Системные требования и первые скриншоты ПК-версии Red Dead Redemption: игра получит перевод на русский язык

Сегодня Rockstar объявила, что Red Dead Redemption в комплекте с дополнением Undead Nightmare выйдут на PC уже 29 октября. Портом занимались при сотрудничестве со студией Double Eleven.
Пока что известно, что игра будет доступна для предзаказа в магазинах Rockstar, Steam и Epic Games Store. Дополнительные детали о предзаказах и особенностях релиза будут раскрыты позже на этой неделе. Хорошей новостью станет то, что Red Dead Redemption получит официальный русский перевод.
На странице игры в Steam были опубликованы официальные системные требования, что позволяет игрокам заранее подготовиться к запуску. Минимальные требования включают 64-разрядную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-4670 или AMD FX-9590, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 360. Игрокам потребуется 12 ГБ свободного места на диске и звуковая карта, совместимая с DirectX.
Для комфортной игры рекомендуется иметь 64-разрядную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GTX 2070 или AMD RX 5700 XT и SSD для хранения данных.
Кроме того, на странице игры в Steam первые скриншоты ПК-версии игры. Red Dead Redemption впервые вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, а затем для PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года.
Круто, а графон-то где? В таком виде ее, кто хотел, на эмуляторах давно прошли.
🤣😂😨😄😱🤣😀😂
Я ещё не прошёл, есть наверное ещё кроме меня , кто рад что хотя бы так официально выпустили на ПК
Можно на мобилке поиграть)
у тебя в голове
Он не спрашивал кто её ещё не прошёл. Он удивляется зачем игре времён PS3 нужна видеокарта времён PS5. Если это просто порт, а не римейк
это не смущает?
требования выше чем у второй части и при этом графика хуже как?
А так вот. Игра которая выйди она на ПК вместе с релизом на PS3 спокойно игралась бы на видюхе с 512 мб, теперь требуется 8 ГБ. И заметьте это просто порт, а ни римейк
это очень странно
требования буд-то они её не портировали, а просто продают со своим эмулятором.
Предположу что 2070 это для 4k. Но это не отменяет того, что системки большие для первого рдр. Тем более, если сравнить со вторым рдр.
Комплектуху надо втюхивать
Графон в 5 раз хуже чем во второй части, а системки те же, интересно)
даже выше
В стиме системки для второй части от балды написаны. Ты сам веришь в то, что рдр 2 для комфортной игры достаточно gtx 1060?)) У меня в те времена, когда она вышла, была rtx 2080. И то в фуллхд не всегда 60 выдавала.
А с 1060 рдр 2 только 20 фпс выдает в среднем, погляди на ютубе)
Но всё же в ps3 и боксе видюхи явно были не на уровне 2080, однако для первой мощность пк требуется выше, чем на консолях
Шести гиговой gtx 1060 вполне достаточно для комфортной игры, главное проц хороший подобрать. Я играл, до того, как нормальный игровой пк собрал. Речь, конечно не о 60 фпс при ультра настройках, но тем не менее. Хотя, если немного пожертвовать картинкой, можно и 60 получить.
RTX 2070 для игры 2010 рокстар вы чо угадайте
Яснопонятно очередная игра на оптимизацию которой положили
Наконец-то Датча собственными руками придушу.
не придушишь. да и не он главный козёл в игре, а законники.
Зачем спойлерить?
я же не писал, что конкретно случится, а законники там козлы буквально с самого начала.
ГГ умрёт, так что облом
Минималки... для графона 15 летней давности. Жесть конечно. Походу очередной слитый порт с Ps4 со всеми вытекающими.
А ты котел с нуля, сейчас все игры такие кривые порты, а у кокстар и подавно
Мне кажется "полный перевод" это и озвучка и вывески на домах и прочее. Не? Здесь же только интерфейс и субтитры будут..
про "полный" перевод никто и не писал
С южным говорком вместо техасского 👍🏻
Такие требования для игры поколения xbox 360 как-будто она запускается через эмулятор свича 😅
так и есть наверное а хули сделали норм емуль приправили завернули в обертку хавайте.
Не смешная и глупая шутка
Правда глаза колит?)))
Минимальные GTX 960 и рекомендуемые RTX 2070. Мне кажется что то тут не так. Nintendo Switch не мощнее GTX 750 Ti, но RDR там идёт в 30 фпс с приемлемой графикой. Тут я никаких графических улучшений не заметил. Опять набрали каких то студентов на аутсорсе, а они на коленке сделали. Но в целом спасибо, что хоть так. На Xbox 360 мне было болезненно проходить и теперь смогу в комфорте пройти на ПК.
Наверное они сделали со сглаживаниями и разрешение текстур, там на картинке четко видно. Мб из-за этого.
На свиче какое разрешение? на пеку явно для фулл хд указано // Роман Андреевич
игра времен ГТА4, а жрет как киберпук на релизе. лол
очком портировали что ли? или прямо с эмулятором свища распространять будут. как раз системки соответствуют
rtx2070 для порта 14-летней давности?..
