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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 014 оценок

Системные требования и первые скриншоты ПК-версии Red Dead Redemption: игра получит перевод на русский язык

butcher69
Новости

Сегодня Rockstar объявила, что Red Dead Redemption в комплекте с дополнением Undead Nightmare выйдут на PC уже 29 октября. Портом занимались при сотрудничестве со студией Double Eleven.

Дождались! ПК-версия Red Dead Redemption выйдет 29 октября
+ ещё 15 картинок

Пока что известно, что игра будет доступна для предзаказа в магазинах Rockstar, Steam и Epic Games Store. Дополнительные детали о предзаказах и особенностях релиза будут раскрыты позже на этой неделе. Хорошей новостью станет то, что Red Dead Redemption получит официальный русский перевод.

На странице игры в Steam были опубликованы официальные системные требования, что позволяет игрокам заранее подготовиться к запуску. Минимальные требования включают 64-разрядную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-4670 или AMD FX-9590, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 360. Игрокам потребуется 12 ГБ свободного места на диске и звуковая карта, совместимая с DirectX.

Для комфортной игры рекомендуется иметь 64-разрядную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GTX 2070 или AMD RX 5700 XT и SSD для хранения данных.

Кроме того, на странице игры в Steam первые скриншоты ПК-версии игры. Red Dead Redemption впервые вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, а затем для PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года.

101
106
Комментарии: 106
Ваш комментарий
Aellie

Круто, а графон-то где? В таком виде ее, кто хотел, на эмуляторах давно прошли.

видеокарту NVIDIA GTX 2070

🤣😂😨😄😱🤣😀😂

38
R01Adil

Я ещё не прошёл, есть наверное ещё кроме меня , кто рад что хотя бы так официально выпустили на ПК

46
kolinmah

Можно на мобилке поиграть)

4
Clarke50

у тебя в голове

-3
Мама Стифлера R01Adil

Он не спрашивал кто её ещё не прошёл. Он удивляется зачем игре времён PS3 нужна видеокарта времён PS5. Если это просто порт, а не римейк

11
StrelitziaReg

это не смущает?

1
Никита Дроздоvv

требования выше чем у второй части и при этом графика хуже как?

28
Мама Стифлера

А так вот. Игра которая выйди она на ПК вместе с релизом на PS3 спокойно игралась бы на видюхе с 512 мб, теперь требуется 8 ГБ. И заметьте это просто порт, а ни римейк

12
Никита Дроздоvv Мама Стифлера

это очень странно

0
OzyWoozy Мама Стифлера

требования буд-то они её не портировали, а просто продают со своим эмулятором.

13
MrDokker

Предположу что 2070 это для 4k. Но это не отменяет того, что системки большие для первого рдр. Тем более, если сравнить со вторым рдр.

5
Deveron

Комплектуху надо втюхивать

0
Dark1994

Графон в 5 раз хуже чем во второй части, а системки те же, интересно)

15
Никита Дроздоvv

даже выше

8
AlexSEcl

В стиме системки для второй части от балды написаны. Ты сам веришь в то, что рдр 2 для комфортной игры достаточно gtx 1060?)) У меня в те времена, когда она вышла, была rtx 2080. И то в фуллхд не всегда 60 выдавала.

А с 1060 рдр 2 только 20 фпс выдает в среднем, погляди на ютубе)

-2
Дима Шукшин AlexSEcl

Но всё же в ps3 и боксе видюхи явно были не на уровне 2080, однако для первой мощность пк требуется выше, чем на консолях

0
North235 AlexSEcl

Шести гиговой gtx 1060 вполне достаточно для комфортной игры, главное проц хороший подобрать. Я играл, до того, как нормальный игровой пк собрал. Речь, конечно не о 60 фпс при ультра настройках, но тем не менее. Хотя, если немного пожертвовать картинкой, можно и 60 получить.

2
R3iz0r

RTX 2070 для игры 2010 рокстар вы чо угадайте

15
B e s i k

Яснопонятно очередная игра на оптимизацию которой положили

13
Макс Макс 007

Наконец-то Датча собственными руками придушу.

10
Sinmax

не придушишь. да и не он главный козёл в игре, а законники.

-1
dongak Sinmax

Зачем спойлерить?

1
Sinmax dongak

я же не писал, что конкретно случится, а законники там козлы буквально с самого начала.

