Стало известно точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption

Более 14 лет - именно столько пришлось ждать ПК-геймерам, чтобы получить возможность сыграть в первую часть Red Dead Redemption. И вот, к счастью, ожидание почти закончилось: 29 октября, то есть уже завтра, состоится релиз игры на ПК.
Информатор, специализирующийся на играх Rockstar, Ben, выложил в сети X специальную «карту», на которой указано точное время, когда мы сможем начать в нее играть (составлено на основе информации, полученной из Steam и EGS).
Как следует из приведенной выше информации, игроки из стран СНГ смогут отправиться на Дикий Запад после обеда, а точнее в 15:00.
Напомним, что PC-версия Red Dead Redemption включает в себя не только базовую игру, но и расширение Undead Nightmare. Кроме того, Rockstar внесла ряд улучшений, таких как поддержка технологий Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 и HDR10.
ждём на торренте!Покупать за 5 к это маразм!
Для нас, россиян, сейчас в принципе, покупать игры уже маразм, когда им просто запрещают даже пополнить кошелек. Онли торрент.
это да
Российская банковская система отключена от международной. Или по-твоему лично какой-нибудь Габен отключил возможность прямого пополнения с карт? Есть масса непрямых способов, в том числе и родом из 00-ых, которые и по сей день прекрасно работают.
А стоить будет, как крыло от боинга и не доступна в Steam Russia, по этому, возьму бесплатную версию в зеленом магазине.😏😉
А ещё при минимальных изменениях в графике системки чуть ли не выше чем у второй части, и это для старой игры с ПС3, по поводу цены до сих пор не понятно, этой игре миллиард лет в обед , уже давно все знают сюжет или проходили её лично, а стоит как новинка.
Игры нет, а ваша оценка 8 из 10 консольной версии уже есть?
Там разрешение меньше 720P было. Жесть. На ps3 только экзы нормально выглядели.
1,5-2к стоила бы, можно было взять, а за порт овер 10 летней давности нет увы, но спиратить дело святое.
Это ленивый порт. Это даже не ремастер уверен на старте будут проблемы. Даже 1к я бы сказал за такой подход много. Ну и рокстар у нас не продают, так что вообще должно быть пох)
Ну 1к это уж утопия совсем, никто за такие деньги ничего выпускать не будет, но и не 5к тоже многовато.
Сюжета первой вообще не знаю. RDR2 вообще круть. Всю прошёл до дыр на золото. И удалять с компа её даже мысли нет. Зайдёшь вечерком покатаешься , посмотришь на красоты, порыбачишь и отпускает напряженье дня. Кайф игра.Ни одна другая так не цепляла . // Ollie Lucoue
Атмосфера в ней уникальная. И настоящий живой мир, который многие обещали сделать, да ни у кого не получалось. Только у Рокстар вышло реализовать настоящую природу, в которую веришь. Можно охотиться часами, рыбу ловить - и это не надоедает.
Игра, как по мне, уже довольно устарела морально и технически. Ради сюжета и сеттинга только если...
Сюжет уже давно большинству известен , а атмосфера как по мне лучше во второй части
Единственное что в первой части топ это Мексика. Очень жаль что во второй части ее нет.
что ж, отправимся на запад бесплатно, а за 50 долларов пусть хомяки курсируют по чудному шедевру 14ти летней давности)
Цены конечно вообще не разумные, кто там у них цены составляет фиг поймёшь, даже 1 мафия ремейк не стоил столько, а тут просто ленивая HD версия, ну хоть не бомжи с гров стрит игру переносили.
Да у Take Two (владельцы Rockstar) во главе чел Штраус Зельник, который зажрался и топит за повышение цен на игры, так что неудивительно, что 50 долларов просят.
У них не так много проектов осталось, за которые можно просить деньги. И ожидаемая многими GTA 6 - не факт, что взлетит вообще.
GTA 6 не взлетит найс шутки, если take 2 довольна продажами трилогии гта, значит много кто купил закрыв на это глаза, а новой части гта не было уже более 11 лет.
Какие тут шутки. Дэн Хаузер, основной идеолог GTA - ушёл из компании. Лазло, который отвечал за всю озвучку и подбор музыки - ушёл. Бензис, Ансворт - ушли.
У меня очень большие сомнения, что те, кто остался, смогут сделать что-то достойное.
