ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9 2 872 оценки

Вышел взлом обновления 1.02 для PC-версии Red Dead Redemption

AceTheKing
Новости

Релиз PC-версии Red Dead Redemption от Rockstar Games состоялся 29 октября текущего года и в тот же день игра была взломана группой Razor1911. Несмотря на то, что PC-версия итак отлично работала на релизе, с тех пор она получила обновление 1.02, которое вышло 3 декабря и содержит следующие исправления:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой освещение отображалось некорректно во время кат-сцен.
  • Улучшен темп кадров (framepacing) во время кат-сцен;
  • Улучшена функциональность динамического масштабирования разрешения (DRS);
  • Общие исправления и улучшения стабильности.

Однако Razor1911 так и не обновили свой взлом, из-за чего версия 1.02 была не взломана почти целый месяц - игра защищена кастомной защитой. Тем не менее, сегодня пользователь infogram выпустил кряк для последней версии игры - он уже появился в сети.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
My life is a game

Задержка в месяц это сложность или просто не так актуально?

1
askazanov

Скорее не актуально

0
bubenson

Неуловимый Джо такой неуловимый, что нафих никому не нужен.

0