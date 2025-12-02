Версии Red Dead Redemption для PS5 и Xbox Series X|S будут работать схожими с ПК ультра-настройками

Версии Red Dead Redemption для PS5 и Xbox Series X|S от Rockstar Games, приключенческого боевика с открытым миром, будут работать с настройками «Ультра», схожими с ПК. В результате этого уровень детализации травы и зданий будет значительно улучшен по сравнению с другими консольными версиями.

Сравнение подчёркивает улучшенный уровень детализации травы и зданий на PS5. Кроме того, разрешение карты мира было увеличено по сравнению с версией Red Dead Redemption для PS4, что сделало её гораздо более аккуратной.

Помимо обновлённых элементов интерфейса, версия Red Dead Redemption для консолей текущего поколения, как сообщается, поддерживает HDR и работает в нативном разрешении 4K (2160p) с целевой частотой кадров 60 кадров в секунду.

Red Dead Redemption и Undead Nightmare выйдут на Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 2 декабря 2025 года. Версия для PS5 будет доступна в качестве бесплатного обновления для владельцев PS4. Игроки смогут перенести свой прогресс с PS4 на PS5.