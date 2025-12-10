Rockstar заявляет, что обновление Red Dead Redemption для Xbox требует больше времени

Компания Rockstar Games заявила, что ей требуется дополнительное время для решения проблемы, препятствующей владельцам цифровой версии Red Dead Redemption для Xbox 360 получить доступ к обновлению для Xbox Series X/S. Компания отправила пользователю прямое сообщение в службу поддержки, признав задержку и подтвердив, что проблема находится в стадии активного исследования.

Служба поддержки Rockstar сообщила пользователю:

Мы приносим извинения за продолжающуюся задержку в решении проблемы, о которой вы сообщили. Для диагностики этой конкретной проблемы нашим командам требуется больше времени.



Мы понимаем, что отсутствие решения может вызывать разочарование, и хотели бы предоставить больше информации в данный момент, но будьте уверены, что проблема все ещё находится в стадии активного расследования.



Как всегда, мы уважаем и ценим ваше терпение. Вы можете ожидать следующего обновления через пять дней или раньше.

Это последовало за более ранним заявлением, подтверждающим проблемы с обновлением Red Dead Redemption на платформах Xbox. Ранее Rockstar заявила:

Нам известно о проблеме, из-за которой игроки Xbox не могут обновить свою цифровую версию Red Dead Redemption для Xbox 360 до версии для Xbox Series X|S, и мы работаем с Microsoft над ее решением. Спасибо за ваше терпение.

Недавно Rockstar выпустила обновлённую версию Red Dead Redemption для современных платформ, включая PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Единственная группа, которая всё ещё сталкивается с трудностями, — это владельцы цифровых версий Xbox 360, которые исторически полагались на обратную совместимость для доступа к игре в разрешении 4K и с частотой 30 кадров в секунду на современном оборудовании Xbox. Rockstar подтвердила, что проблема связана с техническими неполадками, а не с ограничениями политики, и теперь пострадавшие пользователи ожидают следующего официального обновления. Обещание Rockstar предоставить ещё одно сообщение в течение пяти дней говорит о том, что работа продвигается.