Спустя 16 лет актёр озвучки Джона Марстона прошёл Red Dead Redemption до конца и не сдержал эмоций

Актёр Роб Витхофф, подаривший голос Джону Марстону в Red Dead Redemption, впервые полностью прошёл культовый вестерн от Rockstar Games — и финал оказался для него по-настоящему трогательным.

Витхофф завершил основную сюжетную линию лишь спустя 16 лет после релиза игры. Финальный эпизод своего прохождения он опубликовал 2 марта, где вместе со зрителями пережил кульминационную дуэль Джека Марстона и Росса, а затем — титры, которые произвели на него куда большее впечатление, чем сама перестрелка.

Увидев длинный список имён разработчиков, актёр заметно растрогался. «Боже мой… Посмотрите на это. Все эти люди», — произнёс он, наблюдая, как на экране сменяются сотни фамилий. Под аккомпанемент меланхоличной Deadman’s Gun эмоции только усилились — масштаб проделанной работы и вклад огромной команды стали для него откровением.

Для Витхоффа роль Джона Марстона — не просто работа. Именно она стала главным этапом его карьеры. После нескольких лет попыток закрепиться в индустрии он получил судьбоносный шанс, который привёл к успеху первой части, дополнению Undead Nightmare и возвращению персонажа в приквеле Red Dead Redemption 2.

По словам актёра, он намеренно дал титрам полностью пройти в эфире, чтобы отдать дань уважения всем, кто участвовал в создании проекта. Просмотр занял почти 20 минут. Когда список закончился, Витхофф уже с улыбкой вернулся к игре, но признался, что на 100% прохождение пока не готов — слишком сильным оказался эмоциональный момент.