0
Universe of Knowledge

ГГ умрёт, так что облом

-2
InboxM

Минималки... для графона 15 летней давности. Жесть конечно. Походу очередной слитый порт с Ps4 со всеми вытекающими.

7
Universe of Knowledge

А ты котел с нуля, сейчас все игры такие кривые порты, а у кокстар и подавно

-5
digitalkid

Мне кажется "полный перевод" это и озвучка и вывески на домах и прочее. Не? Здесь же только интерфейс и субтитры будут..

6
Fimmti

про "полный" перевод никто и не писал

5
Комментарий удален
digitalkid chmonya007

С южным говорком вместо техасского 👍🏻

-2
goodneighbor

Такие требования для игры поколения xbox 360 как-будто она запускается через эмулятор свича 😅

5
Ezdeaz

так и есть наверное а хули сделали норм емуль приправили завернули в обертку хавайте.

0
Mister proper 1214 Ezdeaz

Не смешная и глупая шутка

0
Sider999 Mister proper 1214

Правда глаза колит?)))

0
Алан Битаров

Минимальные GTX 960 и рекомендуемые RTX 2070. Мне кажется что то тут не так. Nintendo Switch не мощнее GTX 750 Ti, но RDR там идёт в 30 фпс с приемлемой графикой. Тут я никаких графических улучшений не заметил. Опять набрали каких то студентов на аутсорсе, а они на коленке сделали. Но в целом спасибо, что хоть так. На Xbox 360 мне было болезненно проходить и теперь смогу в комфорте пройти на ПК.

5
Zick211

Наверное они сделали со сглаживаниями и разрешение текстур, там на картинке четко видно. Мб из-за этого.

-1
Пользователь ВКонтакте

На свиче какое разрешение? на пеку явно для фулл хд указано // Роман Андреевич

-1
пекабир

игра времен ГТА4, а жрет как киберпук на релизе. лол

очком портировали что ли? или прямо с эмулятором свища распространять будут. как раз системки соответствуют

5
Fasmon

rtx2070 для порта 14-летней давности?..

Очередные "грув стрит"?

4
TastelessGerman

Мб от балды написали. Ждём тестов

0
GayFish

Первая часть самая лучшая, в ней идеальный баланс геймплея и веселья, вторая больше про погружение в мир и эстетическое удовольтвие.

2
Universe of Knowledge
Первая часть самая лучшая, в ней идеальный баланс геймплея и веселья,

Вряд ли

1
ze1n_82
2
Sider999

Бета тест длиной 14 лет.

Кокстары как всегда на высоте.

2
as1c

Ну хз, так себе конечно, ремейк бы сделали на базе 2 части. А так на любителя.

1
StarDNikolaevich

Мы любители, не профессионалы, рады и этому.

1
Marcus_Hawk17

Народ десятки лет просил хотя бы порт игры на пк, а Вы жалуетесь что ремастер или ремейк не завезли?)

0
Universe of Knowledge

Кокстар не любит пекарей

-1
as1c Marcus_Hawk17

Ну лично для меня уже достаточно поздно, учитывая уровень проработки РДР2, в первую играть уже желание нет. Как говорится - хороша ложка к обеду.

0
Аналиус

встал на коелни и заплакал от счастья

1
Krio_ru

Что с системными требованиями? Прикол?

1
Your Hair is Beautiful
Хорошей новостью станет то, что Red Dead Redemption получит официальный русский перевод.

Она и так была на русском для PS4 и Switch.

0
Макс Макс 007

Леди Гага спок

2
Mirrorphoenix

Роки дятлы! Ее надо было выпускать вместе с консольными ремастерами. А так, мало кому она нужна будет. Да и нечего в первой части делать, когда есть второй РДР.

0
goodneighbor

Ради сюжета можно пройти, тем более не всем нравится душный симулятор ковбоя во второй части

-1
kolinmah

Но ради сюжета можно разок пройти. Не?

1
Mirrorphoenix goodneighbor

Так первая часть еще душнее. Если не кайфанули во второй части, то плеваться будете от первой, только еще большое.

2
Mirrorphoenix kolinmah

Да нет там никакого сюжета. Только если ради концовки мучиться проходить. Проще на ютубе глянуть

1
Big and Fat

Даже системки адекватные (минимальные), неужели, качественный порт.

0
simiola

так это по сути таже игра 10 летней давности с соответсвующим графоном

0
Мама Стифлера

Для игры 2010 года требуется RTX 2070. Что же в вашем понятии было бы неадекватным?

