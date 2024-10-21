В сети возникли слухи о наличии версии Red Dead Redemption для PS5, информация появилась на LinkedIn-странице координатора производства Rockstar Games Эммы Андерсон.



Андерсон participated in обновлении Grand Theft Auto Online и разрабатывала порт RDR для Nintendo Switch. В её комментарии действительно упоминается версия игры для PS5.



Однако это упоминание может быть ошибочным, и, возможно, речь идет о версии игры для PS4. Это вполне логично, учитывая контекст, поскольку изначально игра выходила на PS3 и Xbox 360, а порты для PS4 и Switch появились позже.



Версия Red Dead Redemption для PS5, по слухам, находится в разработке



Ранее компания Rockstar анонсировала релиз RDR для PC, который состоится 29 октября. Покупатели получат не только базовую игру, но и дополнение Undead Nightmare, а также различные технические улучшения.



Разработчики уже представили системные требования RDR, а в базе данных EGS появилась информация о цене новинки в 50 долларов.



Это сильно возмутило многих игроков, которые сочли такую сумму завышенной. Многие признались, что не готовы заплатить даже 30 долларов за подобный порт.