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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 773 оценки

Скриншоты и расширенный трейлер Red Dead Redemption для Nintendo Switch и PS4

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monk70
Новости

Сегодня Rockstar Games официально объявила, что ее вестерн-экшен 2010 года Red Dead Redemption и его расширение Undead Nightmare направляются на дополнительные платформы. Rockstar подтвердила, что игра будет доступна на следующей неделе на Nintendo Switch и PlayStation 4. В нее также можно будет играть на PS5 благодаря обратной совместимости. Red Dead Redemption выходит в цифровом формате для Switch и PS4 17 августа. Физическое издание будет выпущено 13 октября. По такому случаю компания выпустила расширенный трейлер и несколько скриншотов из новых версий.

Red Dead Redemption и Undead Nightmare уже доступны на платформах Xbox, включая Xbox Series X|S, благодаря обратной совместимости.

Это порт с рядом доработок. Но это не полноценный ремастер или ремейк. Что касается нововведений, то на PlayStation есть поддержка дополнительных языков и поддержка Trophy. В этом переиздании нет онлайн-поддержки. В настоящее время поддерживаются следующие языки: упрощенный и традиционный китайский, корейский, польский, бразильский португальский, русский и латиноамериканский испанский.

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-22
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Vata killer

Ну и позорище 🤣 Рокстар окончательно скатилась))

17
SERGEY-SP

пк в пролёте значит ,ну тогда и игра мимо!

12
Аналиус

уже давно можно поиграть на пк

на средних компах даже

на эмуляторе !

6
Rorschach93

на мощных мажорских, и то костыли, нужен порт Готи эдишн с х360

0
Makar_AS8

Так, порт с поддержкой сыча и пс4.... И позвольте спросить, а накуя нам простой порт? Что, у тейк ту мало денег на ремейк?

1
Майкл Скотт

Че за суета то? Будет на пк, чуть попозже как всегда.

1
AndruhaGruz

Я так понимаю ремейка не будет?

1
Kuzko

Хорошо что хоть Switch версию можно будет эмулировать на ПК, может даже лучше чем Xenia версия будет работать. В общем плюс для ПК тут все равно есть.

0
ugf16349

Проблема в том, что не делают нативную поддержку мыши для эмуляторов. Как тот, чувак сделал https://youtu.be/5Y_z7b_UWfA

Не все хотят на геймпаде играть.

1
SteveAustin

а смысл? как я понял улучшений ноль. в ксении если я ничего не путаю fsr можно прикрутить.

0
Zick211

а я знал, что на пк не будет)
это же Rockstar, как обычно)

0
Rorschach93

как были п@дарами они, так и остались

4
Zick211 Rorschach93

по факту, они сами опозорились

0
Loxo22w

может выпустят и на пк как было с макс пейном 3

0
Rorschach93

он изначально анонсирован был и вышел

0
JustA_NiceGuy

Вот вам и "ремастер" ))) расходимся.

0
erkins007

Мда, ждал конечно на ПК и ремейк, но свич тоже неплохо.

0
PavelDragon

До этого инсайдеры утверждали, что точно выйдет на PC. Опять обман.

0
kotasha

Дак Р и не скрывает что ненавидит пк за пиратство это главной аргумент не выпускать игру на пк.

0
Rorschach93

ещё бы на пс2 анонсировали онли

0
YouTube_GamesTezi

Тфу ты, все надеялись на ремейк или ремастер. А тут такое себе, ну ладно, чё теперь.

0
kotasha

Ленивый HD ремастер на уровне l.a noire, ну хоть русский текст завезли, странно что на xbox не стали выпускать а пк по классике за бортом.

0
Josuke_4444

так там все на легке играют по обратной совместимости,там в магазе игры есть и с первого бокса и 360,им по кайфу

0
Krio_ru

Боже… какой стыд… Рокстар совсем е*анулись там? Может пора остановиться гадить в штаны?

0
Strannik110

Расслабтесь, игра будет на ПК.....главное запускають через емуль Yuzu или Ryujinx, у кого лучше!!!

0
Павел Бородкин

Либо в 30фпс на PS5 будет идти😂

0
Josuke_4444

Всё могло быть лучше если б они выпустили на пк в 12 году или где-то так,потом уже на пс 4 и сейчас на нинтендо свитч,все бы думаю одобрили это,но блин через 13 лет выпускать обычный ремастер,хотя бы с наконец-то с русским интерфейсом,на пс4 и нинку,а пк снова через годика два..лады

0
Ден Калашников

Еще и денег просят, не) freeboot в

0
MrJuravlesTi

а где на ПК? Не Понял а на боксе будет ли рус субтитры?

-1
SteveAustin

ПК в сделку не входило

6
kotasha

Про бокс вообще ничего не сказано, с 18 года есть в обратной совместимости но рус субтитры нету.

0
Rorschach93

вот же п@сюны тупые, решили типа на хсх, пс5 по обратке, а на пк на самопальных эмулях!

-1
Josuke_4444

всё будет,но не сразу

0
Difenz1231232134314

ураа,норм игра на кринж платформу,победа

-2