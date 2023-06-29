Rockstar очевидно ведет закулисную работу над Red Dead Redemption, и многие считают, что это ремейк

Вчера в Южной Корее игра Red Dead Redemption снова получила рейтинг, что вызвало слухи о ремастере или ремейке. По слухам, в разработке находились ремастеры GTA 4 и RDR, но их якобы отложили после неудачного приема трилогии GTA. В то же время, по словам Ben (@videotechx), который занимается репортажами, посвященными Rockstar, 26 мая был обновлен домен сайта RDR, что совпало с получением нового рейтинга, а значит, за кулисами происходит какая-то подготовка.
Еще больше подливает масла в огонь слухов о ремейке часть рейтинга, которую заметил @seinfelddahog. Они подчеркнули, что "эта версия Red Dead Redemption получила новый рейтинг с описанием жестокости, который был присвоен только трем другим играм: Doom, Doom Eternal и Red Dead Redemption 2". В оригинальной RDR и Undead Nightmare была указана только "реалистичная кровь". Возможно, в обновленной RDR используется система расчленения из сиквела, что подразумевает, что она сделана на том же движке и фактически является ремейком.
В Kotaku также сообщают, что в Rockstar понимают, что существует " огромный спрос" на возвращение оригинальной Red Dead Redemption. Репортер Зак Звизен, который также освещал трилогию GTA до ее анонса, утверждает, что "ремастер Red Dead Redemption не закрыт, а просто поставлен на паузу до выхода GTA 6". Из этого следует сразу два вывода: ремастер, порт или ремейк Red Dead Redemption снова в разработке, а GTA 6, наконец, близка к презентации.
Примечательно, что после утечки информации о трилогии GTA на корейском рейтинговом портале до официального анонса Rockstar Games прошло 8 дней, так что возможно, что нам не придется долго ждать, чтобы узнать, что происходит с Red Dead Redemption.
В настоящее время в Red Dead Redemption можно поиграть только на PS3 или Xbox 360.
Рокстар вроде сама говорила что она была не против сделать порт на ПК и на PS4 еще в 2014 году, но якобы исходный код игры был утерян и я не думаю что они хотят делать ремастер с нуля.
Как это вообще возможно, в наш-то век повальной цифровизации? Особенно когда речь идет о проекте, на который потратили десятки миллионов долларов.
Они сами так сказали
Вчера в Южной Корее игра Red Dead Redemption снова получила рейтинг, что вызвало слухи о ремастере или ремейке
Настолько что у них сайт сейчас не работает)
Кста ещё в лаунчере рокстар обнаружили новые строчки кода некого контента для которого планируется предзагрузка. Плюс как я понял обнову для гта онлайн выпустили раньше, по рдр 2 онлайн продлили мероприятие. Как пишет народ такое вроде впервые мол рокстар для чего-то освободила первые числа июля
во на движке RDR2 ремейк или ремастер первой RDR)
В ремастере технически невозможна расчленёнка.
РЕМЕЙК будет на ПК 100 % вспомните мой прогноз
ремастер - это улучшение графония и механик на основном движке. ремейк - это полная переделка игры на новом движке и добавление каких-то новшеств во всём, что позволяет новый движёк, с сохранением сюжета. Как пример - RE4. В Dead Space пока не дали поиграть )))