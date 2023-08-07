Скриншоты и расширенный трейлер Red Dead Redemption для Nintendo Switch и PS4 ©

Сегодня Rockstar Games официально объявила, что ее вестерн-экшен 2010 года Red Dead Redemption и его расширение Undead Nightmare направляются на дополнительные платформы. Rockstar подтвердила, что игра будет доступна на следующей неделе на Nintendo Switch и PlayStation 4. В нее также можно будет играть на PS5 благодаря обратной совместимости. Red Dead Redemption выходит в цифровом формате для Switch и PS4 17 августа. Физическое издание будет выпущено 13 октября. По такому случаю компания выпустила расширенный трейлер и несколько скриншотов из новых версий.

Red Dead Redemption и Undead Nightmare уже доступны на платформах Xbox, включая Xbox Series X|S, благодаря обратной совместимости.

Это порт с рядом доработок. Но это не полноценный ремастер или ремейк. Что касается нововведений, то на PlayStation есть поддержка дополнительных языков и поддержка Trophy. В этом переиздании нет онлайн-поддержки. В настоящее время поддерживаются следующие языки: упрощенный и традиционный китайский, корейский, польский, бразильский португальский, русский и латиноамериканский испанский.