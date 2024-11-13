ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9 2 604 оценки

Теперь безоговорочно лучшая версия: Red Dead Redemption на PC получила большой набор высококачественных текстур

AceTheKing
Новости

Одной из моих самых больших претензий к Red Dead Redemption на PC были текстуры низкого качества. Как и ожидалось, моддер решил сделать работу за Rockstar и масштабировал большинство текстур в игре.

Для масштабирования текстур DayL использовал инструменты ИИ. Таким образом, улучшенные текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных. Более того, они выглядят четче и лучше, чем раньше. Другими словами, это настоящий маст-хэв.

По словам моддера, это не просто быстрый проект по масштабированию ИИ. Вместо этого он вручную отредактировал некоторые текстуры, чтобы сделать их более резкими и улучшить каждую деталь, сохранив при этом оригинальный вид игры. Мод также включает новые карты нормалей для каждой текстуры, соответствующие разрешению основной текстуры.

Игра получила 4K-текстуры для всех дорог, троп и скал. В пакет также входят 2K-текстуры для ландшафта, наземной растительности и камней. Общий размер набора текстур составил 3,4 ГБ.

В будущих версиях моддер планирует улучшить текстуры деревьев, кустов, кактусов и других растений. Он также планирует улучшить текстуры железнодорожных путей, улиц Блэкуотера, тротуаров и других открытых ландшафтов. Так что этот HD-пак со временем станет еще лучше.

+ ещё 2 картинки
21
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Lady_Leda

Я вот заметила уже полноценную тенденцию лично у себя. Не играть на релизе т.к. спустя месяц игра улучшается многократно не только патчами, но и модами.

11
kto zdes

чуваки, которые говорят, что разницы нет — вы серьезно?

7
петюша васькинов

Это определённо + к игре. Как ни как но для глаз все равно картинка четче будет. А если ещё врубить 8к разрешение, будет вообще бомбезно, конечно это для обладателей мощных пк, но и для задела на будущее лишним не будет. От разрабов ничего не дождёшься все равно

0
Dimitry Arsenev

Так это сарказм сейчас или не?

0
петюша васькинов Dimitry Arsenev

Нет

-1
Dimitry Arsenev петюша васькинов

Просто в самой игре так впритык никто камни рассматривать не будет, плюс эффекты из за которых ещё сложнее будет разглядеть это вот всё, но я понял, если врубить 8к и впритык подвести камеру - это хорошие камни, так а графика то в целом отличается?

1
петюша васькинов Dimitry Arsenev

Ну четче всё будет, как ни как это всё равно приятнее

1
петюша васькинов

Харош, пк это лучшее что я когда либо купил для игр. Ребята мододелы делают потрясающую работу, спасибо им😇

2
User_200

Нельзя называть такое высококачественными текстурами так как разница незначительно. Игре требуется масштабный патч на изменение графики как рдр 2.

0
RickeyIMBA

да да игру 2010 года сделают на уровне рдр2) жди жди

2
WonVoyage

это называется ремейк

3
MultifacetedKano WonVoyage

Это называется ремастер

-5
StarDNikolaevich MultifacetedKano

Ремастер нынче - это добавить поддержку современных разрешений и немного улучшить текстуры. освещение. В принципе, этот мод подходить под современное определение ремастера.

2
JKarter

Мда... Я не графоман, однако, единственную разницу которую я тут лично вижу, это освещение, в остальном, наверное надо быть как этот парень на меме, чтобы разглядеть этот "маст-хэв".

-1
петюша васькинов
0
JKarter петюша васькинов

И в игре также надо с лупой ходить, чтобы стало видно разницу? ;-) Теперь видно

1
петюша васькинов JKarter

Ну по такой логике можно на низких в 720п играть, всё равно не смотришь на текстуры. Чел любое улучшение, это явный + к игре. Но можешь не качать, тебя же не заставляют

0
JKarter петюша васькинов

Как уже писал, мне графика в играх до лампочки, не графоман. Меня в играх в первую очередь сюжет интересует, во вторую - геймплей. И в самую последнюю очередь - графика. Есть много пиксельных тех же игр, где сюжет и геймплей отлично проработаны. Что касается РДР, на РС стоит, только пока времени поиграть нет.

1
петюша васькинов JKarter

Ну это для графоманов, вот так по чуть можно неплохо изменить игру. Главное не нудить по типу: да разницы нету, да нафиг оно над. Такое надо поддерживать, пускай улучшают потихоньку, лишним явно не будет

0
otmorozzzov

помойму разницы нет

-4
петюша васькинов
1
otmorozzzov петюша васькинов

Ага, теперь вижу

0