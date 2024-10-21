В сети возникли слухи о наличии версии Red Dead Redemption для PS5, информация появилась на LinkedIn-странице координатора производства Rockstar Games Эммы Андерсон.
Андерсон participated in обновлении Grand Theft Auto Online и разрабатывала порт RDR для Nintendo Switch. В её комментарии действительно упоминается версия игры для PS5.
Однако это упоминание может быть ошибочным, и, возможно, речь идет о версии игры для PS4. Это вполне логично, учитывая контекст, поскольку изначально игра выходила на PS3 и Xbox 360, а порты для PS4 и Switch появились позже.
Версия Red Dead Redemption для PS5, по слухам, находится в разработке
Ранее компания Rockstar анонсировала релиз RDR для PC, который состоится 29 октября. Покупатели получат не только базовую игру, но и дополнение Undead Nightmare, а также различные технические улучшения.
Разработчики уже представили системные требования RDR, а в базе данных EGS появилась информация о цене новинки в 50 долларов.
Это сильно возмутило многих игроков, которые сочли такую сумму завышенной. Многие признались, что не готовы заплатить даже 30 долларов за подобный порт.
Версия Red Dead Redemption для PS5, по слухам, находится в разработке
В сети возникли слухи о наличии версии Red Dead Redemption для PS5, информация появилась на LinkedIn-странице координатора производства Rockstar Games Эммы Андерсон.
Может все таки rdr2?-тогда хоть какая-то логика есть)
Ну rdr2 и так есть на ПК. Да и графон нормальный.
Первая часть разве что эмулятор использовать. Вот ее как раз можно на пеку выпустить.
Тут речь про ps5
Я ждала рдр 1 на движке рдр 2. С графоном. Может, какая-то часть внутри меня даже взбунтовалась бы и заставила купить это. (на самом деле нет, я просто люблю драматизировать).
Но они тупо сделали то же самое. Пфф, жрите сами. Прям как ремейк гта, жадные свиньи
Так RDR, судя по требованию DX12, будет на движке RDR2, но есть нюанс.
Так показывали скрины, там то же самое, что было 100 лет назад, графений ничуть не изменился
Так я и пишу: "но есть нюанс".
Прости, бро, я настолько нажралась, что не учитываю нюкнсы) Нет, я не буду писать той подруге, она боится пьяных людей. Или написать и признаться, что я бухая? Как готорил тот чел в гта5, решения, решения...
Не будет RDR1 на движке второй части, потому что её делать некому. Без Дэна Хаузера вообще не будет ничего.
А могли просто выпустить длц к 2 части так сказать сделать цельную игру, но увы проще склепать hd ремастер за 50$ чем тратить своё ценное время.
ОЙ. РЖУ НЕ МОГУ...
Пфф, игра 14 летней давности с апргейдом графики уровня васянского мода за 50 баксов, ешьте это сами)
Какой угар, я не могу. А вторую часть они будут портировать на PS 5, когда уже выйдет седьмая плойка?
А зачем? Графика даже в ПК-версии не будет лучше, а на ПС5 и так 60фпс есть. Разве что, при той же картинке добавят режим 120фпс или вырежут загрузки