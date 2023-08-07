Скриншоты и расширенный трейлер Red Dead Redemption для Nintendo Switch и PS4

Сегодня Rockstar Games официально объявила, что ее вестерн-экшен 2010 года Red Dead Redemption и его расширение Undead Nightmare направляются на дополнительные платформы. Rockstar подтвердила, что игра будет доступна на следующей неделе на Nintendo Switch и PlayStation 4. В нее также можно будет играть на PS5 благодаря обратной совместимости. Red Dead Redemption выходит в цифровом формате для Switch и PS4 17 августа. Физическое издание будет выпущено 13 октября. По такому случаю компания выпустила расширенный трейлер и несколько скриншотов из новых версий.
Red Dead Redemption и Undead Nightmare уже доступны на платформах Xbox, включая Xbox Series X|S, благодаря обратной совместимости.
Это порт с рядом доработок. Но это не полноценный ремастер или ремейк. Что касается нововведений, то на PlayStation есть поддержка дополнительных языков и поддержка Trophy. В этом переиздании нет онлайн-поддержки. В настоящее время поддерживаются следующие языки: упрощенный и традиционный китайский, корейский, польский, бразильский португальский, русский и латиноамериканский испанский.
Ну и позорище 🤣 Рокстар окончательно скатилась))
пк в пролёте значит ,ну тогда и игра мимо!
уже давно можно поиграть на пк
на средних компах даже
на эмуляторе !
на мощных мажорских, и то костыли, нужен порт Готи эдишн с х360
Так, порт с поддержкой сыча и пс4.... И позвольте спросить, а накуя нам простой порт? Что, у тейк ту мало денег на ремейк?
Че за суета то? Будет на пк, чуть попозже как всегда.
Я так понимаю ремейка не будет?
Хорошо что хоть Switch версию можно будет эмулировать на ПК, может даже лучше чем Xenia версия будет работать. В общем плюс для ПК тут все равно есть.
Проблема в том, что не делают нативную поддержку мыши для эмуляторов. Как тот, чувак сделал https://youtu.be/5Y_z7b_UWfA
Не все хотят на геймпаде играть.
а смысл? как я понял улучшений ноль. в ксении если я ничего не путаю fsr можно прикрутить.
а я знал, что на пк не будет)
это же Rockstar, как обычно)
как были п@дарами они, так и остались
по факту, они сами опозорились
может выпустят и на пк как было с макс пейном 3
он изначально анонсирован был и вышел
Вот вам и "ремастер" ))) расходимся.
Мда, ждал конечно на ПК и ремейк, но свич тоже неплохо.
До этого инсайдеры утверждали, что точно выйдет на PC. Опять обман.
Дак Р и не скрывает что ненавидит пк за пиратство это главной аргумент не выпускать игру на пк.
ещё бы на пс2 анонсировали онли
Тфу ты, все надеялись на ремейк или ремастер. А тут такое себе, ну ладно, чё теперь.
Ленивый HD ремастер на уровне l.a noire, ну хоть русский текст завезли, странно что на xbox не стали выпускать а пк по классике за бортом.
так там все на легке играют по обратной совместимости,там в магазе игры есть и с первого бокса и 360,им по кайфу
Боже… какой стыд… Рокстар совсем е*анулись там? Может пора остановиться гадить в штаны?
Расслабтесь, игра будет на ПК.....главное запускають через емуль Yuzu или Ryujinx, у кого лучше!!!
Либо в 30фпс на PS5 будет идти😂
Всё могло быть лучше если б они выпустили на пк в 12 году или где-то так,потом уже на пс 4 и сейчас на нинтендо свитч,все бы думаю одобрили это,но блин через 13 лет выпускать обычный ремастер,хотя бы с наконец-то с русским интерфейсом,на пс4 и нинку,а пк снова через годика два..лады
Еще и денег просят, не) freeboot в
а где на ПК? Не Понял а на боксе будет ли рус субтитры?
ПК в сделку не входило
Про бокс вообще ничего не сказано, с 18 года есть в обратной совместимости но рус субтитры нету.
вот же п@сюны тупые, решили типа на хсх, пс5 по обратке, а на пк на самопальных эмулях!
всё будет,но не сразу
ураа,норм игра на кринж платформу,победа