0
Big and Fat Мама Стифлера

Ну в рекомендованных, согласен загнули, даже для 4к, но если будет лагать на какой нибудь 1060 6гб в фуллхд, это будет позором. А так получается что эмулятор все еще актуален.

0
Sider999 simiola

10 лет назад были демократичные сис. требования. А тут и вин7 нет.

Не ну если на 7ке запустится, то топ.

0
UralGames83Ru

Хорошие новости.

0
Zick211

Вот бы цену узнать, если за конские бабки будет, то какой смысл покупать?

0
kotasha

Врят ли они подняли почти везде цены на 2 часть, особенно досталось кз теперь цена выше чем в сша.

0
kotasha

Страшно представить какие будут требования у гта 6 на пк.

0
GayFish

Будет что-то типа такого:

R7 5800, 16 RAM, RTX 4060 - минималки

R9 9900, 32 RAM, RTX 5080 - высокие

Про ультра настройки и говорить страшно

-2
Zick211 GayFish

Гта 6 5090 будет идти в 30 фпс 4к разрешение на максе графике.

-2
KPAHbl4 Zick211

она же через год после консолей на пк выйдет так что не 5090 а 6090)))

0
Abarmot90

Возьмём giftом в steam🤗🤗🤗

0
MrJuravlesTi

оо в мою днюху выйдет на ПК как раз! очень рад такому подарку от Рок-Стар и потому что на ПК выйдет наконец-то!

0
Кей Овальд

Лан. Может хоть тогда вторую часть поиграю, а то не зашла вообще.

0
Universe of Knowledge

Если вторая не зашла, первая тем более не зайдёт

3
-zotik-

Круто

0
SkyGame

По хорошему системы что в минималках должны быть как максимальные для игры.

0
MrShiro20

ну за 1000 руб мб и куплю

0
Влад Борщ111

А за three hundred bucks?

0
Антонио 888

Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GTX 2070 или AMD RX 5700 XT

Для игры на Xbox 360? Оптимизацию смыли в унитаз!

0
жифорсник

я и второй за 4 года не прошел

-1
ilyakingcud

Интересно, что по ценам будет :)

Куплю сразу же как откроют предзаказы
Или там денуво не будет?

-1
SoRaS3

Ого.. Норм.

-1
Dmitro0_0

14 лет назад ждал на ПК, а сейчас уже поздно, игра устарела. Тем более есть RDR2.

-1
Wolfenstein

бесплатно бы дали тем кто гвноремастеры их купил

-2
Евгений Кондратенко

Там глядишь и русскую озвучку запилят какие-нибудь GameVoice.

-2
Universe of Knowledge

Что я не наблюдал ев второй части озвучку

0
Палыч Роков

12гб на диске? там что геймплея на 7-8ч???

-3
N0Spam

Подскажите первая часть такой же унылый симулятор лошадей и диалогов?

-4
Your Hair is Beautiful

Нет. Это просто ЖыТыА с лошадьми.

-3
Fimmti

Больше приближена к гта: экшен, стрелялки. Короче, все, что вам так нравится, школьники

-1
goodneighbor

Да, но сюжет хотя бы получше чем во второй части

-6
Lyс

Задаюсь тем же вопросом вторая во многом оказалась сомнительным приобретением, так что первую лучше на пиратке попробую

-3
N0Spam Fimmti

Я в школе учился, когда ты у папки в яйках еще плавал, но это не отменяет того факта, что вторая часть - это унылый симулятор скакания на лошади и тупых диалогов вперемешку с однообразными перестрелками!

-3
SkyraX

я кончил еще раз

-6
Evil in the flеsh

Вполне демократичные требования для 2024 г.

-8
TRADS80

Спойлер, он в конце мрёт. Можно не играть.

-8
Евгений Кондратенко

Смерть Марстона великолепно обыграна. Там ты отбиваешься, спасаешь семью, давая им уйти. А сам выходишь на толпу вооруженных челов и пытаясь их хоть как-то задержать, умираешь. Очень крутой момент. В отличие от тупорылого слива Джоэла в самом начале TLOU 2

3
Universe of Knowledge Евгений Кондратенко
Джоэла в самом начале TLOU 2

Ну сравнил Х с пальцем

0
BabyDontHurtMe

Жаль что на PG нельзя блокировать пользователей навсегда...

0