Очередные "грув стрит"?
Мб от балды написали. Ждём тестов
Первая часть самая лучшая, в ней идеальный баланс геймплея и веселья, вторая больше про погружение в мир и эстетическое удовольтвие.
Вряд ли
Бета тест длиной 14 лет.
Кокстары как всегда на высоте.
Ну хз, так себе конечно, ремейк бы сделали на базе 2 части. А так на любителя.
Мы любители, не профессионалы, рады и этому.
Народ десятки лет просил хотя бы порт игры на пк, а Вы жалуетесь что ремастер или ремейк не завезли?)
Кокстар не любит пекарей
Ну лично для меня уже достаточно поздно, учитывая уровень проработки РДР2, в первую играть уже желание нет. Как говорится - хороша ложка к обеду.
встал на коелни и заплакал от счастья
Что с системными требованиями? Прикол?
Она и так была на русском для PS4 и Switch.
Леди Гага спок
Роки дятлы! Ее надо было выпускать вместе с консольными ремастерами. А так, мало кому она нужна будет. Да и нечего в первой части делать, когда есть второй РДР.
Ради сюжета можно пройти, тем более не всем нравится душный симулятор ковбоя во второй части
Но ради сюжета можно разок пройти. Не?
Так первая часть еще душнее. Если не кайфанули во второй части, то плеваться будете от первой, только еще большое.
Да нет там никакого сюжета. Только если ради концовки мучиться проходить. Проще на ютубе глянуть
Даже системки адекватные (минимальные), неужели, качественный порт.
так это по сути таже игра 10 летней давности с соответсвующим графоном
Для игры 2010 года требуется RTX 2070. Что же в вашем понятии было бы неадекватным?
Ну в рекомендованных, согласен загнули, даже для 4к, но если будет лагать на какой нибудь 1060 6гб в фуллхд, это будет позором. А так получается что эмулятор все еще актуален.
10 лет назад были демократичные сис. требования. А тут и вин7 нет.
Не ну если на 7ке запустится, то топ.
Хорошие новости.
Вот бы цену узнать, если за конские бабки будет, то какой смысл покупать?
Врят ли они подняли почти везде цены на 2 часть, особенно досталось кз теперь цена выше чем в сша.
Страшно представить какие будут требования у гта 6 на пк.
Будет что-то типа такого:
R7 5800, 16 RAM, RTX 4060 - минималки
R9 9900, 32 RAM, RTX 5080 - высокие
Про ультра настройки и говорить страшно
Гта 6 5090 будет идти в 30 фпс 4к разрешение на максе графике.
она же через год после консолей на пк выйдет так что не 5090 а 6090)))
Возьмём giftом в steam🤗🤗🤗
оо в мою днюху выйдет на ПК как раз! очень рад такому подарку от Рок-Стар и потому что на ПК выйдет наконец-то!
Лан. Может хоть тогда вторую часть поиграю, а то не зашла вообще.
Если вторая не зашла, первая тем более не зайдёт
Круто
По хорошему системы что в минималках должны быть как максимальные для игры.
ну за 1000 руб мб и куплю
А за three hundred bucks?
Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GTX 2070 или AMD RX 5700 XT
Для игры на Xbox 360? Оптимизацию смыли в унитаз!
я и второй за 4 года не прошел
Интересно, что по ценам будет :)
Куплю сразу же как откроют предзаказы
Или там денуво не будет?
Ого.. Норм.
14 лет назад ждал на ПК, а сейчас уже поздно, игра устарела. Тем более есть RDR2.
бесплатно бы дали тем кто гвноремастеры их купил
Там глядишь и русскую озвучку запилят какие-нибудь GameVoice.
Что я не наблюдал ев второй части озвучку
12гб на диске? там что геймплея на 7-8ч???
Подскажите первая часть такой же унылый симулятор лошадей и диалогов?
Нет. Это просто ЖыТыА с лошадьми.
Больше приближена к гта: экшен, стрелялки. Короче, все, что вам так нравится, школьники
Да, но сюжет хотя бы получше чем во второй части
Задаюсь тем же вопросом вторая во многом оказалась сомнительным приобретением, так что первую лучше на пиратке попробую
Я в школе учился, когда ты у папки в яйках еще плавал, но это не отменяет того факта, что вторая часть - это унылый симулятор скакания на лошади и тупых диалогов вперемешку с однообразными перестрелками!
я кончил еще раз
Вполне демократичные требования для 2024 г.
Спойлер, он в конце мрёт. Можно не играть.
Смерть Марстона великолепно обыграна. Там ты отбиваешься, спасаешь семью, давая им уйти. А сам выходишь на толпу вооруженных челов и пытаясь их хоть как-то задержать, умираешь. Очень крутой момент. В отличие от тупорылого слива Джоэла в самом начале TLOU 2
Ну сравнил Х с пальцем
Жаль что на PG нельзя блокировать пользователей навсегда...