По крайне мере более 80% разработчиков старых серий гта ещё остались.
А что не FSR3.1? Как включить генерацию с ксес или длсс? Куртка что-ли чемоданы заносит что бы генерацией пользовались только обладатели 4000 серии не пойму, бесит эта фигня честно
я заметил что сейчас появляются игры и с FSR 3.1, но переключаться на DLSS и т д нельзя, печально как то
Нельзя только с версией 3.0 с версии 3.1 переключать можно
Стало известно точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption на торренте?
Через полчаса с релиза. Этого с головой хватит чтобы скачать игру, ломануть её и сделать рефанд))
Чета rdr 2 после полчаса с релиза не было на торрентах. Вот спустя год, да
Ну если Socialclub Emu от Goldberg сработает и взломают сам .exe, то будет на торрентах.
Если поставят Арксан - будет сложнее. Но всё равно сломают, за день-другой, я думаю.
Там привязка к Rockstar games, так что не скоро.
Dlss, fsr, xess + RDR на ПК.. - звучит как что-то невероятное.
Возьму кредит через него
Рецензии из старых журналов.
жду на торренте, если не будет там, то придется покупать
Да, придется, потому что Джон Марстон приставил свою пушку к твоей голове и сказал играть в игру, иначе кирдык.
Сарказм конечно крутой, но что еще делать?Смотреть на ютубе я не хочу, взлом ждать тупо
Лучше аккаунт купить, не стоит она этих денег.
Можно не играть. Люди такие интересные. 14 лет ждали спокойно, а после анонса уже нет сил ждать. На РДР2 скидка 20% была через 10 дней после релиза на ПК. Так что подождать до осенней или зимней распродажи, которые стартуют уже через месяц-полтора, можно вообще без проблем.
Нууу такое себе, пусть лучше 5к сгорят мои, их то вернуть быстро можно, чем ждать еще месяц. Жизнь вообще коротка, так постоянно себе во всем отказывать
а каков смысл? ну смысл у разрабов - натрясти денег, тут всё ясно. Но, те кто хотел посмотреть сюжет уже наверняка посмотрели прохождения. А тот, кто хотел поиграть в игру прощёл на эмуляторе..
Сочувствую тем, кто давно ждал эту игру, проверку временем она не проходит // Александр Муравьедов
это почему же? // Петр Парков
надеюсь у меня на часах нет таких стрелок
Но в рдр2 нет длсс 3.0 какого хуанга рокстар?
Lossless Scaling
жду интересно как быстро взломают // Дмитрий Талмазан
Дорого стоит для игры почти 15-тилетней давности.
Ладно бы это был полноценный ремастер (про ремейк уж промолчу), но тут чутка подтянули текстуры, освещение и разрешение, а просят 50 даларов. Ну это перебор, ребзя.
Очередной дно ремастер
Вот значит какая форму- вы ждете-ждете, оно не выходит, стоит только забить болт и забыть, как РЕБЗЕ = через неделю релиз О_о штэээЭЭэ... честно, уже пофиг. Не нууууу моды +- может и приведут игру в какой-то лад, вспомните мод на графику для 4 GTA , там вообще игру не узнать было, а они(вроде) на одном и том-же движке, т.ч. какой-то шансик на +- картинку от рукастых есть.
там есть какие то графические измения типа как в гта 5 или это просто прямой порт?
просто порт, скорее со вшитым эмулятором.
завтра во сколько игра выйдет?
ХАХАХХА завтра будем кончать.
Вторая часть вообще не зашла слишком затянутое очень нудное кинцо, перепроходить сюжетные миссии вообще просто повесишься, нормальных сейвов нет, эту даже качать не буду.
Ну вторую часть назвать кинцом это довольно грубо, геймплейно она была довольно разнообразна, с тем что она долгая и медитативная я согласен - не всем такое по вкусу.
Там есть как авто сейвы так и ручные, ты о чем?
Во время прохождения сюжетных миссий там ни хрена нет, я хотел выполнить дополнительные условия которые есть в каждой миссии (при чём эти кретины их ещё и зачем то скрыли они появляются только после прохождения, ладно бы они сразу были доступны) так я просто повесился повторно проходить миссии, там по пол часа ждёшь пока НПС дойдут от точки А в точку Б, и переиграть с определённого момента нельзя.