Теперь безоговорочно лучшая версия: Red Dead Redemption на PC получила большой набор высококачественных текстур

Одной из моих самых больших претензий к Red Dead Redemption на PC были текстуры низкого качества. Как и ожидалось, моддер решил сделать работу за Rockstar и масштабировал большинство текстур в игре.
Для масштабирования текстур DayL использовал инструменты ИИ. Таким образом, улучшенные текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных. Более того, они выглядят четче и лучше, чем раньше. Другими словами, это настоящий маст-хэв.
По словам моддера, это не просто быстрый проект по масштабированию ИИ. Вместо этого он вручную отредактировал некоторые текстуры, чтобы сделать их более резкими и улучшить каждую деталь, сохранив при этом оригинальный вид игры. Мод также включает новые карты нормалей для каждой текстуры, соответствующие разрешению основной текстуры.
Игра получила 4K-текстуры для всех дорог, троп и скал. В пакет также входят 2K-текстуры для ландшафта, наземной растительности и камней. Общий размер набора текстур составил 3,4 ГБ.
В будущих версиях моддер планирует улучшить текстуры деревьев, кустов, кактусов и других растений. Он также планирует улучшить текстуры железнодорожных путей, улиц Блэкуотера, тротуаров и других открытых ландшафтов. Так что этот HD-пак со временем станет еще лучше.
Я вот заметила уже полноценную тенденцию лично у себя. Не играть на релизе т.к. спустя месяц игра улучшается многократно не только патчами, но и модами.
чуваки, которые говорят, что разницы нет — вы серьезно?
Это определённо + к игре. Как ни как но для глаз все равно картинка четче будет. А если ещё врубить 8к разрешение, будет вообще бомбезно, конечно это для обладателей мощных пк, но и для задела на будущее лишним не будет. От разрабов ничего не дождёшься все равно
Так это сарказм сейчас или не?
Нет
Просто в самой игре так впритык никто камни рассматривать не будет, плюс эффекты из за которых ещё сложнее будет разглядеть это вот всё, но я понял, если врубить 8к и впритык подвести камеру - это хорошие камни, так а графика то в целом отличается?
Ну четче всё будет, как ни как это всё равно приятнее
Харош, пк это лучшее что я когда либо купил для игр. Ребята мододелы делают потрясающую работу, спасибо им😇
Нельзя называть такое высококачественными текстурами так как разница незначительно. Игре требуется масштабный патч на изменение графики как рдр 2.
да да игру 2010 года сделают на уровне рдр2) жди жди
это называется ремейк
Это называется ремастер
Ремастер нынче - это добавить поддержку современных разрешений и немного улучшить текстуры. освещение. В принципе, этот мод подходить под современное определение ремастера.
Мда... Я не графоман, однако, единственную разницу которую я тут лично вижу, это освещение, в остальном, наверное надо быть как этот парень на меме, чтобы разглядеть этот "маст-хэв".
И в игре также надо с лупой ходить, чтобы стало видно разницу? ;-) Теперь видно
Ну по такой логике можно на низких в 720п играть, всё равно не смотришь на текстуры. Чел любое улучшение, это явный + к игре. Но можешь не качать, тебя же не заставляют
Как уже писал, мне графика в играх до лампочки, не графоман. Меня в играх в первую очередь сюжет интересует, во вторую - геймплей. И в самую последнюю очередь - графика. Есть много пиксельных тех же игр, где сюжет и геймплей отлично проработаны. Что касается РДР, на РС стоит, только пока времени поиграть нет.
Ну это для графоманов, вот так по чуть можно неплохо изменить игру. Главное не нудить по типу: да разницы нету, да нафиг оно над. Такое надо поддерживать, пускай улучшают потихоньку, лишним явно не будет
помойму разницы нет
Ага, теперь вижу