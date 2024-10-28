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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 088 оценок

Стало известно точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption

Gruz_
Новости

Более 14 лет - именно столько пришлось ждать ПК-геймерам, чтобы получить возможность сыграть в первую часть Red Dead Redemption. И вот, к счастью, ожидание почти закончилось: 29 октября, то есть уже завтра, состоится релиз игры на ПК.

Информатор, специализирующийся на играх Rockstar, Ben, выложил в сети X специальную «карту», на которой указано точное время, когда мы сможем начать в нее играть (составлено на основе информации, полученной из Steam и EGS).

Как следует из приведенной выше информации, игроки из стран СНГ смогут отправиться на Дикий Запад после обеда, а точнее в 15:00.

Напомним, что PC-версия Red Dead Redemption включает в себя не только базовую игру, но и расширение Undead Nightmare. Кроме того, Rockstar внесла ряд улучшений, таких как поддержка технологий Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 и HDR10.

34
61
Комментарии: 61
Ваш комментарий
SERGEY-SP

ждём на торренте!Покупать за 5 к это маразм!

29
Soler2

Для нас, россиян, сейчас в принципе, покупать игры уже маразм, когда им просто запрещают даже пополнить кошелек. Онли торрент.

2
SERGEY-SP Soler2

это да

-1
Combine-47 Soler2

Российская банковская система отключена от международной. Или по-твоему лично какой-нибудь Габен отключил возможность прямого пополнения с карт? Есть масса непрямых способов, в том числе и родом из 00-ых, которые и по сей день прекрасно работают.

0
UralGames83Ru

А стоить будет, как крыло от боинга и не доступна в Steam Russia, по этому, возьму бесплатную версию в зеленом магазине.😏😉

25
Sivispacempb

А ещё при минимальных изменениях в графике системки чуть ли не выше чем у второй части, и это для старой игры с ПС3, по поводу цены до сих пор не понятно, этой игре миллиард лет в обед , уже давно все знают сюжет или проходили её лично, а стоит как новинка.

12
Комментарий удален
ZAUSA
А стоить будет, как крыло от боинга и не доступна в Steam Russia, по этому, возьму бесплатную версию в зеленом магазине.

Игры нет, а ваша оценка 8 из 10 консольной версии уже есть?

-6
Jestеr TastelessGerman

Там разрешение меньше 720P было. Жесть. На ps3 только экзы нормально выглядели.

3
Art Borsic

1,5-2к стоила бы, можно было взять, а за порт овер 10 летней давности нет увы, но спиратить дело святое.

11
luVol

Это ленивый порт. Это даже не ремастер уверен на старте будут проблемы. Даже 1к я бы сказал за такой подход много. Ну и рокстар у нас не продают, так что вообще должно быть пох)

0
Art Borsic luVol

Ну 1к это уж утопия совсем, никто за такие деньги ничего выпускать не будет, но и не 5к тоже многовато.

0
Пользователь ВКонтакте

Сюжета первой вообще не знаю. RDR2 вообще круть. Всю прошёл до дыр на золото. И удалять с компа её даже мысли нет. Зайдёшь вечерком покатаешься , посмотришь на красоты, порыбачишь и отпускает напряженье дня. Кайф игра.Ни одна другая так не цепляла . // Ollie Lucoue

11
Ahnx

Атмосфера в ней уникальная. И настоящий живой мир, который многие обещали сделать, да ни у кого не получалось. Только у Рокстар вышло реализовать настоящую природу, в которую веришь. Можно охотиться часами, рыбу ловить - и это не надоедает.

1
Чизбургер

Игра, как по мне, уже довольно устарела морально и технически. Ради сюжета и сеттинга только если...

9
Sivispacempb

Сюжет уже давно большинству известен , а атмосфера как по мне лучше во второй части

6
Mirrorphoenix

Единственное что в первой части топ это Мексика. Очень жаль что во второй части ее нет.

0
Kot9lra street

что ж, отправимся на запад бесплатно, а за 50 долларов пусть хомяки курсируют по чудному шедевру 14ти летней давности)

8
kotasha

Цены конечно вообще не разумные, кто там у них цены составляет фиг поймёшь, даже 1 мафия ремейк не стоил столько, а тут просто ленивая HD версия, ну хоть не бомжи с гров стрит игру переносили.

6
legolaz318

Да у Take Two (владельцы Rockstar) во главе чел Штраус Зельник, который зажрался и топит за повышение цен на игры, так что неудивительно, что 50 долларов просят.

4
Ahnx

У них не так много проектов осталось, за которые можно просить деньги. И ожидаемая многими GTA 6 - не факт, что взлетит вообще.

0
kotasha Ahnx

GTA 6 не взлетит найс шутки, если take 2 довольна продажами трилогии гта, значит много кто купил закрыв на это глаза, а новой части гта не было уже более 11 лет.

0
Ahnx kotasha

Какие тут шутки. Дэн Хаузер, основной идеолог GTA - ушёл из компании. Лазло, который отвечал за всю озвучку и подбор музыки - ушёл. Бензис, Ансворт - ушли.

У меня очень большие сомнения, что те, кто остался, смогут сделать что-то достойное.

0
kotasha Ahnx

По крайне мере более 80% разработчиков старых серий гта ещё остались.

