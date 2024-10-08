Системные требования и первые скриншоты ПК-версии Red Dead Redemption: игра получит перевод на русский язык

Сегодня Rockstar объявила, что Red Dead Redemption в комплекте с дополнением Undead Nightmare выйдут на PC уже 29 октября. Портом занимались при сотрудничестве со студией Double Eleven.

Пока что известно, что игра будет доступна для предзаказа в магазинах Rockstar, Steam и Epic Games Store. Дополнительные детали о предзаказах и особенностях релиза будут раскрыты позже на этой неделе. Хорошей новостью станет то, что Red Dead Redemption получит официальный русский перевод.

На странице игры в Steam были опубликованы официальные системные требования, что позволяет игрокам заранее подготовиться к запуску. Минимальные требования включают 64-разрядную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-4670 или AMD FX-9590, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 360. Игрокам потребуется 12 ГБ свободного места на диске и звуковая карта, совместимая с DirectX.

Для комфортной игры рекомендуется иметь 64-разрядную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GTX 2070 или AMD RX 5700 XT и SSD для хранения данных.

Кроме того, на странице игры в Steam первые скриншоты ПК-версии игры. Red Dead Redemption впервые вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, а затем для PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года.