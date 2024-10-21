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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 076 оценок

Версия Red Dead Redemption для PS5, по слухам, находится в разработке

Simple Jack
Новости

В сети возникли слухи о наличии версии Red Dead Redemption для PS5, информация появилась на LinkedIn-странице координатора производства Rockstar Games Эммы Андерсон.

Андерсон participated in обновлении Grand Theft Auto Online и разрабатывала порт RDR для Nintendo Switch. В её комментарии действительно упоминается версия игры для PS5.

Однако это упоминание может быть ошибочным, и, возможно, речь идет о версии игры для PS4. Это вполне логично, учитывая контекст, поскольку изначально игра выходила на PS3 и Xbox 360, а порты для PS4 и Switch появились позже.

Версия Red Dead Redemption для PS5, по слухам, находится в разработке

Ранее компания Rockstar анонсировала релиз RDR для PC, который состоится 29 октября. Покупатели получат не только базовую игру, но и дополнение Undead Nightmare, а также различные технические улучшения.

Разработчики уже представили системные требования RDR, а в базе данных EGS появилась информация о цене новинки в 50 долларов.

Это сильно возмутило многих игроков, которые сочли такую сумму завышенной. Многие признались, что не готовы заплатить даже 30 долларов за подобный порт.

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-10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
kinoman and gamer

Может все таки rdr2?-тогда хоть какая-то логика есть)

5
Trofikus

Ну rdr2 и так есть на ПК. Да и графон нормальный.
Первая часть разве что эмулятор использовать. Вот ее как раз можно на пеку выпустить.

-4
R01Adil Trofikus

Тут речь про ps5

0
Aellie

Я ждала рдр 1 на движке рдр 2. С графоном. Может, какая-то часть внутри меня даже взбунтовалась бы и заставила купить это. (на самом деле нет, я просто люблю драматизировать).

Но они тупо сделали то же самое. Пфф, жрите сами. Прям как ремейк гта, жадные свиньи

1
prowkan

Так RDR, судя по требованию DX12, будет на движке RDR2, но есть нюанс.

0
Aellie prowkan

Так показывали скрины, там то же самое, что было 100 лет назад, графений ничуть не изменился

0
prowkan Aellie

Так я и пишу: "но есть нюанс".

0
Aellie prowkan

Прости, бро, я настолько нажралась, что не учитываю нюкнсы) Нет, я не буду писать той подруге, она боится пьяных людей. Или написать и признаться, что я бухая? Как готорил тот чел в гта5, решения, решения...

-1
Ahnx

Не будет RDR1 на движке второй части, потому что её делать некому. Без Дэна Хаузера вообще не будет ничего.

0
kotasha

А могли просто выпустить длц к 2 части так сказать сделать цельную игру, но увы проще склепать hd ремастер за 50$ чем тратить своё ценное время.

1
Mirrorphoenix

ОЙ. РЖУ НЕ МОГУ...

0
Dark1994

Пфф, игра 14 летней давности с апргейдом графики уровня васянского мода за 50 баксов, ешьте это сами)

0
William Dwight

Какой угар, я не могу. А вторую часть они будут портировать на PS 5, когда уже выйдет седьмая плойка?

0
lowkek

А зачем? Графика даже в ПК-версии не будет лучше, а на ПС5 и так 60фпс есть. Разве что, при той же картинке добавят режим 120фпс или вырежут загрузки

0