0
TastelessGerman

А что не FSR3.1? Как включить генерацию с ксес или длсс? Куртка что-ли чемоданы заносит что бы генерацией пользовались только обладатели 4000 серии не пойму, бесит эта фигня честно

5
Default_Player

я заметил что сейчас появляются игры и с FSR 3.1, но переключаться на DLSS и т д нельзя, печально как то

2
TastelessGerman Default_Player

Нельзя только с версией 3.0 с версии 3.1 переключать можно

0
User_200

Стало известно точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption на торренте?

1
Евгений Кондратенко

Через полчаса с релиза. Этого с головой хватит чтобы скачать игру, ломануть её и сделать рефанд))

0
agula98 Евгений Кондратенко

Чета rdr 2 после полчаса с релиза не было на торрентах. Вот спустя год, да

1
ugf16349 agula98

Ну если Socialclub Emu от Goldberg сработает и взломают сам .exe, то будет на торрентах.

0
Ahnx Евгений Кондратенко

Если поставят Арксан - будет сложнее. Но всё равно сломают, за день-другой, я думаю.

0
Jarvis666

Там привязка к Rockstar games, так что не скоро.

0
SoRaS3

Dlss, fsr, xess + RDR на ПК.. - звучит как что-то невероятное.

1
Ang Dark

Возьму кредит через него

1
Ahnx

Рецензии из старых журналов.

+ ещё 1 картинка
1
ilyakingcud

жду на торренте, если не будет там, то придется покупать

0
Fimmti

Да, придется, потому что Джон Марстон приставил свою пушку к твоей голове и сказал играть в игру, иначе кирдык.

0
ilyakingcud Fimmti

Сарказм конечно крутой, но что еще делать?Смотреть на ютубе я не хочу, взлом ждать тупо

-1
Jestеr

Лучше аккаунт купить, не стоит она этих денег.

1
Fimmti ilyakingcud

Можно не играть. Люди такие интересные. 14 лет ждали спокойно, а после анонса уже нет сил ждать. На РДР2 скидка 20% была через 10 дней после релиза на ПК. Так что подождать до осенней или зимней распродажи, которые стартуют уже через месяц-полтора, можно вообще без проблем.

0
ilyakingcud Fimmti

Нууу такое себе, пусть лучше 5к сгорят мои, их то вернуть быстро можно, чем ждать еще месяц. Жизнь вообще коротка, так постоянно себе во всем отказывать

0
ComprehensiveWestin

а каков смысл? ну смысл у разрабов - натрясти денег, тут всё ясно. Но, те кто хотел посмотреть сюжет уже наверняка посмотрели прохождения. А тот, кто хотел поиграть в игру прощёл на эмуляторе..

0
Пользователь ВКонтакте

Сочувствую тем, кто давно ждал эту игру, проверку временем она не проходит // Александр Муравьедов

0
Пользователь ВКонтакте

это почему же? // Петр Парков

0
erba05

надеюсь у меня на часах нет таких стрелок

0
Максим Кузнецов 700

Но в рдр2 нет длсс 3.0 какого хуанга рокстар?

0
Фризостат

Lossless Scaling

0
Пользователь ВКонтакте

жду интересно как быстро взломают // Дмитрий Талмазан

0
JackReacher

Дорого стоит для игры почти 15-тилетней давности.

Ладно бы это был полноценный ремастер (про ремейк уж промолчу), но тут чутка подтянули текстуры, освещение и разрешение, а просят 50 даларов. Ну это перебор, ребзя.

0
ilya6969

Очередной дно ремастер

0
Ang Dark

Вот значит какая форму- вы ждете-ждете, оно не выходит, стоит только забить болт и забыть, как РЕБЗЕ = через неделю релиз О_о штэээЭЭэ... честно, уже пофиг. Не нууууу моды +- может и приведут игру в какой-то лад, вспомните мод на графику для 4 GTA , там вообще игру не узнать было, а они(вроде) на одном и том-же движке, т.ч. какой-то шансик на +- картинку от рукастых есть.

0
MunchkiN 616

там есть какие то графические измения типа как в гта 5 или это просто прямой порт?

0
Dinozavrus

просто порт, скорее со вшитым эмулятором.

0
Михаил Петровка

завтра во сколько игра выйдет?

0
Mirrorphoenix

ХАХАХХА завтра будем кончать.

-2
saa0891

Вторая часть вообще не зашла слишком затянутое очень нудное кинцо, перепроходить сюжетные миссии вообще просто повесишься, нормальных сейвов нет, эту даже качать не буду.

-11
Sivispacempb

Ну вторую часть назвать кинцом это довольно грубо, геймплейно она была довольно разнообразна, с тем что она долгая и медитативная я согласен - не всем такое по вкусу.

1
William Dwight

Там есть как авто сейвы так и ручные, ты о чем?

3
saa0891 William Dwight

Во время прохождения сюжетных миссий там ни хрена нет, я хотел выполнить дополнительные условия которые есть в каждой миссии (при чём эти кретины их ещё и зачем то скрыли они появляются только после прохождения, ладно бы они сразу были доступны) так я просто повесился повторно проходить миссии, там по пол часа ждёшь пока НПС дойдут от точки А в точку Б, и переиграть с определённого момента нельзя.

-6