Вышел взлом обновления 1.02 для PC-версии Red Dead Redemption

Релиз PC-версии Red Dead Redemption от Rockstar Games состоялся 29 октября текущего года и в тот же день игра была взломана группой Razor1911. Несмотря на то, что PC-версия итак отлично работала на релизе, с тех пор она получила обновление 1.02, которое вышло 3 декабря и содержит следующие исправления:
- Исправлена ошибка, из-за которой освещение отображалось некорректно во время кат-сцен.
- Улучшен темп кадров (framepacing) во время кат-сцен;
- Улучшена функциональность динамического масштабирования разрешения (DRS);
- Общие исправления и улучшения стабильности.
Однако Razor1911 так и не обновили свой взлом, из-за чего версия 1.02 была не взломана почти целый месяц - игра защищена кастомной защитой. Тем не менее, сегодня пользователь infogram выпустил кряк для последней версии игры - он уже появился в сети.
Задержка в месяц это сложность или просто не так актуально?
Скорее не актуально
Неуловимый Джо такой неуловимый, что нафих никому не нужен.