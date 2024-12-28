Вышел взлом обновления 1.02 для PC-версии Red Dead Redemption

Релиз PC-версии Red Dead Redemption от Rockstar Games состоялся 29 октября текущего года и в тот же день игра была взломана группой Razor1911. Несмотря на то, что PC-версия итак отлично работала на релизе, с тех пор она получила обновление 1.02, которое вышло 3 декабря и содержит следующие исправления:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой освещение отображалось некорректно во время кат-сцен.

Улучшен темп кадров (framepacing) во время кат-сцен;

Улучшена функциональность динамического масштабирования разрешения (DRS);

Общие исправления и улучшения стабильности.

Однако Razor1911 так и не обновили свой взлом, из-за чего версия 1.02 была не взломана почти целый месяц - игра защищена кастомной защитой. Тем не менее, сегодня пользователь infogram выпустил кряк для последней версии игры - он уже появился в сети.