обновили. Смекаешь?
нормально ты коммент изменил, не мог ответить просто, а не дописывать 90% после того как тебе уже ответили?
И где этот скриншот с отличиями автор?