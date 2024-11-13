Теперь безоговорочно лучшая версия: Red Dead Redemption на PC получила большой набор высококачественных текстур

Одной из моих самых больших претензий к Red Dead Redemption на PC были текстуры низкого качества. Как и ожидалось, моддер решил сделать работу за Rockstar и масштабировал большинство текстур в игре.

Для масштабирования текстур DayL использовал инструменты ИИ. Таким образом, улучшенные текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных. Более того, они выглядят четче и лучше, чем раньше. Другими словами, это настоящий маст-хэв.

По словам моддера, это не просто быстрый проект по масштабированию ИИ. Вместо этого он вручную отредактировал некоторые текстуры, чтобы сделать их более резкими и улучшить каждую деталь, сохранив при этом оригинальный вид игры. Мод также включает новые карты нормалей для каждой текстуры, соответствующие разрешению основной текстуры.

Игра получила 4K-текстуры для всех дорог, троп и скал. В пакет также входят 2K-текстуры для ландшафта, наземной растительности и камней. Общий размер набора текстур составил 3,4 ГБ.

В будущих версиях моддер планирует улучшить текстуры деревьев, кустов, кактусов и других растений. Он также планирует улучшить текстуры железнодорожных путей, улиц Блэкуотера, тротуаров и других открытых ландшафтов. Так что этот HD-пак со временем станет еще лучше.