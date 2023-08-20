В файлах Switch-версии Red Dead Redemption содержатся намеки на то, что она планировалась как ремастер ©

Слухи о ремастере Red Dead Redemption ходили много лет, пока Rockstar официально не объявила о выходе переиздания для PS4 и Nintendo Switch.

Несмотря на более высокое разрешение и новые дополнения, такие как FSR, фанаты, по понятным причинам, были разочарованы релизом. Анонсирующий трейлер на Youtube был наводнен негативными отзывами, набрав за первые 24 часа почти 80 тысяч "дизлайков".

Однако один из пользователей Twitter предположил, что Red Dead Redemption изначально была ремастером для Nintendo Switch и PS4, что, возможно, намекает на то, что Take-Two отказалась от этой идеи после провала трилогии GTA.

Похоже, что версия RDR, выполненная Double Eleven Studios, изначально называлась "Remaster RDR". По крайней мере, именно это мы видим в просочившихся символах версии для Switch. Исполняемый файл называется "rdrremaster.exe".

Находка пользователя также подтверждает появившиеся ранее утечки о том, что Take-Two и Rockstar Games действительно работали над ремастером или ремейком Red Dead Redemption. Не исключено, что идея ремастера была отброшена после того, как неопытный разработчик не смог улучшить трилогию GTA для современных платформ. Возможно, это побудило Take-Two выбрать более безопасный подход к созданию новой версии. Но еще остаются оптимисты, которые уверены в том, что в ближайшем будущем мы увидим полноценный ремастер/ремейк.

Цена в 50 долларов также могла быть остатком потенциального ремастера, но удивительно, что Take-Two не снизила цену, если это действительно было так, поскольку после анонса эта цена стала предметом серьезных споров. С другой стороны, не исключено, что Take-Two считает, что нынешние порты равноценны ремастерам с такими улучшениями, как поддержка более высокого разрешения.

Тем не менее, игра уже доступна на Nintendo Switch и PS4. Несмотря на спорную цену, Red Dead Redemption стала самой продаваемой игрой на PS4 уже через день после выхода.