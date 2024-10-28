Стало известно точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption

Более 14 лет - именно столько пришлось ждать ПК-геймерам, чтобы получить возможность сыграть в первую часть Red Dead Redemption. И вот, к счастью, ожидание почти закончилось: 29 октября, то есть уже завтра, состоится релиз игры на ПК.

Информатор, специализирующийся на играх Rockstar, Ben, выложил в сети X специальную «карту», на которой указано точное время, когда мы сможем начать в нее играть (составлено на основе информации, полученной из Steam и EGS).

Как следует из приведенной выше информации, игроки из стран СНГ смогут отправиться на Дикий Запад после обеда, а точнее в 15:00.

Напомним, что PC-версия Red Dead Redemption включает в себя не только базовую игру, но и расширение Undead Nightmare. Кроме того, Rockstar внесла ряд улучшений, таких как поддержка технологий Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 и HDR10.